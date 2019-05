De bygger sitt eget fibernät ute i skärgården

Granne med Norröra och Söderöra, öarna i Norrtälje skärgård där Astrid Lindgrens Saltkråkan spelades in, är Blidö ett populärt semesterparadis under sommarmånaderna. Då kan ön befolkas av uppemot 20.000, jämfört med de cirka 750 fastboende resterande del av året. Det är delvis därför det är så viktigt att hushållen får stabilt och snabbt bredband via fiber menar projektledaren Bengt Adlén och Bengt von Schedvin, både styrelseledamöter i Förängsudden Fiber.

– Det mobila nätet räcker inte när alla kommer under sommaren. Men det är lika viktigt för min egen del och andra egna företagare här ute. Min tid är för dyrbar för att sitta i bilköer. Jag vill kunna sitta här och hjälpa mina kunder från norr till söder utan att behöva åka in till stan för en halvtimmes jobb. Den tiden är förbi, säger Bengt Adlén.

Han flyttade hit permanent från Stockholms innerstad 2004 och började så småningom engagera sig i en vägförening. Där tog han upp frågan om fiber.

– Vi andra satt som fågelholkar och förstod inte riktigt vad vi skulle ha det till. Men så fick vi bidrag till att göra en förstudie för att se om det skulle gå och det gjorde det, säger Bengt von Schedvin som också bott på ön i många år.

Bengt Adlén och Bengt von Schedvin med hunden Alice. Härifrån på nordöstra delen av ön har de förlagt en sjökabel ut till Granöören i bakgrunden. Foto: Adam Daver

Några år senare kom beslutet att Förängsudden Fiber får 1,5 miljoner i stöd genom landsbygdsprogrammet för att sätta igång och bygga fiber. Då var 66 hushåll intresserade och blev medlemmar i den ekonomiska föreningen. I dag är 270 fastigheter anslutna men fler medlemmar kopplas på kontinuerligt. Det finns många fler som är intresserade.

– Intresset har växt och från början var det nog många som trodde att det inte skulle bli något. Men nu har vi kommit långt och börjat förbereda för att fler ska kunna koppla upp sig, bland annat hus som inte byggts färdigt än. Men utan stödmedlen hade det inte gått, säger Bengt Adlén.

En annan viktig del i fiberutbyggnaden är förvaltningen som kommer efter att grävhålen täppts igen. Där menar Förängsudden att de har en stor fördel gentemot de kommersiella aktörerna som saknar lokal närvaro.

– Vi har hela tiden ögon och öron här ute så händer det något, strömavbrott eller annan typ av störning, så åker någon ut och åtgärdar det snabbt, säger Bengt von Schedvin.

När arbetet drogs igång hade Bengt Adlén tidigare varit i kontakt med olika kommersiella aktörer. Han frågade om de skulle bygga fiber ute på Blidö men då var det inte aktuellt. En av aktörerna var Telia.

– Då skrattade de åt oss och undrade vad vi skulle med fiber till här ute men några år senare när vi dragit igång blev det plötsligt intressant. Trots att vi redan börjat gräva för norra ön och trots att stora delar av Norrtälje kommun saknar fiber så började de här och fick med sig en del hushåll, säger Bengt Adlén.

Bengt von Schedvin pratar med Kicki och Jon Svanholm från Sollentuna som har fritidshus på ön. De är nöjda med fiberuppkopplingen, även om de velade ett tag innan de valde Förängsudden Fiber före Telia. Foto: Adam Daver

Men trots konkurrens numera med kommersiella aktörer har Förängsudden valt att samverka, bland annat genom samförläggning vid grävning.

– Vi är inte bara pionjärer utan har också visat på vår viktiga roll, att vi är en viktig samverkanspusselbit även för andra aktörer. Nu förbereder vi till exempel för Norrtälje Vatten och Avlopp som behöver bättre IT-anslutningar av anläggningar, säger Bengt Adlén.