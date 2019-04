De drabbas av flygstrejken – ”De borde ha förberett sig bättre”

Klockan närmar sig snart sju på fredagsmorgonen och frustrationen bland flygresenärerna ligger i luften. På Arlanda flygplats, terminal fem, står SAS personal redo för att besvara flygresenärernas frågor. Medan en del klagar över att inte ha fått tillräckligt med information beslutar sig andra för att ställa sig i den långa kö, där ungefär 50 personer står, för att få hjälp i desken att boka om sina biljetter.

– Jag var vaken till tolvslaget i natt för att se om det blir någon flygstrejk, men jag fick varken information om strejken eller hur min specifika resa påverkas från SAS, de borde ha förberett sig betydligt bättre, säger Maria Vyatkina, 29 år, som skulle ha rest till St. Petersburg under fredagsmorgonen.

Maria Vyatkina skulle ha rest till Ryssland, men sitter fast på Arlanda. Foto: Magnus Hallgren

En annan resenär som har drabbats är Ibragim Uzhachov. Med ett förvirrat ansiktsuttryck frågar han varför flygen inte lyfter. Ibragim Uzhachov säger att han inte fått information via mejl eller sms om strejken. Likaså hade han inte hört talas om situationen vilket gör honom orolig. Flera gånger frågar han DN:s reporter varför strejken har utbrutit.

Ibragim Uzhachov får hjälp av en SAS-anställd på Arlanda. Foto: Magnus Hallgren

– Det här skapar stora problem för mig, jag tycker de kunde ha kontaktat mig eftersom jag nu sitter fast på Arlanda.

Vad ska du göra härnäst?

– Jag har ingen aning, troligtvis får jag försöka att boka om min biljett men jag vet inte vad som gäller eftersom SAS inte har kontaktat mig, säger han, och tillägger att flyget skulle ha åkt klockan 07.20.

Linnéa Bengtsson med resväskan som skrivbord. Foto: Magnus Hallgren

Linnéa Bengtsson, 25 år, skulle resa till Paris under fredagsmorgonen. Med datorn framför sig sitter hon på det kalla golvet på flygplatsen och försöker hitta en ny flygbiljett.

– Problemet är att nu är många av de biljetter som fanns igår slutsålda, alla försöker att boka om i sista minuten, säger hon.

I natt stod det klart att piloter från SAS går i strejk i hela Skandinavien. Efter en lång periods förhandlingar misslyckades flygbolaget och piloterna från SPG, SAS Pilot Group, att enas. Kort handlar konflikten om löner, schemaläggning och arbetsvillkor.

SAS har beräknat att ungefär 70.000 resenärer drabbas i Sverige under fredagen. I går kväll ställde flygbolaget in hundratals flygningar under helgen i förebyggande syfte.

