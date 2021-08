De säljer sitt podd-imperium till Abba-Björn

Fakta. Perfect Day

● Grundades 2011 av systrarna Hannah Widell och Amanda Schulman.

● Producerar några av Sveriges största poddar, som Alex & Sigges podcast, Ursäkta och When We Were Kings.

● Omsätter 44,3 miljoner kronor och gör ett resultat på strax under 500 000 kronor, enligt årsredovisningen 2020.

● 2019 tyngdes resultatet av en förlust på 42 miljoner kronor, vilket förklaras av en satsning på skönhetssalonger som sedan gick i konkurs.

● Säljs nu för okänd summa till nöjeskoncernen Pophouse, som ägs av EQT-grundaren Conni Jonsson, Björn Ulvaeus och Universal Music.