Deklaration: 8 tips i sista minuten

Vi har flera veckor på oss att hinna deklarera och de flesta av oss gör det med ett enkelt klick. Men det kan ändå vara svårt att bli klar i tid och nu har tiden snart runnit ut. Vid midnatt i morgon den 2 maj måste deklarationen vara inlämnad.

Här är tips på hur du undviker förseningsavgiften, får skattepengarna i juni och några avdrag du inte får missa.

1

Pengar i juni.

För att få skattepengarna den 5 - 6 juni är ett av villkoren att du deklarerar elektroniskt, alltså inte med pappersblankett. Du måste också ha anmält ett bankkonto hos Skatteverket senast den 2 maj. Är du osäker kan du logga in i deklarationen och kolla att du verkligen anmält ett konto och att det är rätt.

En annan förutsättning är att din deklaration inte tas ut för granskning av Skatteverket. Blir det så kommer Skatteverket att kontakta dig.

Om du inte uppfyller villkoren om elektronisk deklaration eller inte har anmält konto får du dina skattepengar i augusti eller september. Så blir det troligen också om din deklaration tas ut för granskning.

2

Anstånd. Kommer deklarationen in för sent måste du betala en förseningsavgift på 1.250 kronor. Hinner du inte skicka in din deklaration den 2 maj kan du begära anstånd i 14 dagar. Det går att begära anstånd genom att ringa skatteverket på 0771 - 567 567. Men tänk på att telefonköerna är långa nu i deklarationstider och att det stundtals kan vara svårt att komma fram.

3

Ändra i efterhand. I stället för att begära anstånd kan du skicka in deklarationen nu och ändra den senare. Du kan ändra deklarationen tills du fått slutskattsedeln och därefter går det att ompröva deklarationen fem år tillbaka i tiden. Men tänk på att du måste ta med alla inkomster annars riskerar du att få betala en avgift. Det är framför allt avdragen du kan komma in med senare.

Har du redan skickat in deklarationen och vill ändra den, för att till exempel få med nya avdrag, går det bra. Det är alltid den senaste deklarationen som räknas.

Deklarerar du elektroniskt framgår det vilka datum deklarationerna kom in. Använder du pappersblankett måste du skriva på den nya deklarationen att den ersätter den gamla.

4

Bostadsförsäljning. Sålde du en bostad förra året och har svårt att hitta kvittona som behövs för avdragen? Då kan en lösning vara att ta upp vinsten i deklarationen, skicka in den och komplettera med avdragen senare.

Skatteverket har tre nya elektroniska tjänster som hjälper dig som sålt en bostad. Du hittar dem här.

5

Avdrag för jobbresor. Du kan bara göra avdrag för den del av resekostnaden som var högre än 11.000 kronor 2017. Har du till exempel betalat 12.000 kronor för resorna blir ditt avdrag 1.000 kronor.

För resor med kollektivtrafik summerar du den kostnad du haft för biljetter och kort. För bilresor gäller 18:50 kronor per mil. För förmånsbil är avdraget 6:50 per mil för diesel och 9:50 kronor milen för övriga drivmedel.

Avdraget för resor med motorcykel är 9 kronor milen och 4:50 kronor milen för moped. Avdraget för cykel är 250 kronor per år.

6

Dubbel bosättning. Du får göra avdrag för boendekostnaden om du skaffat en bostad på annan ort för att arbeta där och behåller din bostad på hemorten. Singlar kan göra avdrag i högst två år och övriga i fem år.

Den första månaden kan du, förutom boendekostnaden, dra av ett schablonbelopp på 66 kronor om dagen för måltider och småutgifter.

7

Tillfälligt arbete. Ett avdrag som ofta studenter men även andra kan utnyttja. För att få göra avdraget måste man arbeta tillfälligt, till exempel sommarjobba, på en annan ort än där man är skriven.

Avståndet till arbetsorten måste vara minst 50 kilometer och förutsättningen är att arbetsgivaren inte betalar traktamente.

Schablonavdraget för småutgifter är 110 kronor per dag under den första månaden. Du får också dra av 110 kronor per dag för boendekostnader under hela perioden. Du behöver inte visa kvitton för att få schablonavdragen, men om du vill kan du i stället dra av de faktiska kostnaderna. Hemresor är också avdragsgilla.

8

Uthyrning av bostad. Skatteverket har gjort en utredning som visar att åtta av tio som tjänade mer på uthyrningen än det skattefria beloppet inte redovisade detta. Därför finns det skäl att tro att kontrollerna fortsätter.

Det går att dra av hyresinkomster upp till 40.000 kronor per år. Villaägare får dra av ytterligare 20 procent och för dem som hyr ut hela eller delar av en lägenhet går det att dra av motsvarande del av hyran. Skatten på det överskjutande beloppet är 30 procent.

