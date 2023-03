Deklarera nu för att få pengar till påsk

Klarar du inte kraven för den första utbetalningen får du vänta ett par månader. Då kommer pengarna sannolikt i början av juni i stället. Då behöver du inte deklarera förrän senast den 2 maj.

Skatteverket har förenklat deklarationerna så att mycket är ifyllt i förväg. Det gör att arbetet med att godkänna deklarationerna går snabbare och att eventuella skattepengar kan betalas ut tidigare.

Sedan några år tillbaka går det att få eventuella skattepengar redan till påsk. Men för det krävs att du uppfyller vissa villkor. Här är de viktigaste:

Deklarera senast den 30 mars. Tiden går ut vid midnatt. Du kan deklarera genom att logga in på Skattverkets webbplats eller i appen. Men också genom att ringa eller skicka sms genom att ange de koder som finns under avsnittet ”Specifikation till inkomstdeklaration”. Alla sätt fungerar alltså utom att skicka in pappersdeklarationen.

Gör inga ändringar. Så fort du ändrar någonting i deklarationen kan du inte få pengar till påsk. Tänk på att avdrag till exempel för resor, tillfälligt arbete, dubbel bosättning och uthyrning av bostad är ändringar.

Anmäl konto. En förutsättning för att Skattverket ska kunna betala ut pengarna är att du har registrerat ett kontonummer. Du kan anmäla kontot i samband med att du deklarerar i e-tjänsten. Har du redan deklarerat kan du anmäla kontot på ”Mina sidor” eller i e-tjänsten Skattekonto.

Det tar ofta två bankdagar innan kontonumret registreras. När det är klart kan du logga in på skattekontot och begära en utbetalning. Då kommer pengarna vanligtvis inom tre dagar.

När Skatteverket lanserade möjligheten till tidig utbetalning av skattepengar fanns det också ett krav på att man skulle ha en digital brevlåda. Kravet fick önskad effekt eftersom antalet digitala brevlådor ökade kraftigt. Nu finns inte längre något krav på digital brevlåda för att få tidig utbetalning av skattepengarna.