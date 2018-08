Delvis sant om Löfven och Sveriges skatter i spritt inlägg

Påstående: ”Vad får vi för pengarna? Löfvén har nu 2018 varit statsminister i 45 månader. [flera påståenden om svensk skatt, reds. anm.] Låt inte vanvettet få fortsätta efter valet 2018!”

Påstått av privatperson, bland annat i Facebookgruppen ”Politisk debattgrupp från höger till vänster”, den 5 juni 2018.

Originalinlägget, som nu är borttaget, innehöll även en rad påståenden om kostnader för invandring. Ett par veckor senare postades ett liknande inlägg, dock i något kortare format. Den 17 juli tog en privatperson i sin tur en skärmavbild av det inlägget och delade på sin egen Facebooksida. Det var först då spridningen fick fart på riktigt och i skrivande stund har det över 4.900 delningar på Facebook. Inlägget har även delats i andra grupper, både slutna och öppna.

Flera av påståendena är sanna, men några är också missvisande.

Påståenden: ”Kronan har fallit med -26,1 % mot dollarn (31 maj 2018).” och ”Kronan har fallit med - 12.0 % mot euron (31 maj 2018).”

Sant. Siffrorna som presenteras, stämmer hyfsat jämfört med hur valutakursen ser ut i dag. Det är oklart vilken period exakt som menas, men med tanke på att inlägget beskyller regeringen Löfven för tappet, har DN valt att beräkna utvecklingen från och med den 15 september 2014, alltså dagen efter förra valet. Kronan har mycket riktigt rasat ungefär 26 procent mot dollarn och ungefär 11,5 procent mot euron.

Dock har utvecklingen ingenting med regeringen eller Stefan Löfven att göra. Lars Henriksson är valutastrateg på Handelsbanken och säger att det är Riksbankens låga ränta som har orsakat raset under de senaste åren.

– Det som händer just nu är att Riksbanken helt och hållet är fokuserade på att inflationen ska fortsätta ligga kvar på två procent. I deras värld borgar det för en bättre tillväxt, säger Lars Henriksson.

Har regeringen påverkat raset på något sätt?

– Nej. Regeringen hade kunnat påverka genom att exempelvis föra en väldigt expansiv finanspolitik. Men det har inte varit fallet i Sverige, vare sig nu eller med den förra regeringen. Så deras inverkan har varit väldigt liten, säger Henriksson.

Påstående: ”Skattehöjningarna resulterar bland annat i att Sverige 2018 nu har:”

”Världens högsta marginalskatt (60,3 procent)”

Delvis sant. Det stämmer att Sverige har världens högsta marginalskatt. Enligt sajten Ekonomifakta, som drivs av Svenskt näringsliv, har Sverige högst marginalskatter av alla OECD-länder. På andra plats ligger Belgien och tredje plats Finland. Genomsnittet i OECD för personer som tjänar dubbelt så mycket som genomsnittet i landet ligger på 48,3 procent, exklusive arbetsgivaravgiften, jämfört med Sveriges 59,4 procent.

Marginalskatten är progressiv. Det innebär att den gradvis ökar i takt med en persons inkomst. Som högst kan marginalskatten ligga på 69,8 procent, om man räknar med arbetsgivaravgiften. Det gäller dock endast för personer som tjänat 685.000 kronor per år, eller mer. Utan arbetsgivaravgiften ligger den högsta möjliga marginalskatten på 60,3 procent.

Marginalskatten är den skatt du betalar på ”den sista hundralappen” i din inkomst. Det vill säga att en person som tjänar över 685.000 kronor och får 1.000 kronor i lönehöjning och således har en marginalskatt på 60,3 procent betalar 60,3 procent av varje krona över 685.000 kronor personen tjänar, medan de första 685.000 kronorna skattas lägre.

För medianinkomsttagaren, som 2016 hade en inkomst som uppgick till 270.969 kronor, är marginalskatten 28,8 procent. Det går alltså att ha en så hög marginalskatt som 60,3 procent, men det är bara en minoritet som har en så hög marginalskatt. Totalt rör det sig om drygt 230.000 personer.

”Den högsta kommunalskatten någonsin (32,12 procent)”

Sant. Siffran är korrekt. Den genomsnittliga, totala kommunalskatten för 2018 är 32,12 procent. I 13 av landets kommuner har invånarna fått betala mer i kommunalskatt i år, jämfört med föregående år och i tre kommuner har invånarna betalat mindre. Det visar statistik från SCB.

Som statistik från SCB visar är också den genomsnittliga kommunalskatten den högsta någonsin. År 2008 låg den genomsnittliga kommunalskatten, som består av kommunalskatten och landstingsskatten, på 31,44 procent. Samma siffra 1978 var 28,71.

”Näst högsta moms inom EU (25%)”



Sant. Siffror som Skatteverket har sammanställt visar att Sverige har näst högst standardmoms i hela EU. Bara Ungern, vars moms uppgår till 27 procent, har en högre mervärdeskatt. Sverige är dock inte ensamt om att ha en moms som uppgår till 25 procent, lika hög moms har även Kroatien och Danmark. Det finns dock specialfall där momsen i stället ligger på sex eller 12 procent. De nuvarande momsnivåerna har varit gällande sedan 1996 och har alltså ingenting med Stefan Löfven att göra.



Skatten är konstruerad på så sätt att det inte är konsumenten själv som betalar in skatten, utan det görs av företagen som säljer varan. Eftersom momsen läggs på priset av varan är det konsumenten som i slutändan betalar skatten.

– Momsreglerna inom EU är harmoniserade efter ett EU-direktiv. Så momsreglerna i EU-länderna är väldigt lika. Men en punkt där det skiljer sig åt är själva skattesatserna, säger Mattias Vejby, rättslig specialist på Skatteverket.

”Högsta sociala avgifterna inom EU (45,82%)”



Delvis sant. Vad som räknas som sociala avgifter skiljer sig något åt i Europa. Skatteverket räknar sociala avgifter som framför allt anställningsavgifter, egenavgifter och allmänna löneavgifter.

Arbetsgivaravgiften i Sverige uppgår till 31,42 procent, och består av ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift. Arbetsgivaravgiften har legat på samma nivå sedan 2009 när den sänktes med en procentenhet. Utöver arbetsgivaravgiften tillkommer även andra avgifter som parterna kommit överens om och som skiljer sig åt beroende på avtal. Enligt Ekonomifaktas beräkningar uppgår nivån på de sociala kostnaderna med detta inräknat till mellan ungefär 37 och 49 procent.

Sett till den totala genomsnittliga kostnaden för arbetskraft per arbetad timme är inte Sverige högst upp på listan. Utgår man bara från kostnaden av de sociala avgifterna hamnar Sverige i topp, enligt siffror från Eurostat. 2017 uppgick kostnaden till i genomsnitt 129,9 kronor per timme, motsvarande 32,7 procent av hela arbetskraftskostnaden. Genomsnittet i Europa var 2017 24 procent. Enligt siffrorna var dock Frankrikes sociala kostnader i procent högre under 2017, 32,8 procent.

”5:e högsta kapitalbeskattning inom EU (30%)”

Oklart. Kapitalinkomstskatt är den skatt som utgår på inkomst av kapital och uppgår i Sverige som standard till 30 procent. Vinsten på försäljningen av en privat bostad uppgår dock till 22 procent och i onoterade bolag som inte räknas som fåmansbolag, alltså företag där minst 50 procent av aktierna ägs av högst fyra personer, uppgår kapitalinkomstskatten till 25 procent.

När det gäller delägare i onoterade fåmansbolag som själv är aktiv i verksamheten blir det något mer komplicerat. Då används de så kallade 3:12-reglerna. I grunden innebär 3:12-reglerna att utdelning under ett visst gränsbelopp beskattas med 20 procent. Gränsbeloppet kan beräknas på två olika sätt och du får välja den metod som ger dig högst gränsbelopp.

Utdelning över denna gräns beskattas mellan 32 och 57 procent, beroende på hur mycket lön av tjänst personen tagit ut.

Hur kapital beskattas i EU skiljer sig stort beroende på land, vilket gör det svårt att göra en riktig jämförelse. En jämförande studie gjordes dock av konsultföretaget Skeppsbron skatt på uppdrag av Svenskt näringsliv. I en jämförelse mellan Sverige och 15 andra OECD-länder och som utgår från 2018 års regelverk ligger Sverige högt. Sverige ligger enligt studien inte högst när det gäller miniminivån på kapitalinkomstbeskattningen, men ligger högst när det gäller högsta möjliga effektiva skattesats.

Det är oklart om det finns fyra länder med högre vinst på kapital i Europa. Klart är däremot att Sverige har högre skatt på kapital än alla de 15 länder Skeppsbron skatt inkluderat i sin jämförelse.

”De högsta punktskatterna på bensin & diesel (63,9 & 57,4%)”

Delvis sant. Skatten på bensin och diesel i Sverige består egentligen av två delar, energiskatten och koldioxidskatten. Energiskatten är en punktskatt som tas ut på bensin, olja, gasol, naturgas, kol, koks, råtallolja och hushållsavfall som förbrukas för uppvärmning. Koldioxidskatten är även den en punktskatt, som tas ut på icke förnybara bränslen utifrån deras innehåll av kol. Båda skatterna har höjts under de senaste tio åren. Särskilt energiskatten har höjts i princip varje år sedan 2005, förutom 2010 och 2013. Som i fallet med moms är det oljebolagen som betalar skatten som i slutändan betalas av konsumenten.

Från den 1 juli 2018 består skatten på bensin av en energiskatt som uppgår till 3 kronor och 90 öre per liter och en koldioxidskatt som uppgår till 2 kronor och 57 öre. Enligt Globalpetrolprices.com uppgick kostnaden för en liter bensin i Sverige till 15 kronor och 59 öre den 4 juni, dagen innan det spridda inlägget skrevs. Den 6 augusti låg priset i stället på 16 kronor och 22 öre.

Enligt beräkningen för juni som Svenska petroleum och biodrivmedel institutet genomfört uppgick det genomsnittliga bensinpriset för juni till 15 kronor och 80 öre. Av detta pris är sex kronor och 43 öre bensinskatt och 3 kronor och 16 öre moms, alltså totalt nio kronor och 59 öre. Det betyder att procenten av bensinpriset som är skatt är drygt 60,6 procent. De rena punktsatserna utgör 40,7 procent.

Samma beräkning när det kommer till diesel visar att genomsnittspriset för en liter diesel under juni 2018 låg på 14 kronor och 13 öre. Av detta var fyra kronor och 66 öre diselskatt och två kronor och 83 öre moms. Det är totalt sju kronor och 49 öre. Det innebär att 53 procent av dieselkostnaden är skatt. De rena punktsatserna utgör 33 procent.

Inlägget specificerar inte om man menar att bensinskatterna är de högsta någonsin, eller högst i Europa. Som DN dock kunnat visa i en tidigare faktakoll har Sveriges bensinskatt i kronor och ören aldrig varit så hög som nu.

Enligt ACEA Tax Guide 2018, European Automobile Manufacturers Associations årliga genomgång av skatter på bland annat drivmedel, har Sverige åtminstone bland de absolut högsta bensinskatterna, bara Finland, Grekland, Italien och Nederländerna har högre. Om några år kan Sverige dock komma att ha högst bensinskatt sedan den nya indexeringen av bensin- och diselskatten trädde i kraft 2017. Den innebär att skatten höjs årligen per automatik med inflationen enligt konsumentprisindex (KPI), vilket skulle kunna innebära en bensinskatt på över 16 kronor per liter år 2040.

”Den högsta konsumtionsskatten på el någonsin (41,38%)”



Delvis sant. Från och med den 1 januari 2018 uppgår skatten på el till 41,38 öre per kilowattimme i de flesta svenska kommuner, inklusive moms. Siffran utan moms uppgår till 33,1 öre per kilowattimme. Elskatten i Sverige är dock lägre i flera kommuner i norra Sverige, där skatten 2018 i stället uppgår till 29,38 öre per kilowattimme.

Elnätsföretagen är de som fakturerar privatpersoner energiskatt och som sedan har ansvar att betala pengarna till Skatteverket. Själva siffran 41,38 stämmer alltså, men inte att det skulle röra sig om procent.

Sant är dock att elskatten i dag är högre än någonsin tidigare, sett till både nominella och prisjusterade svenska kronor. 1987 låg skatten på el på 7,2 öre per kilowattimme, motsvarande 21 öre per kilowattimme i dagens penningvärde.

”Ett totalt skattetryck om 43,9% av BNP !”

Delvis sant. Faktum är att skattetrycket är ett par procent högre. Skattetrycket, eller de totala skatteintäkterna som andel av BNP, var i Sverige 44,1 procent år 2016. Enligt OECD:s statistik är skattetrycket bara högre i Danmark, där det är 45,9 procent, Frankrike och Belgien. Finland har ett lika stort skatteuttag som Sverige. Det genomsnittliga skattetrycket i OECD-länderna är 34,3 procent.

Sammanfattning: Några av påståendena i det spridda inlägget är enbart delvis sanna, på grund av att siffrorna som använts är felaktiga. Av de totalt nio påståendena är fem delvis sanna, tre helt sanna och ett oklart, och inlägget ger en överlag korrekt bild av Sveriges skattenivåer.

Dock stämmer det inte att det skulle vara regeringen Löfven som är orsaken till de flesta av nivåerna. Av de totalt nio påståenden som görs är det bara elskatten, diesel- och bensinskatten, andelen av lönekostnaden som är sociala avgifter samt marginalskatten som höjts av regeringen Löfven. Kapitalinkomstskatten och momsen ligger på samma nivå som under tidigare regering. Kronans värde och kommunalskatten är utanför regeringens direkta kontroll.