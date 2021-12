Designbutiken Svenskt Tenn rear inte – går rekordstarkt

Underlag till tidslinjegrafik med pekare både under och över tidslinjen, gärna i liknande röd nyans som tapetens

Årtal och fakta, UNDER tidslinjen

1885 Josef Frank föds i en judisk familj i Baden am Wien, Österrike. Utbildar sig till arkitekt, ritar egnahemsområden, designar möbler och startar en inredningsfirma.

1894 Estrid Ericson, dotter till en köksmästare och hotelldirektör, föds i Öregrund och växer upp i Hjo med sex syskon. Utbildar sig till teckningslärare vid Konstfack i Stockholm.

1924 Estrids far dör och efterlämnar ett litet arv, som blir grundplåten till en tennverkstad vid Kungsholmstorg med formgivaren och Estrids mentor Nils Fougstedt. Senare samma år flyttar verksamheten till Smålandsgatan 4. Butiken Svenskt Tenn invigs.

1927 Butiken flyttar till nuvarande adress, Strandvägen 5, nära Dramaten.

1930 Stockholmsutställningen. Svenskt Tenn gör succé och får internationellt rykte.

Estrid flyttar in i en lägenhet i samma hus som butiken.

1934 Josef Frank och hans svenska hustru Anna Sebenius flyr undan den gryende antisemitismen i Wien till Stockholm, får en fristad som formgivare hos Estrid och Svenskt Tenn. Samarbetet varar i 32 år och skapade 2 000 möbelritningar och cirka 160 textilmönster.

1941 Efter att Tyskland invaderat Norge och Danmark går Josef Frank, nu svensk medborgare, än en gång i exil och bosätter sig några år på Manhattan, New York.

1944 Estrid sägs få 50 nya mönster av Josef Frank i 50-årspresent med kommentaren ”De ska väl räcka ett tag”. Samma år gifter hon sig med Sigfrid Ericson (1888-1973), sjökapten på M/S Gripsholm. Paret får inga barn.

1967 Josef Frank dör i Stockholm.

1975 Estrid, 81, säljer sitt livsverk till Kjell och Märta Beijers Stiftelse för att säkra verksamhetens sammanhållning och fortlevnad.

1978 Estrid avgår som vd, men fortsätter som konstnärlig ledare. Ann Wall, Anders Walls dåvarande hustru, tar över posten och vässar butikens affärsmässighet 1979-1998.

1981 Estrid dör i Stockholm, begravs i familjegraven i Hjo.

Årtal och fakta och småbilder på produkter/mönster ÖVER tidslinjen

1928 Svenskt Tenn utses till Kunglig hovleverantör för första gången. Både de första och det nuvarande brevet finns i butiken, i Estrid Ericsons arbetsrum och i trappan upp till textilavdelningen. Lämpligheten prövas varje gång som Sverige byter regent eller Svenskt Tenn byter vd.

1930-tal Estrid Ericson inspireras under sina många resor. Det legendariska mönstret Elefant kom till efter en resa till Belgiska Kongo, nuvarande Kongo-Kinshasa.

1938 Josef Franks Vänskapsknuten ser dagens ljus. Ljusstaken är än idag en av bolagets mest populära bästsäljare.

1943-1945 Josef Frank skapar mönstret Baranquilla med virvlande lianer, prunkande blommor och blad under sina år i New York. Mönstret fick sitt namn efter den colombianska hamnstaden vid Karibiska havet, som Josef Frank och hans fru Anna passerade under exilen från Sverige till Amerika 1941, mitt under brinnande världskrig.

1952 Josef Franks bord 2139 lanseras och sällan sig till skaran bästsäljare.

1954 Skåpet 2192 av Josef Frank

1990-tal Svenskt Tenns vinstöverskott börjar skänkas till svensk forskning inom medicin, genetik och ekologi. Bidragen uppgår hittills till över 200 miljoner kronor.

2009 Företaget börjar med e-handel och inleder samarbete med formgivaren Carina Seth Andersson, vars glasvas Dagg snabbt blir Svenskt Tenns bästsäljare.

2011 Maria Veerasamy, tidigare vice vd på Indiska, tar över som vd.

2021 Svenskt Tenn sätter nytt försäljningsrekord, 380 miljoner kronor, enligt preliminära siffror.

Under hösten säljs Josef Franks skåp Plan de Paris à vol d’oiseau för 3,2 miljoner kronor på Bukowskis designauktion. Det är det dyraste Josef Frank-föremålet hittills och nytt världsrekord för en svensk 1900-talsmöbel.