”Det är bättre för barnen när mamma jobbar”

Halima Abdi Haaji drar runt med dammvippan ovanför vattenledningarna i tvättstugan till ett av MKB:s hyreshus på Rosengård, Malmö.

– Jag kommer att gråta den dag det här projektet tar slut. Jag har provat andra saker. Sorterat kläder på Stadsmissionen, hjälpt till i skolan. Men jag är bäst på städning, säger hon.

Foto: Anders Hansson

Fem dagar i veckan med start halv åtta varje morgon möter Halima Abdi Haaji och sju andra Rosengårdskvinnor upp vid det kommunala bostadsbolaget MKB:s områdeskontor. Sedan tar ett intensivt schema vid: trapphus ska städas, soptunnor tömmas, innergårdar befrias från skräp.

Kvinnorna har yrkestiteln ”gårdsvärdar” och är en del av det kommunala bostadsbolagets sociala hållbarhetsarbete.

– Många av kvinnorna som bor i våra fastigheter behöver komma hemifrån och bryta isoleringen. Vi jobbar mycket med trygghet, skola och sysselsättning. När jag är ute på skolorna märks det så tydligt att barn med arbetande mammor har mycket högre närvaro i skolan än barn med föräldrar som är arbetslösa, säger Nurgül Iljas Eminovska, chef för MKB:s sociala projekt.

Nurgül Iljas Eminovska är chef för MKB:s sociala projekt. Foto: Anders Hansson

Utrikes födda kvinnor med låg utbildning tillhör den grupp som står längst från arbetsmarknaden i Sverige. 28 procent av de som är inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i åldern 16–64 år är utrikes födda kvinnor, enligt en rapport som Arbetsförmedlingen publicerade i början av mars.

I MKB:s projekt, som hämtat inspiration från en liknande satsning i Botkyrka, anställs kvinnorna under ett år med stöd av Arbetsförmedlingen. Lönen är kollektivavtalsenlig och under tiden får de lära sig yrkessvenska via sfi och utbildning i lokalvård. Parallellt stöttas kvinnorna i att skriva cv och söka vidare jobb.

– För att bli gårdsvärd måste man vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och berättigad ett visst stöd. Vi har annonserat genom att sätta upp lappar i entréerna och i varje brevlåda på Rosengård. Intresset är enormt – på vår senaste rekryteringsträff kom över femtio kvinnor, säger Nurgül Iljas Eminovska.

31-åriga Dunya Sabri Fenjan har precis avslutat morgonens pass med att byta papperskorgar och göra fint runt en lekplats. Hon flyttade till Malmö från Irak för drygt tio år sedan och jobbet som gårdsvärd är hennes första i Sverige.

– Kanske blir det lättare att söka jobb nu när jag har fått erfarenhet. Jag känner mig starkare, att jag kan något. Igår kom en kvinna fram till mig när jag städade en tvättstuga och sa att hon aldrig sett någon städa så fint. Det gjorde mig väldigt glad, säger hon och lyser upp.

– Samtidigt som deras självständighet och frihet ökar, blir de förebilder för andra kivnnor i området, säger, säger arbetsledaren Ikhlas Ramadan. Foto: Anders Hansson

Enligt arbetsledaren Ikhlas Ramadan har satsningen på gårdsvärdar många goda effekter. Utöver det rent uppenbara – att det blir rent och snyggt i och omkring de 28 bostadshusen, ökar kvinnorna tryggheten i området och främjar grannsämjan.

– Samtidigt som deras självständighet och frihet ökar, blir de förebilder för andra kvinnor i området. De får mycket beröm och vi ser hur de inspirerar och ökar lusten till att engagera sig och vara en del av samhället, säger hon.

Halima Abdi Haaji är klar med arbetet i tvättstugan. Nu ska hon se över övriga allmänna utrymmen i fastigheten. Hennes man är sjukskriven och hon är uppenbart stolt över att tjäna egna pengar och kunna försörja sin familj.

– Mina barn börjar bli äldre och vill vara ute mycket. Men det kostar pengar. De behöver att jag jobbar nu, säger hon.