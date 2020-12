”Det är förmynderi förbjuda högräntekonton”

72-åriga Bertil Paulsson slår på kaffekokaren och slår sig ned i soffan. Torsdagen har sett likadan ut som resten av veckodagarna sedan coronaviruset började sprida sig, berättar han.

Under förmiddagarna löser han korsord. Strax efter lunch slår han sig ned i soffan för att läsa ännu en bok. Sen spelar han in de program som krockar med varandra under kvällarna.

– Jag har levt ensam sedan min fru dog för tio år sedan så jag är van vid den här vardagen. Men nu har jag hamnat i ett ekorrhjul och har inget socialt liv direkt, säger han.

Bertil Pålsson beskriver sig själv som en uttråkad pensionär, speciellt under tider när ”coronaeländet” härjar. I början av året påbörjade han därför ett sparande på inlåningsföretaget 4spar för att kunna finansiera framtida drömmar.

– Man vet inte hur länge man är frisk och vital. Jag tänkte att man måste våga leva livet in i det sista så för att få pengarna att växa satte jag in drygt 25.000 kronor på 4spar. Tidigare har jag alltid sparat mina pengar i fonder men förlorat omkring 20.000 kronor, säger han.

Foto: Magnus Hallgren

Det är säkrare att spara pengar genom ett inlåningsföretag, anser han. På 4spar är kunder garanterade 6,1 procents ränta efter endast ett halvår av sparande.

– Tusenlapparna har tickat på, till skillnad från hos fonderna där det aldrig någon garanti, säger han.

När beskedet kom om att regeringen klubbat igenom ett förbud mot alla sparkonton med hög ränta som saknar insättningsgaranti blev Bertil Paulsson besviken.

– Det är ett bakslag för alla småsparare. Det är som att regeringen omyndigförklarar oss alla, säger han.

Foto: Magnus Hallgren

Förslag om hårdare reglering av sparande med hög ränta, som saknar insättningsgaranti, har varit på gång sedan 2019. Orsaken till förändringen är att många sparare inte förstått skillnaden mellan denna sparform och att placera pengarna på ett sparkonto hos en bank.

Hos inlåningsföretag utan insättningsgaranti riskerar man att bli av med hela kapitalet om bolaget går i konkurs. Tanken är därför att stärka skyddet så att sparare inte riskerar att bli av med sina insättningar.

Fredrik Pettersson är jurist och arbetar till vardags som vägledare på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Han menar att stiftelsen vanligtvis avråder från att ha pengarna hos inlåningsföretag utan bankgaranti. Samtidigt ser han att det hade kunnat finnas en annan lösning än totalförbud.

– Man kan tycka att det är förmynderi. Jag har suttit och läst igenom alla remissyttranden som har inkommit under den här processen. Det har gått ut till 30 aktörer, och en del skriver bara att man ”tillstyrker beslutet” utan vidare förklaring.

– En del instanser har upplevt att det redan har funnits ett konsumentskydd i och med insättningsgränsen på 50.000 och att inlåningsföretagen fyller sin funktion. Akelius var till exempel ett väldigt stabilt bolag, säger Fredrik Pettersson.

Foto: Magnus Hallgren

Bertil Paulsson menar att det står klart och tydligt på bland annat 4spars hemsida att inlåningsföretaget inte har någon bankgaranti.

– Folk måste veta vad bankgaranti innebär. Jag vet vad det betyder och det borde vara upp till mig att ta den risken. 4spar har funnits i tolv år, så jag anser att risken är ganska liten att verksamheten går omkull. Men skulle de göra det så förlorar jag ändå inte jättemycket pengar.

Han ser det heller inte som ett alternativ att i stället vända sig till börsen.

– Där måste du hänga med och det intresset har inte jag. Det om något är verkligen att riskera mycket, särskilt i coronatider, säger han.

I dag har han tagit ut alla pengar från 4spar. Att kunna finansiera de framtida drömmarna känns mer avlägset än någonsin, förklarar han.

– Jag hade planerat att göra en påkostad Europakryssning, men nu känns det ju svårt när pengarna inte växer lika snabbt på kontot. För de som inte vill spara i fonder utan i stället vill ha ett traditionellt sparande finns det nu inga möjligheter, säger han.