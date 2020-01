Det här betyder nya avtalet mellan Kina och USA

Handelskonflikten mellan USA och Kina kan snart gå in i en ny, lugnare, fas. De två ekonomiska stormakterna ska under onsdagseftermiddagen svensk tid mötas i Vita huset för att skriva under ett första avtal.

Konflikten har pågått i över ett år, med strafftullar och svarstullar om vartannat. Det totala värdet av handel som USA infört tullar på uppgår till ungefär 550 miljarder dollar, enligt Stockholms Handelskammares beräkningar. Eller 5.216 miljarder kronor.

Omvänt har Kina infört extra avgifter på handel motsvarande drygt 185 miljarder dollar, motsvarande 1.750 miljarder kronor.

– Det är nästan uteslutande all handel länderna emellan som drabbats av olika typer av tullar på olika nivåer, och det är väldigt unikt skulle jag vilja säga. Sedan andra världskrigen har den här magnituden av konflikter varit väldigt ovanlig, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

Avtalet, som är ett ”fas ett-avtal”, väntas parterna skriva under vid 17.30 svensk tid på onsdagen. Enligt nyhetsbyrån Reuters kommer det inte innebära att Trump lättar på några av strafftullarna gentemot Kina. Den amerikanska finansministern Steven Mnuchin gick under tisdagen ut och sa att det kan man överväga först om länderna träffar ett uppföljande avtal kort efter att det första undertecknats.

Donald Trump har skrivit på Twitter att han senare kommer att resa till Kina där samtal om fas två ska fortsätta.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1212014713808273410?s=20

Källor till Reuters gör gällande att det första avtalet bland annat innebär att Kina går med på att öka sin import av varor och tjänster från USA, vilket skulle jämna ut handelsbalansen länderna emellan. Sammanlagt ska ökningen motsvara omkring 200 miljarder dollar.

USA har ett så kallat handelsunderskott mot Kina. Det vill säga att de köper mer av Kina än vad Kina köper av USA. Det ser Trump som en svaghet, men enligt Stefan Westerberg är det ett gammalmodigt sätt att se på saken.

– Han kopplar en negativ handelsbalans till något dåligt och att USA inte har någon konkurrenskraft, men i realiteten är det inte så enkelt, säger Stefan Westerberg.

Köpkraften är till exempel högre hos amerikanska konsumenter och en stor del av det Kina exporterar är nödvändigtvis inte alltid producerat i Kina, förklarar han.

– Det kommer, ur USA:s synvinkel, att bli en jämnare balans i och med det här, men det är ett lite förlegat sätt att se på handelsbalans.

Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare. Foto: Pressbild

Spänningarna mellan länderna har blivit allt värre i princip från att de första tullarna infördes sommaren 2018, och konflikten har legat som ett svart moln över världsekonomin. Att det nu ser ut att bli en vändning är positivt både för den globala ekonomin och för den svenska, menar Westerberg.

– Handelskriget har varit ett av de stora orosmolnen som påverkar hela den globala konjunkturen och en väldigt stor del av vår ekonomi är kopplad till att exportera varor och tjänster. Om konjunkturen försämras så försämras de möjligheterna, säger han och poängterar samtidigt att man inte ska vara allt för optimistisk.

Läget kan förändras snabbt och det finns orosmoln kvar.

– Det gäller ju att Kina implementerar detta också. Det är en sak att skriva under ett avtal och en annan att faktiskt genomföra något. Det här är ett steg på vägen, men det betyder inte att handelskriget är över. Snarare att vi har ett vapenstillestånd och att man förhandlar om hur relationen ska se ut framöver, säger Stefan Westerberg.