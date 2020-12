Det här googlade svenskarna på under 2020

Under måndagen presenterade sökjätten Google, som dagligen används av över 60 procent av svenskarna, sin statistik över vilka termer svenskarna sökt efter under 2020. Statistiken innehåller både de populäraste termerna överlag men också till exempel statistik över vilka recept som flest sökt efter.

Siffrorna i Googles rapport visar framför allt tydligt att den pågående coronapandemin dominerat svenskarnas informationshämtning under året, då just sökningar om coronaviruset föga förvånande ökat mest mellan 2019 och 2020. Den mest trendande sökningen överlag, alltså den term som hade störst ökning under 2020 jämfört med föregående år, är just ”coronavirus”, följt av ”USA-valet”, ”Folkhälsomyndigheten”, ”Paolo Roberto” och ”Coronavirus Sverige”.

Förutom coronaviruset och USA-valet har svenskarna också intresserat sig för den så kallade Skandiamannen, Estonia och Belarus.

Årets mest trendande sökningar 2020 1. Coronavirus 2- USA-valet 3. Folkhälsomyndigheten 4. Paolo Roberto 5. Coronavirus Sverige 6. Adam Alsing 7. Joe Biden 8. Kobe Bryant 9. Disney Plus 10. Corona symptom



Källa: Google Visa mer

Intresset för den pågående pandemin märks till och med i statistiken över vilka receptsökningar som ökat mest jämfört med föregående år – högst på topplistan ligger nämligen sökningar efter recept på handsprit, följt av blåbärspaj, surdegsbröd, hjortronsylt och keso-recept.

Svenskarna har också försökt få svar på en serie olika frågor under året. Den fråga som ökat mest jämfört med tidigare år är ”Vad betyder simp?”, en slangterm som ofta används för att kritisera män som anses vara för mesiga i relation till kvinnor de är intresserade av. Svenskarna har också velat få svar på vad ordet Shurda, som ungefär betyder ”kille”, betyder. Ordet användes frekvent i Anis don Deminas låt ”Vem e som oss” som han framförde i Melodifestivalen 2020.

Frågorna svenskarna ville ha svar på 1. Vad betyder simp? 2. Vad är coronavirus? 3. Vad betyder shurda? 4. Vad är pandemi? 5. Vad heter kålrot på engelska? 6. Vad kostar ett frimärke? 7. Vad är allmän sammankomst? 8. Vad betyder 💛? 9. Vad betyder permittering? 10. Vad är Tiktok? Källa: Google Visa mer

Siffrorna i Sverige motsvarar i hög grad siffrorna globalt, enligt Googles statistik. Även globalt är det coronaviruset och USA-valet som har dominerat, men liksom i Sverige även till exempel spelet Among Us och Netflix-serien Tiger King.