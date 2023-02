Det här säger kjolar, läppstift och kalsonger om konjunkturen

Tanken med dessa index är att vissa plagg eller sminkprodukters försäljning ökar eller minskar när lågkonjunkturen kommer – och är på så sätt en indikator för det ekonomiska läget. Susanne Ljung, modejournalist och programledare för Stil i P1, tror mest på det så kallade läppstiftsindexet.

– Jag tänker det rent spontant. Det är ett tydligt uttryck och inte en jättedyr investering, till skillnad från att färga håret eller liknande, säger Susanne Ljung.

Susanne Ljung beskriver läppstiftet som en ”kämparsymbol”. Foto: Anette Nantell

Läppstiftsindexet myntades av Leonard Lauder, styrelsemedlem i sminkbolaget Estee Lauder. Idén kom efter att försäljningen av läppstift ökade med elva procent i USA under hösten 2001, samtidigt som lågkonjunktur rådde. Läppstiftet ersätter, enligt Leonard Lauder, dyrare märkeskläder och väskor när svångremmen dras åt.

Wall Street Journal skrev under lågkonjunkturen 2008 att läppstiftsförsäljningen hade minskat tillsammans med köpkraften, luften gick ur Lauders läppstiftsindex. Susanne Ljung funderar på om en målad läpp snarare är ett vanligt stiluttryck i kristider, än en indikator på lågkonjunktur.

– För suffragetterna och kvinnorna under andra världskriget var det en viktig symbol. Jag vet inte hur det användes under 30-talets depression, det kanske främst handlar om att det är ett tydligt uttryck i kristider, säger hon.

Susanne Ljung är tveksam till om nationalekonomens kalsongindex gäller i Sverige. Foto: Erik Englund

Nästa indikator, kalsongerna, har blivit känt genom Federals Reserves före detta ordförande Alan Greenspan. Han hade flera egensinniga sätt för att prognostisera konjunkturkurvan. Ett av dem är genom kalsongförsäljningen, som påstås minska under lågkonjunkturer. Konsumenten kan spara in på kalsonger utan att någon, förutom familj och partner, märker det.

Susanne Ljung är tveksam till om nationalekonomens index gäller i Sverige.

– Man lägger inte jättemånga procent av sin disponibla inkomst på kalsonger. De går dessutom att köpa billigt i storpack. Jag kan inte se att vi skulle snåla på det i Sverige, säger hon.

Foto: Beatrice Lundborg

Kjollängds-index är kanske det mest kända, möjligen för att det har flera motstridiga teorier kopplat till sig, vilket gör det något svajigt redan vid första anblick. Den vanligaste teorin påstår att korta kjolar är i mode under högkonjunktur, för att det är ett lättsamt och livsbejakande plagg.

Det brukar dras paralleller till att kjolen krympte under det glada 1920-talet och den kortkorta kjolens entré under 1960-talet, då ekonomin blomstrade. Maxikjolar hade passande nog sin guldålder under 1970-talet, ett decennium som kantades av ekonomiska kriser.

En annan teori påstår, i rak motsats till tidigare hypotes, att kjolar är kortare i lågkonjunktur. Av den enkla anledningen att man vill spara in på kostnaderna för tyg. Under 1950-talet blev kjolarna längre, vilket har tillskrivits som ett uttryck för välstånd i efterkrigstiden.

Susanne Ljung avfärdar kjollängdsindexet – som de flesta andra.

– Dels finns det för många parallella modetrender samtidigt. På 30- och 40-talet kunde det kanske gå att se för att modet hade ett bredare genomslag. Men det funkar inte längre och det har det inte gjort på väldigt länge, säger Susanne Ljung.

Kjollängsindexet har härletts till en man vid namn George Taylor, som skrev en avhandling 1929 om den explosiva försäljningen av strumpbyxor efter första världskriget. Den ökade försäljningen av strumpbyxor kopplade han bland annat till en kortare kjollängd. Enligt magasinet Instyle har det någon gång tolkats som att kjollängden krympte under högkonjunktur, sedan fick teorin ett eget liv i medier och folkmun.