Det krävs för att få en etta i Stockholm

Att det är långa kötider och höga kvadratmeterpriser i Stockholm känner de flesta till. Men hur hög är barriären för personer som vill få in sin fot på bostadsmarknaden? DN har jämfört de genomsnittliga kötiderna för ettor hos Bostadsförmedlingen med kvadratmeterpriserna för motsvarande bostadsrätter från Svensk mäklarstatistik.

Den genomsnittliga kötiden för de 658 hyresettorna som förmedlades via Bostadsförmedlingen i Stockholms stad under 2021 var elva år. Det är en marginell minskning jämfört med året innan.

Men hur lång kötid som krävs varierar stort mellan stadsdelarna. I innerstaden ökade den genomsnittliga kötiden med 9,6 procent till 15,7 år medan den minskade med 5 procent till 9,6 år i ytterstaden. I Spånga-Kista räckte det med drygt 7 år i bostadskön för att få en etta, jämfört med drygt 16 år på Södermalm.

Snittet för kötiderna hos Bostadsförmedlingen ger inte hela bilden. Det finns andra bostadsköer och privatvärdar som förmedlar lägenheter utanför kön. Bostadsförmedlingen annonserar också ut ungdomslägenheter som inte ingår i statistiken. Men det ger ändå en fingervisning om hur lång tid det tar att få ett förstahandskontrakt.

Kvadratmeterpriset för ettor som såldes i Stockholm under fjolåret låg på knappt 94 000 kronor i snitt, baserat på siffror från Svensk mäklarstatistik. Det kan jämföras med Göteborg där snittet var 67 000 kronor och Malmö med knappt 37 000 per kvadratmeter. För riket som helhet var snittet för en etta knappt 55 000 kronor per kvadrat.

I Stockholm steg kvadratmeterpriset med sex procent jämfört med 2020 och allra mest steg priserna i innerstaden. Sett till antalet lägenheter såldes också sex gånger fler ettor än hyresrätter som förmedlades via Bostadsförmedlingen.

Den genomsnittliga kontantinsatsen som krävdes för en 30 kvadratmeter stor etta låg på drygt 400 000 kronor. Men även här finns stora skillnader mellan stadsdelarna. Den som köpte lägenhet på Östermalm fick hosta upp drygt en halv miljon i kontantinsats medan det räckte med knappt hälften i Stockholms nordvästra förorter.

SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann har en närmast uppgiven ton när hon beskriver läget på Stockholms bostadsmarknad för de som vill skaffa sin första egna lägenhet.

– Alla föräldrar vill ju hjälpa sina barn och det leder till att många med ekonomiska medel eller kontaktnät utnyttjar det. Men alla har inte den möjligheten. De unga vars föräldrar varken har kontakter eller ekonomiska möjligheter att hjälpa till får söka sig till andrahandsmarknaden, säger hon.

Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB. Foto: SBAB

Enligt statistik från Blocket bostad låg medianhyran för en andrahandsetta i Stockholm på drygt 10 500 kronor i månaden under 2021. Motsvarande siffra för riket som helhet var 7 500 kronor.

– Jag har själv vuxna barn. Jag har tillsammans med dem tittat på många på halvobskyra lösningar med höga hyror och konstiga villkor. Varför finns ens en sådan marknad? Jo, för att människor är desperata. Det är illa, säger Claudia Wörmann.

Fakta. Medianhyror på andrahandsmarknaden i Stockholm 1 rum: 10 591 kr/mån 2 rum: 13 397 kr/mån 3+ rum: 16 000 kr/mån Hus: 24 000 kr/mån Källa: Blocket bostad. Siffror för 2021. Visa mer

De höga andrahandshyrorna gör det svårt för många att spara pengar till en kontantinsats. Därtill har bostadspriserna ökat snabbare än hushållens inkomster – i synnerhet under pandemin. Men med tanke på de långa kötiderna för hyresrätter är ändå sparandet ofta det enda gångbara alternativet.

– Man hamnar lätt i en ond cirkel där man inte har möjlighet att spara. Men det är värt att påminna sig om att man verkligen måste leva snålt för att få ihop en kontantinsats, säger Claudia Wörmann.

SEB:s privatekonom Américo Fernandez befarar att de höga trösklarna för att komma in på bodstadsmarknaden kan få följdeffekter på ekonomin som helhet.

– Studenter behöver komma in på bostadsmarknaden för att kunna ta jobb. Risken är att de söker sig någon annanstans istället. Vi måste kunna försörja unga talanger med bostäder för att ha ett konkurrenskraftigt näringsliv, säger han.

Américo Fernandez, privatekonom på SEB. Foto: Joel Sherwood

I slutet av mars ska regeringens särskilda utredare Eva Nordström presentera sina förslag på åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden. I uppdraget ingår att ge förslag på hur ett riktat startlån bör utformas. Américo Fernandez hoppas att bolånetaket sänks för de som ska köpa sin första lägenhet.

– Det kan vara klokt att justera kravet på kontantinsats under ett par år. Då behöver man inte lika mycket pengar vid själva betalningstillfället, säger han.

Däremot vill han gärna behålla amorteringskravet på tre procent för de som i dag lånar upp till 85 procent av bostadens värde.

– Det är viktigt att få in en amorteringskultur i den yngre generationen så att de vänjer sig vid att betala av på lånen. Vi skulle göra dem en björntjänst om vi slopar amorteringskraven, säger Américo Fernandez.

Fakta. Så har vi räknat Eftersom Bostadsförmedlingen har en annan geografisk uppdelning än Svensk Mäklarstatistik har vi lagt ihop områden för att göra statistiken jämförbar. För att göra siffrorna så rättvisande som möjligt har vi räknat ihop medelkötiden för respektive område och delat den med antalet lägenheter som förmedlades där under 2021. Ju fler lägenheter desto större genomslag får det på snittet för stadsdelen. I beräkningen har vi inte tagit hänsyn till de drygt 2 000 ungdomslägenheter som förmedlades till personer mellan 18 och 25 år under fjolåret. Medelkötiden för de ungdomsbostäder som förmedlades åt privata bolag, vilka stod för drygt hälften av lägenheterna, låg på 5,3 år. Snitten för kvadratmeterpriser är medelvärden som beräknats utifrån hur många lägenheter som sålts i respektive stadsdel. För att beräkna kontantinsatserna använde vi oss av en schablonstorlek på 30 kvadratmeter. Sedan tog vi 15 procent av beloppet, vilket är den minsta kontantinsatsen som krävs för att få ett lån. Visa mer

