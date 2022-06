Det nya hamnarbetet fortfarande männens värld

VAL 22

– När hade ni en platsannons ute sist? frågar den före detta hamnarbetaren och fackliga förtroendemannen Björn Borg sin son Oskar Borg.

Oskar, som arbetar i Masthamnen bortom Stadsgården i Stockholm, kan inte dra sig till minnes när de sökte folk externt. Han kom in i jobbet via sin far och själv har han tipsat kompisar när jobb har blivit ledigt.

Alla han arbetar med är födda i Sverige. Några få är kvinnor.

– Det är en ganska homogen, manlig, svenskättad grupp. Om man säger så, fortsätter Björn Borg.

Under ett år prövade Oskar att arbeta som chef på en tv-produktion, också ett jobb han fick via kontakter. Men han längtade tillbaka.

– Det sista jag gjorde innan jag somnade var att kolla mejlen. Och så kollade jag igen när vaknade. I hamnen är det annorlunda, det är så enkelt. Jag kan sitta på jobbet och tänka på annat, säger han men fortsätter:

– Jag är helt ledig en vecka. Men sedan jobbar jag 80-timmarsvecka och det kanske inte är så jättekul klockan fem en blåsig vintermorgon när fartygen vispar omkring det kalla vattnet.

Hamnarbetet har blivit ett av de mest högavlönade yrken man kan få om man inte har mer än grundskoleutbildning. För den som har turen att bli rekommenderad av någon som arbetar där, finns det internutbildningar att få på plats.

– För den som inte bryr sig om status och som känner till löneläget och vad man faktiskt gör i hamnen, är det ett eftertraktat jobb. Men det är få som vet att vi tjänar så bra. Det är inget vi marknadsför, säger Björn Borg och fortsätter:

– Alla vill ju inte fundera på universitetsstudier och examen. För dem är det här en jättebra plats, men vi är ju inte så många, några tusen kanske.

Mansdominerade yrken har historiskt sett inte krävt någon högre utbildning, men ju fler industriarbeten som försvinner och ju mer akademiserad det moderna arbetslivet blir, desto färre jobb finns det för den med kort skolgång. Över 61 procent av dem som sökte till högskolan i höst är kvinnor.

Sveriges hamnar är fortfarande männens värld. Även om kvinnorna har tagit sig in, är de få. Men arbetsuppgifterna förändras snabbt i och med automatiseringen. Snart finns inget behov av fysisk styrka för ett hamnjobb.

Annat var det när Björn Borg började i hamnen 1976. Då samlades dagsanställda hamnarbetare klockan sex på morgonen i den gula gången intill Kolingsborg vid Slussen.

– Där fick vi reda på var vi skulle jobba någonstans. Det kunde vara i Frihamnen, Loudden eller på Stadsgården. Vi bar kaffesäckar på ryggen och det var ett tungt jobb, berättar han.

Björn Borg tillbaka på Slussen. Hamnarbetarna samlades förr i den gula gången och fick nya uppdrag varje dag. Foto: Daniel Costantini

– Men ingen frågade om kvalifikationer. Flera hade suttit inne och gick direkt till hamnjobbet. Det viktiga var att de såg tillräckligt starka ut. Så på så sätt var det ju bra att de kom ut i samhället direkt.

Björn Borg saknar alla speciella människor.

– Var du nere i ett lastrum och jobbade ihop med spannmål eller kaffesäckar hade vi fem minuters paus per timme. Då var det ett evigt historieberättande, diskuterande… och gnatande ibland. Vårt matsalssnack är inte riktigt rumsrent. Men det är väldigt internt och betyder inte det som det låter som. Det blir en yrkesjargong.

Fram till 1970-talet var det många som drack på jobbet och först efter flera dödsolyckor började fack och arbetsgivare ta tag i alkoholproblemen.

– När jag började som 16-åring var det en tuff, hård miljö och kroppen värkte efter jobbet. Det var flera gubbar som var alkoholiserade, berättar Oskar som nu är 42 år. Han och några till har jobbat med jargongen för att det ska bli kamratligt utan främlingsfientliga eller sexistiska inslag.

Han är liksom sin far engagerad i Hamnarbetarförbundet. En del i hamnen är medlemmar i Transportarbetareförbundet, medan andra väljer bort facklig anslutning.

– Förr var alla med i facket, berättar Björn Borg. Det var inget snack. Och var man inte med blev man handfast övertygad om att gå med.

Både Björn och Oskar Borg tackar det fackliga arbetet för att anställningsvillkoren och lönerna har blivit så pass bra genom åren.

– Vi röstar om mycket och vi har bara två lönenivåer, en om du är nyanställd och en om du har jobbat ett tag och kan mer. Jag gillar det. Eftersom vi vet att alla i laget har samma lön kan vi kräva lika mycket av varandra, säger Oskar.

Hälften av Sveriges alla produkter passerar den nya stora hamnen Norvik i Nynäshamn. De 65 meter höga kranarna sköts från ett kontor 200 meter därifrån. Snart kommer även grensletruckarna att köras på distans. Foto: Thomas Karlsson

En nyanställd, outbildad hamnarbetare får en ingångslön på 28 500, men med ob-tillägg och övertidsersättning blir det i genomsnitt 40 000 kronor i månaden. Den som har mer erfarenhet har en grundlön på 32 800 och tjänar ungefär 45 000 kronor i månaden med de extra påslagen.

Men frågan är hur länge de som jobbar i hamnen kommer att tillhöra Hamnarbetareförbundet?

Vi lämnar Slussen och beger oss till Nynäshamn där den stora, moderna hamnen Norvik invigdes i skuggan av coronapandemin 2020. Här passerar hälften av Sveriges alla varor. Antingen genom containerhamnen eller genom den så kallade roro-hamnen (roro står för ”roll on-roll off”). De 65-meter höga kranarna körs från en kontorsbyggnad 200 meter bort. Kranföraren Patrik Gustafsson sitter framför skärmar med inneskor och tunn tröja, väl skyddad från väder och vind. Snart ska även de 16 meter höga grensletruckarna som förflyttar containrar skötas digitalt från hamnkontoret.

Kranarna sköts med joysticks från kontoret. Foto: Thomas Karlsson

Så är de hamnarbetare? Eller maskinförare? Några kanske till och med behöver kunna mer om it och programmering?

– Det kanske är dags för våra kära gamla hamnarbetare att tänka om, utvecklingen kan man inte stoppa. Hur kan vi bli bättre än en maskin? Det kommer alltid att behövas människor som går ut till de där maskinerna för att fixa eller köra den för att det inte fungerar, säger Peter Ströbaek, ordförande i Hamnarbetareförbundets stockholmsavdelning och fortsätter:

– Det finns ju andra avtalsområden som vill in på vårt område också. Alla fackförbund slåss om medlemmar nu eftersom de tappar medlemmar. Ungdomarna är inte lika intresserade. På bara tio år har Hamnarbetareförbundet tappat cirka 400 medlemmar.

Linnea Delberger började även hon att arbeta i hamnen för att hennes pappa jobbade där. Nu är hon 29 år och har gjort en karriär från att sköta trädgårdarna i Frihamnen till att ansvara för planeringen av anländande fartyg. Tidigare gick hon ut och mötte upp på kajen för att vissa dokument skulle skrivas på, men det behövs inte längre. Även hon sitter framför datorer. Hon är inte medlem i facket.

– Jag vet inte vilket fack jag skulle ansluta mig till, förklarar hon.

Stefan Gidlöf som är huvudskyddsombud är ansluten till Transportarbetareförbundet och jobbar i roro-hamnen. Han berättar vitt och brett om allt det som kan gå fel i en hamn om man inte är försiktig.

– Det tyngsta arbetet som finns kvar är att hantera trossarna. De väger kanske 100 kilo och vi är två som hjälps åt. Men blir det ett ryck så blir det helt plötsligt 200 kilo. Så det blir inte trevligt om jag är oförsiktig, säger han.

Männen i hamnen ser uppgiften att ta emot trossarna som det enda som skulle kunna vara för tungt för en kvinna. Men även arbetet med att hjälpa fartygen att lägga till vid hamnen är på väg att försvinna:

– Det finns hamnar där fendrarna automatiskt suger fast fartygen i kajen, förklarar Stefan Gidlöf. Ingen kommer att behöva vara där och ta emot.

