Det ska du tänka på när du hyr bil under semestern

Hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) hamnar årligen cirka ett 30-tal ärenden där biluthyrare och kunder är oense.

– De flesta ärenden handlar om någon slags skada på bilen, berättar Anana Postoaca, beredningsjurist hos ARN.

– Man tvistar om skador och hyrbilsföretaget kräver betalt, fortsätter hon.

Hon har några praktiska råd att ge.

– Det är viktigt att kontrollera bilen både före och efter hyresperioden. Det är också viktigt när man hämtar bilen att eventuella skador på bilen står i hyresavtalet. Dokumentera. Fotografera bilen när den lämnas.

Av ärendena slutar de flesta med avslag.

Ett mer udda inslag som också hamnat hos ARN är att en del uthyrare kräver både körkort och pass för att lämna ut hyrbilen.

– Det är villkor som biluthyrningsföretagen ställer, säger Anana Postoaca.

För den som tänkt sig en behaglig utlandssemester finns också en del att tänka på.

– Har man exempelvis hyrt en bil i Frankrike kan inte nämnden pröva tvisten.

Hon förklarar att undantaget är om bilen hyrts genom en förmedlare som vänder sig till den svenska marknaden.

Vad säger då branschorganisationen om vad som är vanligaste klagomålet:

– Den vanligaste tvistefrågan är oenighet kring totalt slutpris jämfört med kundens förväntningar. Detta beror oftast på rörliga kostnader eller tillval som exempelvis bränsle eller självriskreducering, svarar Anders Trollsås, vd för Biluthyrarna Sverige.

Konsumenter inom EU klagade alltmer på biluthyrningsföretagen från år 2010 och framåt vilket resulterade i att EU-kommissionen och de största hyrbilsföretagen 2015 överenskom om enklare och tydligare villkor, tydliga rutiner för fordonsbesiktning och skaderegleringsprocess samt att bokningspriset ska innehålla alla oundvikliga kostnader. Tips.Att tänka på vid hyra av bil 1. Läs hyrbilskontraktet noga. Kontrollera att avtalsvillkoren är rimliga innan det skrivs under 2. Välj försäkringsnivå. Kontrollera hur stor självrisken är, alltså vad du som hyr måste betala vid en eventuell olycka. 3. Välj vilken utrustning som ska ingå; exempelvis navigator eller barnstol. 4. Ta reda på vad som gäller om bilen går sönder under hyresperioden. 5. Tänk på att skriva in en eventuell extra förare i kontraktet. 6. Ska bilen tas utanför det land där den hyrs så se till att det också skrivs in i kontraktet. 7. Ska bilen lämnas på annan plats än den hyrts så bör det också dokumenteras. 8. När hyrbilen hämtas kontrollera noga om det finns några skador! I så fall ska de skrivas in i kontraktet. 9. Kontrollera mätarställningen. Den ska överensstämma med kontraktets siffror. 10. När hyrbilen lämnas åter så kontrollera om det finns några eventuella skador. Fotografera bilen. 11. Skriv upp den aktuella mätarställningen. 12. Be om ett kvitto på att bilen återlämnats skadefri och fulltankad. Källa: Konsumentverket