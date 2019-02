”Det viktigaste är att undvika ett handelskrig”

Under förra året uppgick värdet av den svenska exporten till 1.442 miljarder kronor, en ökning med tio procent jämfört med 2017, visar ny statistik från SCB. För importen var samma siffra 1.478 miljarder kronor, vilket betydde en ökning med tolv procent.

De varuområden där det procentuella värdet av exporten ökade som mest är oljeprodukter, personbilar, och pappersmassa. Under 2018 exporterade Sverige oljeprodukter till ett värde av 98 miljarder kronor, en ökning med 29 procent. Personbilar exporterades till ett värde av 101 miljarder kronor vilket utgjorde en ökning med 32 procent jämfört med föregående år.

Värdet av exporten av pappersmassa ökade även den med 29 procent vilket gav ett värde av drygt 25 miljarder kronor.

– När det gäller oljeprodukterna så har de en väldigt stor priseffekt, det är snarare löpande priser än volym. Det är dyrare att importera för att kronan är så svag men vi importerar inte nödvändigtvis så mycket mer, säger utrikeshandelsminister Ann Linde.

Den svenska exporten av oljeprodukter ökade med två procent i volym under 2018 jämfört med föregående år.

Under förra året beställde vi en utredning som skulle svara på vad som skulle hända om det blev verklighet. Den visar att Sverige riskerar att förlora 4.000 jobb inom bilindustrin, var av 3.000 finns i västra Sverige, säger Ann Linde om hotet om höjda biltullar från USA:s sida.

Även de största värdeökningarna av importerade varor återfinns inom fossila bränslen. Under 2018 importerades råolja till ett värde av knappt 92 miljarder kronor, en ökning med 39 procent. Medan importer från kategorin övriga transportmedel ökade med 60 procent, där uppgick den totala importen till drygt 18 miljarder.

Volymökningen av den svenska importen av råolja uppgick till fem procent under 2018.

– Vi kommer i den nya exportstrategin satsa mer på sådant som är hållbart. Där ligger vi redan väldigt långt framme, det gäller sådana saker som hållbara städer och hållbara material, säger Ann Linde.

Utvecklingen av den svenska personbilsexporten är samtidigt osäker, den hotas av den till synes oberäkneliga amerikanska presidenten, och landets tullkonflikt med Kina.

– Man kan se att risken för biltullar ökar, jag var i näringsutskottet i går (red anm tisdag) och då kunde jag samtidigt läsa på Vita husets hemsida om hur Trump ser på EU. Där säger han: ”if they do not play ball we are going to tariff the hell out of them”, det gör mig orolig eftersom vi inte vet hur Trump kommer hantera den utredning om biltullar som han har fått presenterad för sig.

Utredningen som presidenten tagit de av här inte offentlig och Ann Linde vet inte exakt vad den innehåller, men säger att resultatet kan bli en 25-procentig tull på hela motorfordonsindustrin.

Den svenska bilexporten genomgick redan under 2018 stora förändringar enligt Ann Linde.

– Något som är intressant är att exporten av motorfordon till USA har bromsat in rejält med minus 14 procent medan den ökat till Kina med 70 procent, jämfört med 2017, säger hon.

USA är Sveriges största handelspartner utanför EU. Under 2018 uppgick värdet av den svenska exporten till landet till drygt 110 miljarder kronor, en ökning med drygt sju procent från föregående år.

– Det viktigaste av allt är att undvika ett handelskrig och att komma igång med förhandlingar om ett handelsavtal, där har vi nu ett mandat ute som EU ska fatta beslut om i mars, säger hon.

Omkring 70 procent av den svenska exporten går till länder inom EU:s inre marknad, där Storbritannien utgör en viktig del. De politiska roligheterna i landet, som enligt tidsplanen ska lämna den europeiska gemenskapen om en månad, sprider osäkerhet över den svenska handeln.

Den brittiska premiärministern Theresa May öppnade i veckan för att utträdet ur EU kan skjutas upp. Om det inte sker, och inget avtal röstas igenom i det brittiska underhuset för att sedan godkännas av EU , så kraschar Storbritannien ur EU.

– Det är naturligtvis bra, för allting som gör att vi kan få ett ordnat utträde är positivt. Om man skjuter upp Brexit så innebär det att Theresa May tror att det finns en möjlighet att få ett ordnat utträde. Motsatsen, ett oordnat utträde skulle vara negativt för både våran och deras handel och det är något vi vill undvika till varje pris, säger Ann Linde.

Utrikeshandelsminister Ann Linde hoppas på en fortsatt växande svensk export, trots den osäkerhet som omgärdar stora delar av världspolitiken.

– Tillväxten och välfärden bygger på exporten, vi är extremt exportberoende i Sverige, säger hon.