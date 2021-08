Detta har hänt i striden om Cementa

Varför avvisades Cementas ansökan?

För att domstolen ska kunna behandla Cementas ansökan om fortsatt och utökad kalkbrytning behöver Cementa redovisa en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som tydligt visar vilka konsekvenser brytningen får för vatten, luft, natur och miljö. Den underkändes av mark- och miljööverdomstolen. I sitt beslut skriver domstolen att utredningen har ”så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande”. Därmed har domstolen inte ens prövat om Cementa ska få tillstånd.

– Domstolen har helt enkelt konstaterat att det inte går att göra någon bedömning utifrån miljökonsekvensbeskrivningen i målet. Det är en allvarlig kritik som Cementa bör ta till sig, säger Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, och tillägger att det är mycket sällsynt att en ansökan underkänns av den anledningen.

Finns det andra kalkfyndigheter i Sverige?

Ja, det gör det. Mindre fyndigheter finns till exempel i Skara, Skövde, Skåne och på Östgötaslätten. Det finns även kalk i fjällvärlden, men den inte lämpar sig för brytning eftersom den är utspridd över ett stort område.

– Det är främst på Gotland och Öland som det finns större kalkfyndigheter, och Gotland är den enskilt största, säger Mats Wallin, enhetschef för grundvattenfrågor vid Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Går det inte bara att importera cement från andra länder?

Bygg- och betongindustrin har betonat hur svårt det är att ersätta produktionen i Slite genom import. Förklaringarna är många.

1. Det handlar om enorma kvantiteter. Varje år tillverkas 2,5 miljarder ton cement vid fabriken i Slite. Hela 75 procent av det cement som används i Sverige kommer därifrån.

2. Tillgången är begränsad. Byggsektorn och tillverkningsindustrin går för högtryck i Europa och det som produceras köps upp av den lokala marknaden, enligt flera aktörer som DN pratat med. Företaget Schwenk importerar omkring 15 procent av den cement som används i Sverige. De undersöker om de kan skala upp sin produktion, men enligt vd:n Tomasz Borowiec kommer det bli svårt.

– Svårigheterna ligger i att fabrikerna är fullt utnyttjade. Vi har sålt våra volymer och har ingen fabrik som ligger och väntar på att kunna producera 2 miljoner ton, det finns inte sådana resurser på de fabriker vi tillhandahåller, säger han.

3. Testning tar tid. Om det går att hitta alternativ från utomeuropeiska länder tar processen tid, eftersom cementen behöver testas för att godkännas enligt svensk standard. Hur lång tid det tar beror på varifrån kalken kommer och vad den ska användas till. Enligt branschorganisationen Byggföretagen handlar det om flera år, NCC uppger att det normalt tar mellan åtta till 24 månader, men importören Schwenk pekar på en kortare process. För cement som används inom infrastruktur, och som det ställs högst krav på, tar det omrking ett år, enligt Tomasz Borowiec. För en del sorter tar det en knapp månad, för cement som används till bostadsbyggande tar det tre månader.

– Det är lite mer av en standardprodukt som man inte behöver lägga flera års forskning eller tester på. Det är lite mer cement som cement, säger Tomasz Borowiec.

4. Logistiksystemet är inte anpassat. Hamnkapaciteten är i nuläget begränsad, och dessutom råder brist på fartyg och containrar.

Hur lång tid tar det att ställa om till alternativ?

Det är svårt att svara på. Flera aktörer pekar på att cementkrisen går att lösa på lång sikt om Cementa inte får fortsatt brytningstillstånd. Att lösa frågan på kort sikt är däremot svårt, för att inte säga omöjligt, enligt branschen.

– Vår bedömning i dag är att tillgången på cement, logistiksystemets utformning och testning och provning gör att det kommer ta två till tre år att ställa om helt, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong och professor i betongbyggnad vid KTH.

Vad händer om produktionen i Slite tvingas stänga ner?

Enligt Byggföretagens beräkningar berörs 280 000 jobb, till följd av att många byggen måste sättas på paus. Investeringsbortfallet beräknas till 20 miljarder kronor per månad och tre fjärdedelar av de nya bostäder som är planerade för byggstart i november skulle behöva skjutas upp. Beräkningarna utgår från att cementet som produceras i Slite inte till någon del kan ersättas.

– Vi tittar naturligtvis också på alternativa leveranskedjor för att stå redo om regeringen inte lyckas lösa den oerhört stora utmaningen som vi står inför. Men det finns väldigt få alternativ, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building Sweden.

Vilka byggen kommer att pausas om cementkrisen blir verklighet?

Flera infrastrukturprojekt ligger sannolikt i riskzonen. Trafikverket har högt ställda krav på den cement som används i infrastruktur, inte minst på grund av väderförhållandena i Sverige. Kalken ska hålla en viss kvalitet, som bryts på få platser. Dessutom måste cementen genomgå särskilt omfattande tester för att kunna användas i infrastruktur. Bostadsbyggandet lär också försenas, men att hitta alternativa leverantörer kan möjligen vara något enklare.

– Alla har inte lika hårda krav som Trafikverket, och det är klart att då är det säkert lättare att hitta ersättningscement eller att ledtiderna för dem är lite kortare, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong och professor i betongbyggnad vid KTH.

Hur påverkas klimatet om byggsektorn tvingas ställa om till import?

Branschorganisationerna pekar på att klimatomställningen kraftigt kommer försenas om produktionen i Slite stänger ner. Cementa aviserade nyligen planer på att göra anläggningen klimatneutral. Många frågetecken kvarstår dock innan det går att slå fast att planerna kan förverkligas. Däremot finns en rad problem med att importera kalk, cement eller betong från andra länder. Förutom ökade utsläpp från transporter finns också en risk för att lagstiftningen är mindre strikt i de länder som man importerar ifrån, vilket kan påverka både klimatet och den lokala miljön. I Sverige är det till exempel förbjudet att använda natursten från grusåsar, men importerad betong ingår det ofta, enligt Mats Wallin, enhetschef grundvattenfrågor vid SGU.

– Det sätter länderna i en sämre sits när det gäller grundvattentillgångar, för det är i den typen av material grundvatten lagras. Det är därför vi inte vill bryta den i Sverige, för det är våra grundvattenreservoarer. Så vi riskerar att exportera det här problemet, säger han.

Kommer Cementas produktion i Slite att bli klimatneutral?

I juni gick Cementa ut med målsättningen att bygga världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite. Sedan tidigare har Heidelberg cement, som äger Cementa, inlett ett samarbete med norska staten för att samla in och lagra hälften av den koldioxid som släpps ut i fabriken i Oslo – på Gotland vill bolaget samla in all koldioxid.

Det finns dock en rad hinder på vägen, som DN har rapporterat om tidigare. Bland annat kräver tekniken för att skilja ut koldioxid vid skorstenen mycket energi, varför en ny stor elkabel skulle behöva byggas till Gotland.

Lagringen är också en utmaning. Intresset för att lagra koldioxid är stort i Europa, men i dagsläget finns mycket få planer på att utveckla lagringskapacitet. I Norge, som många svenska företag pekar på för lagring, finns enbart planer på att lagra 1,5 miljoner ton om året från och med 2024. Enbart på Cementas fabrik släpps 1,8 miljoner ton koldioxid ut varje år.

Enligt Filip Johnsson, som forskar på så kallad CCS på Chalmers, är dock den främsta utmaningen ekonomin. I dagsläget är det betydligt billigare att släppa ut koldioxid än att betala för att den skiljs ut vid skorstenen och lagras i marken.

– I princip är det möjligt, men det kräver att det finns styrmedel, säger han.

Vad händer nu?

Cementa har överklagat domstolens beslut till högsta domstolen, där bolaget i första hand vill att HD fastställer domen från första instans där ansökan godkändes. I andra hand vill Cementa att HD skickar tillbaka prövningen till Mark- och miljööverdomstolen. Dessutom yrkar Cementa på att bolaget ska få förlängning av nuvarande tillstånd i ett år, för att kunna fortsätta bryta.

Ingen av de bedömare som DN har pratat med tror dock att HD kommer att ta upp fallet. Cementa undersöker också möjligheterna att få dispens på andra håll, och håller samtidigt på att se vilka andra sätt det finns att hålla verksamheten i Slite delvis igång – till exempel genom att importera kalk.

Onsdag den 4 augusti har näringsutskottet ett möte om läget och efter det träffar näringsminister Ibrahim Baylan (S) industrin.

Vad kan regeringen göra?

Det är oklart. Vissa efterlyser snabba lagändringar för att Cementa ska kunna få ett tillfälligt tillstånd att fortsätta bryta cement, något som regeringen i så fall kan föreslå för riksdagen. Enligt Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, skulle en sådan process dock också ta tid.

– Och möjligheterna att införa undantag i nationell lagstiftning är begränsade av EU:s regler, säger han.

Till DN uppger regeringen att ”ett departementsöverskridande arbete pågår för att följa frågan och analysera de konsekvenser som bedöms kunna uppstå”, samt att regeringen ”ser över olika handlingsalternativ utifrån de analyser som tas fram”.

