Diabetes vanligare hos yrkesförare – Anders Bergman tvingades sjukskriva sig

Han hade varit verksam som yrkesförare sedan början av 80-talet utan att märka av några större komplikationer. Men vintern 2018 förstod Anders Bergman att allt inte stod rätt till. Proverna på sjukhuset bekräftade hans misstankar.

– Det var tur att jag sökte hjälp när jag till slut gjorde det. Man vet ju inte vad som kunnat hända annars, säger Anders.

Sjukdomen innebar inte bara en förändrad livsstil. Anders tvingades också sjukskriva sig i en och en halv månad på grund av den höga blodsockernivån. Som egenföretagare slog det extra hårt.

– Eftersom hela min verksamhet går ut på att köra lastbil stod företaget still under tiden jag var sjukskriven. Just då var det en stor nackdel att ha hand om allting själv, säger Anders.

Sprutan ingår i den dagliga medicineringen. Foto: Elin Åberg

Men så småningom hade blodsockervärdet stabiliserats och Anders kunde återuppta arbetet. I dag hämmas inte Anders av sin sjukdom så länge han tar sin medicin. Den dagliga dosen består av en spruta och tablett på morgonen respektive kvällen.

Hur sjukdomen uppkom vet Anders fortfarande inte. Själv var han något överviktig, men inte på en alarmerande nivå. Inte heller spökar diabetes i släkten.

– Samtidigt har jag ofta haft jour och oregelbundna arbetstider. Under vintern var jag också i princip konstant förkyld, vilket läkarna säger kan ha påverkat.

Hur stor påverkan själva arbetsuppgifterna har på risken att få diabetes är inte klarlagt, men en studie som publicerades av Karolinska Institutet i september 2019 visade att manliga yrkesförare och fabriksarbetare löper 2–3 gånger högre risk att drabbas av diabetes typ 2 än universitetslärare, ingenjörer och arkitekter. Faktum är att ungefär nio procent av Sveriges yrkesförare beräknas ha diabetes. Hos kvinnorna är fabriksarbetare, städare och köksbiträden i topp.

Sofia Carlsson, forskare vid institutionen för miljömedicin på Karolinska Institutet, är studiens huvudförfattare. Hon anser att det är viktigt att arbetsgivare är noggranna med att informera hälsorisker som är förknippade med yrket, särskilt när det handlar om arbetsuppgifter som innebär mycket stillasittande.

– I USA har man testat att göra intensiva livsstilsprogram på arbetsplatser med lyckade resultat. Det handlar egentligen inte om att man lägger om sitt arbetssätt i särskilt stor utsträckning, utan mer att man tar problemet på allvar. Enligt forskning kan 30 minuters fysisk aktivitet om dagen och en femprocentig viktminskning halvera risken för diabetes, säger Sofia Carlsson.

Yrkeschaufförer får köra maximalt fyra och en halv timme i sträck.

– På ett sätt är det givetvis jättebra. Man behöver ta pauser för att kunna vara fokuserad. Men samtidigt kan det framkalla stress om man fastnar i en kö och ser tiden ticka.

Färdskrivaren hjälper yrkesförare att hålla koll på när det nalkas rast. Foto: Elin Åberg

Det är sedan tidigare belagt att stress, liksom övervikt och stillasittande, kan vara en bidragande faktor till diabetes. Just storstadsstressen är en aspekt som Anders upplever har förvärrats med åren.

– Mer och mer bilar i stan innebär fler trafikstopp. Då blir man lätt stressad och otålig.

Sedan diagnosen har Anders blivit noggrannare med att följa en hälsosam kostcirkel. I sin blekgula lastbil har han installerat en matlådevärmare för att kunna undvika snabbmat.

– Det är väldigt lätt att svänga förbi en snabbmatrestaurang eller mack och köpa lite mat och godis. När man sitter stilla ett längre tag och börjar märka av tristessen blir man lätt sugen på något att snaska på. Det är ingen direkt hemlighet att många i det här yrket är överviktiga.

Det här är diabetes typ 2 Vid typ 2-diabetes har kroppen svårt att hålla sockerhalten i blodet tillräckligt låg. Vanliga symtom är bland annat trötthet och att du behöver kissa oftare. Vid typ 2-diabetes får du enligt föreskrifterna ha samtliga körkortsbehörigheter, oavsett behandling. Detta under förutsättning att du har förmågan att känna varningstecken på akut lågt blodsocker och att du tar egna blodsockertester. Källa: 1177, diabetes.se Visa mer