Dieselpriserna kan öka ytterligare – han åker till Finland för att tanka

Arbetspendlingen mellan bostaden i Kalix och jobbet i Haparanda fem mil bort innebär många timmar i bil för Magnus Johansson – och höga bränslekostnader.

Eftersom han jobbar nära gränsen har det varit naturligt att tanka på den finska sidan, där dieseln ofta är fem kronor billigare per liter.

– Det har jag gjort i över 20 år, säger han.

Räknat på snittpriset för diesel i oktober, som var den högsta någonsin, sparar han motsvarande en tusenlapp i månaden på att tanka i Finland.

Det kan jämföras med mindre än en hundralapp i månaden som han skulle tjäna på regeringens satsning på sänkt energiskatt på drivmedel från årsskiftet, som i praktiken sänker priset vid pump med 14 öre på bensin och 41 öre på diesel.

Arbetspendling och tränaruppdrag innebär många mil längs de norrbottniska vägarna för Magnus Johansson. Foto: Erik Simander

Regeringen menar dock att det är att den minskade reduktionsplikten som ska bidra till den stora prissänkningen.

– Det är där vi gör störst skillnad, lyder budskapet från finansminister Elisabeth Svantesson.

Det kommer dock inte att ske förrän i januari 2024, då inblandningen av biodrivmedel ska sänkas till EU:s lägstanivå, vilket i sin tur ska sänka priset på macken eftersom fossilt är billigare än förnybart.

I valrörelsen lovade M 5 kronor lägre dieselpris per liter, KD talade om 9 kronor och SD om 10 kronor.

Men inget av detta är särskilt troligt, enligt flera experter DN pratat med.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M). Foto: Maja Suslin/TT

De senaste två åren har dieselpriset fördubblats och utvecklingen beror till stor del på faktorer på världsmarknaden som Sverige inte rår över, som begränsningar i den globala raffinaderikapaciteten, kriget i Ukraina och andra geopolitiska händelser.

Ryssland står exempelvis för en betydande del av den raffinerade fossila dieseln till EU, men i början av nästa år träder sanktioner i kraft som innebär ett importförbud av den varan.

– Bristen på fossil diesel är större än någonsin. Det gör att priset inte kommer att gå ned, utan snarare öka under det närmaste året eller åren, säger Fredrik Landegren, vd och drivmedelsansvarig på transportörsnätverket TRB Sverige.

Råoljan, som handlas i dollar, är ytterligare en viktig faktor i prisutvecklingen. Nyligen beslutade Opec att minska produktionen av olja med två miljoner fat per dag.

– I dollar har vi inte den dyraste oljan någonsin, men översatt till en rekordsvag krona så har det under våren faktiskt varit dyrare än all time high-priset 2008, säger klimatexperten Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet.

Mattias Goldmann tror inte att den sänkta reduktionsplikten får den priseffekt regeringen hoppats på. Foto: Lisa Mattisson

Exakt hur mycket priset kommer att öka för ägarna till de cirka 1,7 miljoner dieselbilar som rullar i Sverige är svårbedömt, men bilden av ett minskat utbud och en prisökning på fossil diesel bekräftas av de kontakter DN har haft med branschorganisationen Drivkraft Sverige, Energimyndigheten och den finska bränsleproducenten Neste.

Och i ett läge när utbudet redan är lågt måste Sverige, enligt Nestes analyser, importera ytterligare cirka 1,5 miljoner ton fossil diesel för att ersätta de förnybara komponenterna i bränslet om reduktionsplikten sänks till EU:s lägstanivå.

– Önskade prissänkningar från reduktionsminskningen kan därför utebli eller inte vara så stora som utlovats, skriver Neste i en kommentar till DN.

Mattias Goldmann säger dessutom att reduktionsplikten inte kan sänkas så mycket som flera partier i högerkoalitionen pratat om i valrörelsen.

– Enligt EU:s förnybartdirektiv som nu förhandlas fram så handlar det inte om 6 procent, som många tror, utan minst 13 procent till 2030.

Jessica Alenius, vd på Drivkraft Sverige. Foto: Jessica Gow / TT

Bristen på det förnybara drivmedlet HVO har under 2022 drivit upp dieselpriset i Sverige efter att pandemin bidragit till förseningar av nya produktionsanläggningar.

Men nu väntas utbudet av förnybara drivmedel öka kraftigt under de kommande åren. Under 2023 kommer exempelvis Neste, världens största producent av förnybar diesel, att öka tillverkningen från 3,3 miljoner ton per år till 5,5 miljoner ton per år genom utökad kapacitet i Nederländerna, Singapore och USA.

Sammantaget innebär det att prisgapet minskar mellan fossila och förnybara drivmedel, enligt Jessica Alenius, vd på Drivkraft Sverige.

– De priseffekter som regeringen hoppats på i valrörelsen kommer alltså inte att ha så stor effekt när justeringarna av reduktionsplikten sker, säger hon.

”Jag röstade inte själv på något av högerpartierna, men det är klart att många som har fallit för löftena och kör mycket bil känner sig lurade.” Foto: Erik Simander

Magnus Johansson från Kalix tror att det redan nu finns en besvikelse bland många i glesbygdslänen, inte minst i Norrbotten som har flest dieselbilar per capita.

– Jag röstade inte själv på något av högerpartierna, men det är klart att många som har fallit för löftena och kör mycket bil känner sig lurade.

Tillsvidare fortsätter han att tanka sin Saab i Finland, där andra skatteregler, lägre reduktionsplikt och den svaga svenska kronan innebär lägre priser jämfört med Sverige.

Verktyg som relativt snart skulle kunna leda till lägre priser är sänkt moms på drivmedel och en tillfälligt slopad energiskatt, som EU redan gett klartecken för, men detta är inget som prioriterats av regeringen med hänvisning till att man vill ha mer förutsägbarhet i insatserna, som exempelvis den treåriga sänkningen på energiskatten.

Magnus Johansson jobbar vid gränsen på den svenska sidan, men åker ofta över till Finland. Foto: Erik Simander

DN har upprepade gånger sökt finansminister Elisabeth Svantesson (M) men hon har inte återkommit.

Fakta. Reduktionsplikten i Sverige ● Drivmedelspriserna har ökat kraftigt under året, framför allt efter Rysslands invasion av Ukraina, vilket i sin tur påverkat råoljepriser, valutaeffekter och lett till sanktioner som minskar utbudet. ● Priset har också påverkats av en ökad reduktionsplikt som kräver att leverantörer blandar in mer biobränslen i bensin och diesel. ● Riksdagen har satt som mål att utsläppen från transporter ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med 2010 års nivå. SD är det enda partiet som inte ställt sig bakom målet. ● Den tidigare regeringen har beslutat om årliga stegvisa höjningar fram till 2030, medan den nya regeringen och SD har aviserat en kraftig sänkning av reduktionsplikten till EU:s miniminivå från den 1 januari 2024. ● Energimyndigheten och Naturvårdsverket har varnat för kraftiga sänkningar av reduktionsplikten om Sverige ska nå klimatmålen. Visa mer

