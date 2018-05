Bäst för ekonomin när föräldrar delar ledigheten

Mammorna tar fortfarande ut den största delen av föräldraledigheten. Pappornas andel ökar men de tar bara ut knappt 28 procent av dagarna med föräldrapenning.

En förklaring till att pappornas andel är lägre är sannolikt att papporna ofta har högre lön. Föräldrarna tror då att familjens ekonomi blir sämre om den som tjänar mest är föräldraledig.

Men i de flesta fall är det inte så. Det beror på att de som är anställda av arbetsgivare med kollektivavtal får extra pengar under föräldraledigheten.

Ungefär 90 procent av de anställda arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal.

Avtalen ger ungefär 10 procent av lönen. Men de bygger också på där statens föräldraförsäkring slutar. För den del av inkomsten som ligger över taket ger avtalen 90 procent av lönen.

Det gör att de som har inkomster över taket också får 90 procent av hela lönen när de är föräldralediga. Förmånen är knuten till föräldrarna och inte till barnet, båda föräldrarna kan alltså få de extra pengarna.

Våra exempel här bredvid visar hur mycket familjerna vinner eller förlorar på att ta föräldraledigt i 6 månader var jämfört med att en av dem tar ut 3 månader och den andra 9 månader. Paret med högre inkomster får ett par hundralappar mer i månaden medan de som har lägre inkomster förlorar mindre än en hundralapp i månaden när de tar ut 6 månaders ledighet var.

I våra exempel har vi använt oss av den ersättning som privatanställda tjänstemän får. Men ersättningen blir i stort sett densamma för alla yrkesgrupper eftersom själva ersättningen ser ut på ungefär samma sätt oavsett inom vilket område man arbetar.

Det kan däremot skilja en del när det gäller de övriga villkoren. Till exempel hur länge extrapengarna betalas ut och hur länge man måste ha varit anställd för att kunna få dem. Därför är det viktigt att fråga facket eller arbetsgivarna vad som gäller på den egna arbetsplatsen.

Här är en översiktlig genomgång av reglerna:

Ersättning. Kallas föräldrapenningtillägg eller föräldralön och fyller på föräldrapenningen med 10 procent så att den totala ersättningen blir knappt 90 procent av lönen.

Det gäller även dem som har inkomster över taket i föräldraförsäkringen, 37 900 kronor 2018. Den del av inkomsten som ligger över taket och inte ger någon föräldrapenning kompenseras med att ersättningen blir 90 procent av lönen.

Utbetalning. För de flesta betalas pengarna ut automatiskt när man är föräldraledig. Undantaget är privatanställda inom LO-området som måste ansöka om ersättningen hos AFA Försäkring.

Pengarna betalas oftast ut fortlöpande under ledigheten. Men ibland betalas en del ut i början av ledigheten och resten när man är tillbaka och har arbetat en viss tid.

Eftersom ersättningen är knuten till föräldraförsäkringen kan man behöva visa arbetsgivaren att man tar ut föräldrapenning.

Anställningstid. Hur länge man måste ha varit anställd varierar beroende på inom vilket avtalsområde man arbetar.

Statsanställda har rätt till ersättningen från första anställningsdagen medan privatanställda tjänstemän måste ha varit anställda i 12 månader. För anställda i kommuner - och landsting gäller två tidsgränser beroende på inkomst, 6 månader och 12 månader.

Anställda inom LO-området har rätt till föräldralön om de varit anställda hos en eller flera arbetsgivare med avtal om föräldrapenningtillägg i 12 månader under de senaste 4 åren.

Pension. Man tjänar alltid in allmän, statlig pension på föräldrapenningen som betalas ut av Försäkringskassan.

Privatanställda tjänstemän och privatanställda inom LO-området tjänar in tjänstepension på lönen före ledigheten i upp till 13 månader.

Statligt anställda oh anställda i kommuner och landsting tjänar in tjänstepension på den lön de hade före föräldraledigheten så länge de är lediga enligt föräldraledighetslagen, alltså tills barnen är 8 år. Det gäller även om man går ner i arbetstid till 75 procent.

Skatt. Man får inte jobbskatteavdrag för föräldrapenningen men det får man för föräldrapenningstillägget och föräldralönen. Det gör att skatten blir lägre på arbetsgivarens extrapengar än på den statliga föräldrapenningen.