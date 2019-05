Fråga: Har det någon betydelse vad min exman har gjort?

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Fråga: Jag ber ödmjukt om att få råd. Kanske gäller det att få upprättat en sorts testamente?

Vi som föräldrar har skilt oss, efter det att vi gett vårt ena barn cirka en miljon kronor, för att hon skulle ha råd att bo kvar i huset i Tyskland. Däremot har inte vårt andra barn fått några pengar ännu.

Vi har alltså två barn. Jag vill nu försäkra mig om, att åtminstone min andel av utbetalningarna vi gjorde tillsammans, min exman och jag, ska dokumenteras som någon slags förtida arv – eller det som juridiskt sett bestäms bli bäst – till den äldsta dottern. Så att ingen arvstvist ska uppstå när jag dör. Dessutom ska all min kvarvarande del utgöra enskild egendom, vilket måste skrivas in. Båda döttrarna är i dag ogifta, och har flera barn. Endast den ena dottern bor ihop med pappan till barnen. Jag vet inte om min exman, som är far till båda barnen och i livet, upprättat någon försäkran, jag undrar huruvida betydelsen är stor i det här fallet?

Helena

Svar: Det är viktigt att du skriver ner gåvorna till ert barn i ett gåvobrev. I samma dokument skriver du att det ska anses som förskott på arv. Gåvor till bröstarvingar är enligt huvudregeln förskott på arv men för att det inte ska uppstå bevissvårigheter är det bra att det står nedskrivet. Exmaken bör göra detsamma. Vill du att arvet efter dig ska vara enskild egendom måste du skriva det i ett testamente.