Helena Lindblad: Allt lättare och billigare att fynda bra filmer

Serieotrohet, det vill säga att man i smyg tittar på nya avsnitt av, låt säga, ”House of cards 6” utan att ens partner är med, kan orsaka dålig stämning i en relation. Det vet de flesta som har ambitioner att dela serier och filmer.

Strömningstjänstotrohet, som rekommenderas i Josef Svenbergs genomgång av de mest prisvärda tjänsterna för film- och serier, kan däremot bara pigga upp ett förhållande.

Dessutom är det nödvändigt att hoppa mellan abonnemangen och botanisera bland fler tjänster än de fem stora, om man verkligen vill vara säker på sin dos av kvalitetsfilmer, udda titlar och klassiker.

Draken Film, som drivs av Göteborgs filmfestival och innefattar nästan 500 filmer, är ett alternativ för filmälskare som vill ha överblick över världsfilmen.

Det är dessutom en av de bäst kurerade tjänsterna med listor som utgår från till exempel Guldpalmsnominerade filmer (Andrea Arnolds ”Fish tank”), Oscarsvinnare (Asghar Farhadis ”Nader och Simin - en separation”) eller varför inte Kvinnliga debuter (Miranda Julys ”Me and you and everyone we know”).

Andra mindre tjänster som kan vara värda att prova är Mubi. Det finns visserligen bara 30 titlar åt gången men rotationen är daglig. I skrivande stund kan man hitta filmer som den franska klassikern ”Pépé från Marseille” med Jean Gabin i högform, Orson Welles Kafkafilmatisering ”Processen” eller Kathryn Bigelows udda vampyrfilm ”Near dark” från 1987.

Söker man ett vettigt urval av hbtq-filmer är GazeNet (38 filmer) ett intressant alternativ med till exempel Xavier Dolans fina ”Hjärtslag”, den romantiska samtidsklassikern ”Brokeback Mountain” eller ”Tel Aviv” om oönskad kärlek över gränserna.

På senare tid har det smugit sig in flera gratisalternativ under radarn för kvalitetsfilmsälskare. Det är bibliotekens filmtjänster som är kopplade till lånekorten. Det är dock främst biblioteken utanför Stockholm som är aktuella för detta.

Cineasterna har över 2.000 filmer i sitt arkiv och erbjuder två gratis filmer i veckan för låntagarna. I Stockholm kan man till exempel utnyttja tjänsten om man skaffar ett lånekort på Filminstitutets bibliotek på Filmhuset. Här finns allt från guldkorn som Alain Resnais omistliga ”Hiroshima min älskade"” från 1959 till förra årets Guldbaggevinnare "The Nile Hilton incident” med Fares Fares i huvudrollen.

En annan tjänst är Viddla (1200 filmer) som erbjuder folkbibliotekens digitala filmutbud till låntagarna. Utbudet spänner över klassiker som tyska ”Blå ängeln” från 1930 till roliga franska bröllopskomedin ”C'est la vie” från förra året.

Det kräver lite jobb att ta sig fram på den spretiga marknaden av tjänster, men det blir allt lättare att fynda bra filmer.