Klara ekonomiskt tuffa januari – experternas tips

Jul- och nyårshelgerna kan lätt bli dyra dagar. Även om de svenska hushållen planerade att lägga mindre pengar på julen i år jämfört med förra året, landade ändå de genomsnittliga, planerade utgifterna på 5.050 kronor per hushåll, enligt Nordeas årliga julundersökning.

Samtidigt fick många sin lön tidigt i december – och det känns långt kvar till januarilönen.

– Utnyttja nu tiden till att rensa bland sakerna som inte används och sälj dem. Gå igenom barnens urväxta kläder, verktygslådan och förrådet – där kan det finnas flera hundralappar att hämta, säger Sharon Lavie, familjeekonom på Ikano Bank.

Dessutom kan det finnas fler saker som kan generera mer inkomster. Kanske står ett rum tomt i hemmet, och om det känns bekvämt kan det kanske hyras ut till någon som börjar sin högskoleutbildning under vårterminen? Går det att skära ned på transportkostnader och parkeringsavgifter?

– Försök också att se över vilka kostnader som är fasta och om man kan göra något för att minska dem. Men kolla också igenom alla småutgifter. Är man medveten om dem är det lättare att bryta mönster, framför allt i januari, säger Sharon Lavie.

– Går man dessutom samman ett kompisgäng, eller i familjen, kan man lättare peppa varandra med gemensamma mål. Många står ju inför samma utmaningar, och vissa av ens vänner kanske har jättebra tips och idéer. Då kan man kanske hitta nya sätt att umgås på, om alla är med på noterna.

Januari månad är också ett ypperligt tillfälle att se över ekonomin i stort. Det menar Margareta Lindberg, utredare vid enheten Kunskapsstöd på Konsumentverket.

– Se det nya året som en nystart. Tänk att året framåt ska bli ett bra ekonomiskt år, och försök att tänka mer långsiktigt än tidigare. Tiden går fort, så ta tillfället i akt att se över abonnemang som löper ut eller om det finns villkor i olika avtal som kan förbättras, säger Margareta Lindberg.

Men det viktigaste, om januari känns riktigt kärv, är att ta tag i problemen, menar hon.

– Annars kommer man förmodligen bara att fortsätta i samma spår. Det finns heller inte så många genvägar, utan det gäller att ha koll på pengarna. Man måste anpassa sina utgifter efter sina inkomster, hur gärna man än vill ha en ny pryl eller en resa. Att lösa det genom att handla på kredit är inte heller bra, där vill man inte hamna.

För att skapa sig en överblick över tillståndet i den privata ekonomin för året som kommer, behövs egentligen inte så mycket mer än lite tid och engagemang. Att göra en budget behöver inte vara så avancerat, menar Margareta Lindberg. Allt som behövs är i grund och botten penna och papper.

– Tänk först fram till nästa inkomst. Hur ska jag klara mig till dess? Prioritera det som är viktigast, som hyra, mat och till exempel mediciner. Är det några veckor kvar, se över hur mycket pengar som finns på kontot och räkna sedan ut hur mycket du kan använda per vecka, säger Margareta Lindberg.

När månadens koll är avklarad – fortsätt med att tänka framåt, för att undvika att hamna i samma situation igen.

– Ofta vet man vilka utgifter man har, men det är lätt att glömma bort räkningar som kommer kvartals- eller årsvis. Där kan det vara bra att se över om det går att få betala en mindre summa varje månad i stället, för att få bättre överblick och slippa den där överraskningen.

Har man en familj kan det också vara bra att i början av året prata igenom hur man vill att eventuella överskott i familjens ekonomi ska spenderas. Ta gärna med barnen i diskussionerna, är Margareta Linbergs råd.

– Jag tror generellt att vi är för dåliga på att involvera barnen i ekonomin. Samtidigt förväntas att de ska klara av att hålla reda på sin egen ekonomi när de flyttar hemifrån. Förklara därför hur mycket pengar man har och vad de ska räcka till. Finns det pengar över kan man diskutera tillsammans vad man ska använda dem till, så att alla får vara med och tänka till.

Något hon råder att absolut undvika är att köpa saker för pengar man inte har, finansierade genom lån.

– Det kan vara lockande, men snabba och dyra lån leder sällan till något positivt för ekonomin längre fram.

Har man problem med skulder och känner oro, är ett råd att vända sig till kommunens budget- och skuldrådgivare. De ger oberoende råd och hjälp till skuldsatta kommuninvånare.

– Ta hjälp, och gör det på en gång om det är nödvändigt. De kan också ge tips och råd över telefon, säger Margareta Lindberg.

Även Sharon Lavie rekommenderar att undvika nya lån om det är kärvt i ekonomin.

– Då är det bättre att höra av sig till dem man har räkningar hos, och be att få dela upp betalningen eller skjuta fram förfallodatumet. Det brukar fungera, speciellt om man inte har haft problem att betala räkningarna tidigare, säger Sharon Lavie.