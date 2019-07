Konsumentverket granskar elbolagen: bristande prisinformation

Fakta. Här är Konsumentverkets kritik mot elbolagen

Fortum.se

På hemsidan finns rubriken ”Elavtal-Teckna avtal-Se ditt elpris”. Där marknadsförs avtalsformerna fast elpris och rörligt elpris. För att se jämförpriserna för avtalsformerna krävs det att kunder klickar på knappen ”Detaljerat pris”. Sedan behöver konsumenten klicka på ”Jämförpris”. Det innebär att konsumenter behöver trycka sig vidare två steg för att se informationen.

I anslutning till jämförpriset, för båda avtalsformerna, står det att annan energiskatt kan tillämpas för vissa områden. Enligt Konsumentverket uppfattas informationen som att energiskatt är inbegripet i jämförpriset. Det är felaktigt eftersom energiskatt faktureras av elnätsföretagen.

Dessutom saknas det information om vilken period jämförpriset gäller.

Eon.se

Hemsidan har en rubrik som heter ”Elavtal-Teckna nytt avtal”. Där marknadsförs avtalsformerna rörligt elpris och fast elpris. För att se jämförpriserna krävs det att kunder klickar på knappen ”Så räknar vi”. Därför har konsumenten svårt att ta del av viktig information.

I anslutning till jämförpriserna saknas information om vilken period jämförpriset gäller.

Jamtkraft.se

I avtalsprocessen kan konsumenter hitta jämförpriser för samtliga elavtal. Men för att se dem krävs det att konsumenter klickar på knappen ”Jämför priser” på hemsidan. När viktig information förekommer via länk eller en klickbar knapp blir det svår för konsumenter att se den, enligt Konsumentverket.

Jämförpris för el ska anges i öre per kWh (kilowattimmar). Under länken ”Jämför priser” saknas måttenheten när jämförpris redovisas. Ibland står det även jämförelsepris istället för jämförpris på hemsidan.

Bixia.se

Jämförpriser återfinns för samtliga elavtal på hemsidan. Dock saknas information i anslutning till priset om att nätkostnaden inte ingår i priset. Det påverkar kundens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, enligt Konsumentverket.

Kraftringen.se

Jämförpriser återfinns för alla elavtal på hemsidan. Men i anslutning till jämförpriset saknas information om att nätkostnaden inte ingår.

Molndalenergi.se

På hemsidan finns rubriken ”Se våra avtal”. Där marknadsförs både rörligt elpris och fast elpris. Men för att se jämförpriserna krävs det att konsumenten väljer avtalsformen och klickar i rutan ”Jämförpriser för 2.000, 5.000 och 20.000 kWh/år”. Med andra ord behöver konsumenter göra två steg för att se jämförpriserna på webbplatsen.

I anslutning till jämförpriset saknas det också information om när jämförpriset gäller för elavtal med fast pris.

Jämförpriser för el ska anges i öre per kWh (kilowattimmar). Under länken ”Jämförpriser för 2.000, 5.000 och 20.000 kWh/år” saknas måttenheten när jämförpriser redovisas.

Varbergenergi.se

Hemsidan redovisar jämförpris för elavtalen som marknadsförs. Men för att se dem behöver konsumenter klicka på knappen ”Jämförpris”.

I anslutning till jämförpriset saknas information om att nätkostnaden inte ingår i priset. Likaså står det inte under vilken period priset gäller.

Umeaenergi.se

På hemsidan finns rubriken ”El – Jämför pris” . Där finns jämförpris för alla elavtal. Jämförpris ska anges i öre per kWh ((kilowattimmar). Men under rubriken står priset i kronor per år.

I anslutning till jämförpriserna saknas information om att nätkostnaden inte ingår i priset. Dessutom framkommer det inte under vilken period priset gäller.

På hemsidan finns en annan rubrik som heter ”Bli kund”. Där krävs det att konsumenter klickar på knappen ”Visa mer information” för att se jämförpriserna för elavtalen. Även här framkommer det inte att nätkostnaden inte ingår i priset. Likaså står det inte under vilken period priset gäller.

Dessutom används begreppet jämförelsepris istället för jämförpris.

Karlstadsenergi.se

På hemsidan finns rubriken ”El – Aktuella priser”. Där anges jämförpriser för alla elavtal. Dock saknas det information om att nätkostnaden inte ingår i priset.

Gavleenergi.se

På hemsidan finns rubriken ”Teckna elavtal”. Där marknadsförs alla avtalsformer. Men för att ta del av jämförpriserna krävs det att konsumenter klickar på knappen märkt ”i”.

Hem.se

Hemsidan tillhör Halmstads energi och miljö. Där finns rubrikerna ”El –Teckna elavtal” och ”El – Beräkna mitt elpris”. Jämförpriserna presenteras inte trots att el marknadsför under rubrikerna.

Energy.sveasolar.se

På hemsidan finns rubriken ”Byt elavtal”. Där erbjuds el till försäljning, men jämförpris saknas. Därför ska marknadsföringen anses vara otillbörlig, skriver Konsumentverket.

Kraftviken.se

På hemsidan finns rubrikerna ”Priser” och ”Teckna avtal”. För att se jämförpris behöver konsumenter klicka på knappen ”Jämförelsepris”. Dessutom används begreppet jämförelsepris istället för det korrekta begreppet jämförpris.

Flera elavtal marknadsförs under en tredje rubrik: ”Bli kund idag”. Där presenteras inte jämförpriser i anslutning till de prisuppgifter som lämnas.

Källa: Konsumentverket.