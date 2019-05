Snart höjs rutavdraget – det här gäller och så påverkas du

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Förändringen påverkar personer under 65 som under förra mandatperioden fick taket för rutavdraget halverat till 25.000. Att taket nu höjs tillbaka till samma nivå innebär att det blir möjligt att utnyttja hela avdraget med maxbeloppet på 50.000 per person och år till bara ruttjänster.

Höjt ruttak: ”Vi tycker att det är något man kan unna sig”

Det betyder att man som privatperson kan köpa till exempel städhjälp, barnpassning och trädgårdshjälp för ett värde av 100.000 men bara behöva betala för hälften. Men det går också välja att blanda rut och rot och till exempel dra av 40.000 för rut och 10.000 för rot.

– Nu blir reglerna lika för alla och även personer under 65 kan välja att använda mer ruttjänster. Det kan till exempel gynna personer som vill köpa omsorgstjänster till sina gamla föräldrar, säger Pia Blank Törnros, skattejurist på Skatteverket.

Vad är viktigt att tänka på?

– Att komma överens med sin utförare om att man ska ha skattereduktion så att det inte blir bråk sen. Det är utförarens uppgift att skicka en faktura till beställaren med halva beloppet och sen själva ansöka om resterande hos oss men det är inte alla utförare som är med på det. Därför är det viktigt att komma överens innan och inte betala i förskott.

Andra saker att tänka på som beställare av en ruttjänst är att man bara kan få avdrag för arbeten som utförs i den bostad man bor i. Handlar det om flyttjänster måste flytthjälpen ske mellan den nuvarande bostaden och den man ska flytta till. Köper du byggtjänster och använder rot måste du äga bostaden men för rut krävs bara att du bor i bostaden.

För att utnyttja rutavdraget måste du vara skriven i Sverige och betala skatt. Skattreduktionen baseras på inkomsten och på Skatteverkets hemsida går det att kolla hur mycket skattereduktion man har rätt till. Där finns också en utförlig lista på vad som ingår i rutavdraget och vad som inte är tillåtet.

– Man får till exempel inte anlita en släktings firma. Man kan anlita pappas firma men inte låta pappa städa. Man får heller inte köpa tjänster till sina vuxna barn som inte bor hemma längre, säger Pia Blank Törnros.

Av de ruttjänster som finns är städhjälp i särklass mest populär. Under 2018 drog svenskarna av skatt för städhjälp för totalt 3,6 miljarder kronor. Därefter kommer trädgårdstjänster för uppemot 700 miljoner och snöröjning på nästan 40 miljoner.

Om den nya höjningen till 50.000 för ruttjänster kommer påverka marknaden på något sätt kan Pia Blank Törnros inte säga än.

– Det är egentligen en ganska liten förändring. Utökas avdraget till att gälla fler tjänster kan det nog få större effekt. Så var det till exempel när flytthjälpen kom och blev väldigt populär.

Hemfrid, landets största rutföretag, tror att höjningen kommer att påverka och gynna företaget positivt redan nu.

– Vi är väldigt positiva till höjningen. Det här möjliggör för våra kunder att köpa flera tjänster. I dag ser vi att en del kunder slår i taket, säger vd:n Maria Anderson.

I dag har Hemfrid drygt 2.200 fast anställda. Enligt Maria Andersson kommer de nya regeländringarna leda till att företaget kan anställa ännu fler.

– Just nu anställer vi cirka 70-80 personer i månaden, och kommer absolut anställa fler i framtiden i och med att efterfrågan ökar.

Maria Andersson, vd på Hemfrid. Foto: Hemfrid

Hon berättar att Hemfrid har mottagit en hel del frågor från kunder om vad de nya reglerna innebär för dem.

– En annan effekt är att vi kommer att kunna sälja fler tjänster på grund av större köputrymme. Och då kommer vi även kunna erbjuda mer arbetsvariation för vår personal, säger hon och tillägger:

– Många av våra anställda får sina första jobb hos oss. Det gäller främst utrikesfödda kvinnor. Det är en viktig integrationsfråga som vi tar på allvar.

Även Nannynu, en av de stora barnpassningsaktörerna, är mycket positiv till det höjda avdraget och tror att det kommer gynna företaget efter flera år i uppförsbacke. Idag sysselsätter bolaget drygt 1.000 barnvakter.

Dan Lucas: Räkna med att striden om rut fortsätter

– Det blev en ganska drastisk förändring för oss när avdraget halverades. 25.000 har räckt om man bara velat ha städning men har man behövt fler tjänster så har städningen prioriterats på bekostnad av barnpassning , säger Per Danckwardt, vd för Nannynu.

Per Danckwardt, vd för Nannynu. Foto: Moa Temrin

Kommer ni kunna anställa fler nu?

– Ja, framför allt tror vi att de kunder som redan anlitar oss för barnpassning kommer att vilja ha mer nu. Det är svårt att veta hur många som kan anställas men den sänkta arbetsgivaravgiften som kommer längre fram kommer att göra det möjligt att anställa fler.

Under 2019 tillsätter regeringen en utredning om att utöka rut till att gälla fler tjänster. Utredningen kommer att presenteras nästa år.

