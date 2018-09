Tydligare information till bostadsrättsköpare

– Det är så pass mycket glapp mellan informationen du behöver och informationen som finns i en årsredovisning, säger Niklas Widebeck, utredningschef på HSB riksförbund.

Det som HSB och Riksbyggen före­slår är vad de kallar en ”kylskåpsmärkning”. Information sätts på årsredovisningens framsida och kompletteras med en del inuti redovisningen där styrelsen förklarar nyckeluppgifterna. Uppgifterna som ska redovisas är bland annat föreningens skuldsättning, sparande och, framför allt, föreningens återinvesteringsbehov.

– Jag tror att många är intresserade av informationen för bostaden är den största investeringen man gör i livet. Det är klart att man vill veta att pengarna används på rätt sätt, säger Niklas Widebeck.

När man köper en bostadsrätt så köper man också en del i en förening och dess ekonomi, och hur den ser ut ska påverka bostadens pris.

Niklas Widebeck menar att marknadspriserna ibland inte speglar bostadsrättsföreningarnas ekonomier. Det, kombinerat med köparens lånenivåer, kan leda till oväntade konsekvenser för den oinsatte.

– Har en förening inget sparande, inget låneutrymme och stort behov av investeringar, då finns det risk för att man överraskas av stora avgiftshöjningar, säger han.

Tillsammans står HSB:s och Riksbyggens medlemmar för hälften av alla lägenheter i bostadsrätts-Sverige. Det innebär inte i sig att alla medlemsföreningar kommer att anamma förslaget. Det är inte lag och kommer inte heller att påtvingas medlemmarna. Men Niklas Widebeck tror att förslaget leder till att föreningarna i större utsträckning kommer uppmärksamma framtida behov.

– Men vi kommer att försöka få ut detta, för vi tror att det är en stor vinst för föreningarna, konsumenterna och oss som organisation. Det kommer leda till att vi pratar om det som händer i morgon i stället för det som hände igår. Det vinner alla på, säger Niklas Widebeck.

Ida Yttergren: Spelreglerna för hur en bostadsaffär går till har ändrats

Michaël Koch ledde en statlig utredning (SOU 2017:31) som fick namnet ”Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden” och i utredningen diskuterades bland annat utökad information till konsumenten. Det fanns avgörande oenigheter men Michaël Koch och utredningens experter var eniga om att informationen är värdefull för konsumenter.

– I princip är dessa nyckeltal den kylskåpsmärkning som vi talat om i utredningen. Detta var vi överens om, även om vi hade olika uppfattningar om hur nyckeltalet för återinvesteringar ska beräknas. Vårt förslag var att Bokföringsnämnden skulle sätta siffror på detta, säger Michaël Koch.

– Svenska konsumenter är värda hjälp att göra bra val och påverka. Jag tycker inte att det blev bemött i denna utredning. Och därför lägger vi tillsammans med Riksbyggen fram vårt förslag till medlemmarna, svarar Niklas Widebeck på HSB riksförbund.

Detta vill HSB att du ska veta om föreningen 1. Äger föreningen tomten eller står den på tomträtt? 2. Sparandet per kvadratmeter. Summera årets resultat, kostnadsfört underhåll och totala avskrivningar. Dela summan med totalt antal kvadratmeter bo- och lokalarea. 3. Skuldsättningen per kvadratmeter. Summera räntebärande skulder (kortfristiga skulder till kreditinstitut och långfristiga skulder). Dela summan med totalt antal kvadratmeter boarea och lokalarea. 4. Föreningens räntekänslighet. Ta en procent av räntebärande skulder. Dela med totala årsavgifter. Svaret ger avgiftshöjningen om låneräntan stiger en procent. 5. Årsavgiften per kvadratmeter boyta. Dela de totala årsavgifterna med den totala boytan 6. Energikostnader per kvadratmeter. Dela totala energikostnader med total boarea. Tänk på: stor skillnad om boende betalar till föreningen eller direkt till leverantörer. 7. Återinvesteringsbehov per kvadratmeter under kommande 50 år. Den absolut svåraste frågan att få svar på, beräkningen har ingen standard. Ring styrelsens ordförande. Gör de systematisk underhållsplanering? För hur lång tid framåt? Innehåller den återinvesteringar, underhållsprognoser och utförs den fackmannamässigt utförd? Planen ska inkludera stamledningar, tak och andra stora investeringar. Dessutom är det bra att veta om föreningen är en ”äkta” bostadsrättsförening. Är den "oäkta" så gäller andra skatteregler.