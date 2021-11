Djurförsäkringarna har blivit dyrare – så ska du tänka när du väljer försäkring

Försäkringsbolagen Agria och If har under flera års tid noterat att kundernas veterinärbesök blir allt dyrare. Jessica Hjälmered, pressansvarig på IF, ger en förklaring till hur det kan ha blivit så.

– Varför kostnaderna ökat kan vi bara spekulera om. Visst ser vi att vissa diagnoser och segment har ökat mer än andra, men bakomliggande finns det nog en generell orsak som är tillgång till mer avancerad veterinärvård och högre krav på veterinärvård från konsumenterna. Dessutom ser vi att försäkringstagarna går oftare till veterinären nu än tidigare, vilket skulle kunna ha att göra med att det finns fler ovana djurägare, säger hon.

Bara mellan 2019 och 2020 steg Agrias skadekostnader med omkring 15 procent. Patrik Olsson, affärsområdeschef på Agria, är inne på samma teori som Jessica Hjälmered.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

– Vi märker att man går oftare och att antalet återbesök ökar. Det finns en pandemieffekt där vi märker att många förstagångshusdjursägare tar det säkra före det osäkra, säger han.

De ökade kostnaderna har tvingat försäkringsbolagen att justera både premier och självrisker. För nya kunder täcker försäkringsbolagen inte längre hela beloppet över en fast självrisk. I stället måste de betala mellan 15 och 25 procent av totalbeloppet. Det kan med andra ord bli dyrt, även med försäkring.

I flera djurförsäkringar ingår i dag fri rådgivning per telefon eller videosamtal. Dit kan djurägare vända sig för att få en första bedömning av hur pass akut ärendet är. Det finns fördelar för både djuret och plånboken att om möjligt avvakta. Djursjukhusen lägger på extra kostnader för akuta besök på kvällar och helger, men genom ett första samtal från hemmet kan den extra prislappen eventuellt förhindras.

– Om det är akut ska du alltid åka in till en veterinär, men annars tycker jag att du ska höra av dig till en digital rådgivare, som kan säga om det är något som bör åtgärdas nu eller om det kan vänta. Då kan vi tillsammans hjälpas åt att dämpa sjukvårdskostnaderna, säger Patrik Olsson.

Åker man till en liten lokal veterinär så är det klart att omkostnaderna är lägre än på ett stort djursjukhus på jourtid.

De två jättarna Anicura och Evidensia har köpt upp mängder av veterinärkliniker och gjort att konkurrensen i dag är begränsad, enligt Konkurrensverket. Samtidigt det är svårt att jämföra priser mellan olika kliniker rakt av.

– Åker man till en liten lokal veterinär så är det klart att omkostnaderna är lägre än på ett stort djursjukhus på jourtid. Generellt är det dyrare på de stora djursjukhusen, men å andra sidan har man mer tillgång till specialistkompetens där. Dessutom är varje skada unik, så det är svårt att jämföra, säger Patrik Olsson.

Som konsument kan det också vara svårt att veta vilka ingrepp som är nödvändiga. Behöver man verkligen ta tio olika prover, operera bort den där tanden eller söva djuret? Finns det en risk för att veterinärerna överbehandlar när företaget tjänar mer ju mer som görs?

– Som djurägare är man förstås utlämnad till veterinärernas kunskap. Det händer att vi ifrågasätter vilka prover de tar, men den etiska diskussionen måste ligga hos veterinärerna. Det bästa är att fråga varför de vill göra något och hur mycket det kommer kosta, därefter kan man ta ställning, säger Patrik Olsson.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Om det generellt är svårt att sätta sig in i försäkringsvillkor är det ännu rörigare när det gäller djurförsäkringar. Det säger Håkan Carlsson, som är jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå. Det finns skillnader mellan olika raser, undantag för diverse olika åkommor, och stora variationer i vilka undersökningar och behandlingar försäkringen ersätter.

– Man ska inte vara rädd för att kontakta försäkringsbolagen som man jämför, för att fråga vad som gäller. De har en skyldighet att informera om det och om det finns undantag som inte gäller ditt djur. Fråga om det finns några oklarheter eller funderingar, föreslår han.

Den främsta skillnaden mellan försäkringarna är vilket maxbelopp de täcker innan kunden behöver betala ur egen ficka. Det varierar stort, från 20.000 kronor upp till 150.000 kronor, och påverkar försäkringens månadskostnad.

– Börja med att fundera över hur mycket du har råd med och är villig att betala. Det är viktigt att tänka på att det ska vara hållbart under hela djurets livslängd. För de högsta försäkringsbeloppen får man väldigt mycket vård för pengarna, och där behöver man fundera över vad som känns rimligt.

Det bästa är att vara förberedd och påläst så att man vet vad man kan förvänta sig av sin försäkring. Många blir förvånade när de upptäcker att de måste betala själva, trots att det framgår tydligt i villkoren.

Självrisken är också bra att se över. En del försäkringar har en lägre månadskostnad mot en högre självrisk, eller tvärt om. Det finns också stora skillnader mellan olika raser. Kontrollera därför noga vilka begränsningar och undantag som försäkringen innehåller och vad som faktiskt ersätts. Täcker försäkringen mediciner, alla typer av behandlingar och undersökningar eller finns undantag?

– Det bästa är att vara förberedd och påläst så att man vet vad man kan förvänta sig av sin försäkring. Många blir förvånade när de upptäcker att de måste betala själva, trots att det framgår tydligt i villkoren, säger Håkan Carlsson.

Finns det några andra fallgropar?

– Det bästa är såklart att teckna försäkring så snabbt som möjligt för att få det bästa skyddet. Det är också knepigt att hoppa mellan olika försäkringar, om djuret har någon historik sedan innan så kan det hända att det inte täcks av det nya försäkringsbolaget. Så man måste verkligen tänka sig för om man vill byta.

Fakta. Så ska du tänka när du väljer hund– och kattförsäkring. Jämför försäkringar. På Konsumenternas.se finns oberoende jämförelser utifrån ett poängsystem där det går att få information om olika djurförsäkringar. Se över undantag för specifika raser. Se över vad som ingår, det står i villkoren. Undersök om digitala konsultationer ingår. Det kan minska kostnaderna för veterinärbesök på klinik. Se till att valpen är försäkrad redan vid avhämtning. Den ska också vara besiktigad. En valp kan försäkras när den är mellan 4-6 veckor gammal, en katt kan försäkras när den är mellan 4-6 veckor gammal. Valpen måste vara försäkrad redan när du hämtar den och den ska alltid besiktigas. Källa: Råd och Rön, Konsumenternas.se Visa mer

Hundförsäkringar Läs försäkringsvillkoren noga för att veta vad som ersätts och vilka undantag som finns. Vanliga undantag gäller medicin, rehabilitering och olika typer av röntgenundersökningar. För vissa raser finns dessutom särskilda undantag för vanligt förekommande sjukdomar eller åkommor.