Djurparkerna – nöjesindustri eller avgörande för arternas överlevnad?

Miljonerna rullar in till ägarna bakom Sveriges största djurparker, som hamnat i strålkastarljuset efter att de förrymda schimpanserna sköts ihjäl på Furuvik i slutet av förra året.

Såväl Furuvik som Kolmården ägs av Parks and Resorts som styrs av miljardärfamiljen Tidstrand som grundat hemmafixarkedjan Clas Ohlson.

DN söker största ägaren Johan Tidstrand men hänvisas till Parks and Resorts vd Christer Fogelmarck. Han ser inga problem med att storägarna inte vill uttala sig i medierna och poängterar att de har olika rollfördelningar.

– Ägarna, speciellt Johan, är i detta för att han passionerat vill bidra till parkernas långsiktiga varande och utveckling. Men lämnar till mig som vd och andra att företräda och driva bolaget. Det är inte konstigt.

Gröna Lunds Vd Magnus Widell med Parks And Resorts ägare Mattias Banker och Johan Tidstrand samt Christer Fogelmarck. Foto: Karin Törnblom/TT

Christer Fogelmarck säger att de är bedrövade efter händelsen på Furuvik och inväntar pågående utredningar.

– Det är ett misslyckade att vi inte kunnat hålla schimpanserna säkra i sitt hägn. Men exakt hur vi skulle agerat annorlunda kan jag inte svara på förrän vi kartlagt vad som skett.

Under de senaste åren har flera rymningar och olyckor inträffat på djurparker runt om i landet. Händelsen i Furuvik aktualiserar nu debatten om djurparkers vara eller inte vara.

Christer Fogelmarck menar att parkerna skapar engagemang, bidrar med kunskap och fyller en viktig forskningsfunktion.

– Vi är övertygade om att djurparker behövs mer än någonsin. Vi vet att människors kunskap om djur och natur minskat för varje generation samtidigt som djurens naturliga miljöer minskar.

Behöver de då utformas på ett annat sätt?

– De djurparker vi har i Sverige, i alla fall våra, upplever jag håller en hög standard sett till djurens välmående och kunskap om djuren.

Trots det sköts fyra schimpanser ihjäl, något parken beskriver som ett misslyckade. Och när koncernen, i sitt bokslut, pekar på sina största ekonomiska risker är det just konsekvenser av allvarliga olyckor som nämns.

För stunden pågår interna utredningar efter att schimpanserna sköts ihjäl på Furuvik. Foto: Alexander Mahmoud

Skjutningarna i parken har väckt röster om bojkott och krav på att få pengarna tillbaka för årskort. Vd:n uppger att alla som vill får pengarna tillbaka, men kan inte uttala sig om hur många som krävt det hittills.

Under 2021 omsatte koncernen, som även äger Gröna Lund och Skara Sommarland, 1,2 miljarder kronor.

Vinsten blev över 100 miljoner kronor.

Samtidigt flaggar företaget för att de har tvingats göra nedskärningar i personal under pandemin.

Har det påverkat ert säkerhetsarbete?

– Nej, det har det inte. Säkerheten är vår främsta prioritet och där har vi inte dragit ned.

Skjutningarna av schimpanserna har riktat strålkastarna mot djurparkerna, men det är inte endast olyckor och rymningar som föranleder att djur avlivas. DN:s genomgång av de, sett till omsättning, största djurparkerna i Sverige visar att hundratals djur avlivas varje år. Uppgifter från tre av de största parkerna visar att de tillsammans avlivat 737 djur under de senaste tre åren.

Parks and Resorts äger även nöjesparken Gröna Lund i Stockholm. Foto: Magnus Hallgren

De främsta orsakerna som anges är sjukdom och ålder. Men det händer också att så kallade överskottsdjur måste avlivas. Det kan till exempel vara nya kullar som inte får plats eller kan matchas med en ny djurpark, eller djur som på grund av risk för inavel inte kan behållas.

För Daniel Roth, zoolog och talesperson för Svenska djurparksföreningen, är den typen av avlivning en av de svåraste sakerna att förklara för utomstående. Men han menar att det finns ett viktigt syfte med det.

– Det är svårsmält så klart. Men biologin bygger på att naturen producerar ett visst överflöd och det är det som selektionen sedan tar hand om. Ska man kunna fortsätta bedriva ett vetenskapligt sett fungerande stamboksarbete så måste man ta bort vissa individer. Det går inte att man skapar en massa inavelsproblematik som ger genetiskt nedärvda sjukdomar, säger Roth.

Bland rösterna emot djurparker hörs Helena Pedersen som är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon sysslar med så kallad kritisk forskning. Det innebär att hon studerar företeelser i samhället med en kritisk blick på olika typer av maktförhållanden.

Djurparksverksamheter har hon studerat i över tio år.

– I alla institutioner i samhället där djuren blir handelsvaror menar jag i slutänden innebär att djurens intressen förr eller senare åsidosätts för att ekonomin alltid är viktigare, säger hon.

Helena Pedersen som är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Foto: Johan Bonde Ferm

Ser man det på svenska djurparker menar du?

– Jag är ingen djurvälfärdsforskare så jag kan inte säga att någon djurpark är bättre eller sämre. Men grundproblematiken som man måste se, att det handlar om en underhållningsverksamhet. Om det inte var det skulle man inte behöva ta in betalande besökare eller bygga hotell och konferensanläggningar intill parkerna, säger Helena Pedersen.

Hon pekar på att nöjet och vinstintresset är det som har legat till grund för djurparkernas framväxt och menar att värdena som parkerna lyfter fram, framför allt artbevarande, är något som har kommit på senare år.

– Djurparker startades inte för att rädda och bevara utrotningshotade varelser, det menar jag är en konstruktion som har kommit senare som ett svar på kritik om att det är problematiskt att titta på djur i burar. Man behövde ett hållbart argument för sin egen existens, säger Helena Pedersen.

Svenska djurparksföreningens Daniel Roth är van vid det påståendet.

– Det stämmer såtillvida att vi kommer därifrån. Vi har reformerats som bransch från att ha varit mer av en menageriverksamhet till det vi är nu i dag.

Djurparkerna och verksamheterna omkring dem har drabbats negativt av pandemin under perioden 2020/2021. Foto: Alexander Mahmoud

– Historiskt om man tittar 60- och 70-tal så är det helt sant. Men när vi börjar komma till 80- och 90-tal och etablerandet av stamböcker och arbetet med hotade arter så har vi övergått i en annan variant. Vi som jobbar med artbevarande, som biologer och även djurvårdare i dag, har läst för att jobba med det här. Vissa vill inte se den förändringen.

Avlivning av djur menar Helena Pedersen är ytterligare ett tecken på att de kommersiella intressena styr djurparker.

– Det är ju en del av deras ekonomi att avliva djur. Det kan räcka med att de anses ha fel genuppsättning för att man inte ska behålla dem.

Parks and Resorts Christer Fogelmarck säger att de ibland måste avliva djur av olika orsaker. Det kan bland annat vara svagfödda djur, sjuka eller gamla djur.

– Blir det för många djur i en flock försöker vi alltid i första hand att omplacera djuren. Att avliva ett djur är alltid en sista utväg. Alla avlivningar sker i linje med svensk djurlagstiftning, på ett professionellt sätt och med djurskydd i fokus och samtliga beslut om att avliva djur fattas av veterinär, säger Fogelmarck.

I oktober meddelade Kolmården att antalet gäster för årets sommarsäsong uppgick till 615 000 personer med en omsättning på 322 miljoner kronor i parken och 113 miljoner på Vildmarkshotellet. Motsvarande siffra för Furuvik var 341 000 besökare med en omsättning på 170 miljoner kronor.

Kolmården som ingår i Parks and Resorts-koncernen hade över en halv miljon besökare 2021. I oktober i år rapporterades 615 000 besökare hittills. Foto: Jeppe Gustafsson/TT

På frågan om det är kommersiella aktörer som ska tjäna pengar på djurparker svarar Christer Fogelmarck att verksamheterna kräver stora resurser för att säkerställa bra anläggningar och resurser till löner.

– För att ha råd med det behöver vi tjäna pengar, det är inte konstigt att vi är ett kommersiellt företag, det är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas, säger han.

Under 2021 tog Parks and Resorts ägare ut 43 miljoner kronor i vinst. Christer Fogelmarck uppger att 38 av miljonerna gick till att betala preferensaktier, ett sorts lån, till pensionsföretaget AMF som stöttat verksamheten under pandemin.

AMF är fortfarande kvar som ägare i Parks and Resorts.

Christer Fogelmarck säger att ägarna planerar att fortsätta driva och utveckla sina parker ”så att de är aktuella i tiden och fortsätta inspirera och roa”.

– Det hoppas vi kunna göra även i Furuvik, även om det är för tidigt att bedöma vilka konsekvenser den här händelsen fått.