DN reder ut: Detta innehåller las-paketet

Tanken är att regeringens promemoria först ska ut på remiss för att kunna träda i kraft före halvårsskiftet 2022. Här är några av de viktigaste punkterna:

Arbetsrätt:

Alla arbetsgivare ska få undanta tre anställda från regeln om ”sist in-först ut”. I dag får man undanta två personer, och bara på företag med högst tio anställda.

Termen ”saklig grund av personliga skäl” vid uppsägning ersätts med ”sakliga skäl”. Till sakliga skäl räknas om arbetstagaren allvarligt brutit mot anställningsavtalet genom exempelvis arbetsvägran, samarbetssvårigheter, missbruk eller brott.

Om det blir en tvist vid en uppsägning består inte anställningen, vilket minskar arbetsgivarens kostnad.

Anställningsformen allmän visstidsanställning, vanlig inom vården, avskaffas och ersätts av särskild visstidsanställning. Detta innebär att det bara behövs 12 månaders anställning innan den omvandlas till fast jobb – i dag krävs 24 månader. Samtidigt begränsas möjligheten den så kallade hyvlingen – nu måste den anställde få tre månader på sig att anpassa sig till en sänkt arbetstid.

Reformerad a-kassa

Svenskt Näringsliv och de ingående fackförbunden vill utreda om dagens statliga a-kassa i stället ska drivas av arbetsmarknadens parter. Regeringen kommer att ge direktiv till en sådan utredning i sommar.

Omställning:

En viktig pusselbit för att fackförbunden skulle acceptera en förändrad arbetsrätt.

Det handlar dels om ett bättre skydd när man blir av med jobbet men också om kontinuerlig vidareutbildning. Omställningsavtalet omfattar också visstidsanställda och personliga assistenter.

Här finns också det nya statliga studiesystem, som ska administreras av CSN, vilket DN har berättat om tidigare. För att få det nya stödet krävs att man varit ”etablerad” på arbetsmarknaden under minst åtta år, vilket betyder minst 16 timmar per vecka under denna tid.

Man kan få ledigt med betalt för 44 veckors heltidsstudier, eller dela upp utbildningen på hel- eller deltid. Ersättningen är 80 procent av lönen, maximalt 20.500 kronor i månaden, men utöver detta kan man också få ”kompletterande studiestöd”, som bekostas av arbetsgivarna.

I las-parternas överenskommelse fanns också krav på en egen omställningsorganisation för anställda som inte omfattas av kollektivavtal. En sådan kommer att inrättas vid Kammarkollegiet.