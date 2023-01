Snart vet alla svenskar vad ”flaskhalsintäkter” är. De uppkommer för att priserna mellan olika elområden skiljer sig och för att det finns en ”midja” i Mellansverige som kan begränsa elöverföringen från norr till söder. Under 2021 och 2022 har de varit mycket högre än normalt.

Avgifterna ska Svenska Kraftnät använda för att bland investera i stamnät - men nu får de också användas för att kompensera elkunder. Försäkringskassan betalar ut pengarna från den 20 februari.

Vilka hushåll kan få stödet?

I modellen utgår man från att alla hushåll kan klara ett elpris på 75 öre per kilowattimme (kWh) och jämför sedan med det genomsnittliga spotpriset under tiden oktober 2021 till september 2022. Skillnaden däremellan blir stödet per kWh. Det är den som stod för elnätavtalet den 17 november 2022 som får pengarna. Stödet omfattar cirka 4,3 miljoner hushåll som har avtal med 132 elnätsbolag.

Hur mycket pengar handlar det om?

I elområde 4 (södra Sverige) får elkonsumenterna 79 öre per kWh - vilket ger 15 800 kronor för en villa som förbrukat 20 000 kWh. I elområde 3, i huvudsak Svealand, får man 50 öre per kWh, vilket skulle ge 10 000 kronor för samma villa. Man kan själv räkna ut sitt stöd i DN:s grafik här nedan.

I Norrland och nordligaste Svealand (elområde 1 och 2) blir det inga pengar denna gång, där nåddes inte snittpriset 75 öre under mätperioden. Men regeringen har lovat ett stöd dit senare.

Hur och när får du dina pengar?

Enligt löftet på onsdagen kommer de första pengarna att lämna Försäkringskassan den 20 februari - och ”utbetalningstakten kommer att vara mycket hög”.

Försäkringskassan uppmanar folk att senast den 13 februari anmäla sitt bankkonto hos Swedbanks kontoregister. Då kommer pengarna direkt - du behöver inte bli kund hos banken. Man kan också gratis lösa in en postavi digitalt med hjälp av bank-id. Den som ska lösa in avin ”för hand” i till exempel Pressbyrån kommer att få betala en avi-avgift.

Om man har redan har ett konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan ska utbetalningen fungera automatiskt.

Försäkringskassan säger att man trots nyanställningar inte kommer att kunna hålla ”samma servicenivå” som i myndighetens vanliga ärenden. Man uppmanar svenskarna att hitta information på nätet hos Försäkringskassan eller Svenska Kraftnät.

Vad ska du se upp med?

Elkunder ska inte lämna kontouppgifter till Försäkringskassan inför utbetalningen, detta ordnas mellan myndigheten och Swedbank. Ingen kommer att be den enskilde att logga in någonstans eller lämna ut personliga koder.

Det handlar om 17 miljarder kronor som ska betalas ut, det innebär att det kommer att dyka upp skumma figurer som vill erbjuda sina tjänster. Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg sade på onsdagens presskonferens att ”här finns en uppgift för alla att hjälpa nära och kära”.