På tisdagen skrev den rwandiska staten, genom två statliga företag, under ett kontrakt värt motsvarande 3,5 miljarder kronor med energiföretaget Gasmeth Energy, som ägs av affärsmän från USA, Nigeria och Rwanda, skriver Rwandatidningen The New Times.

Målet är att gasutvinningen ska vara en viktig del i att nå målet att ge alla invånare i landet elektricitet år 2020. Myndigheterna hoppas att metangasen, som är en växthusgas och som påverkar klimatet, ska minska eldningen av ved och kol i landet.

– Vi förväntar oss att få gas som folk har råd att köpa och som också är miljövänlig, säger Clare Akamanzi, chef för Rwandas utvecklingsstyrelse till nyhetsbyrån Reuters.

Men det finns också andra skäl att tappa Lake Kivu på gas.

– Den djupa sjön innehåller metan och koldioxid som lösts i vattnet. Dessa gaser utgör en verklig risk för allt liv i närheten av sjön eftersom halterna fortsätter att byggas upp, säger Akamanzi till The New Times.

Redan i dag utvinns mindre mängder gas ur sjön och på sikt räknar myndigheterna med att gasen, förutom att säljas i flaskor, också ska generera sammanlagt 700 MW el över en period av 55 år.

Lake Kivu är en av flera gasfyllda sjöar med vulkaniskt ursprung i regionen som hotar dem som bor kring den. Den 21 augusti 1986 släppte Lake Nyos i nordvästra delen av Kamerun under några timmar ifrån sig hundratusentals ton koldioxid som snabbt trängde undan allt syre i omkringliggande byar och kvävde över 1.700 människor och 3.500 kor och annan boskap.