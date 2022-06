Dokument: Därför startar spiralen som väcker inflationsspöket

Ekonomer av olika skolor beskriver inflation och dess orsaker olika. Men för enkelhetens skull kan man säga att inflation är detsamma som ökningstakten av den allmänna prisnivån under ett år.

Det mäts i Sverige, och många andra länder, enligt konsumentprisindex (KPI) som är en ”korg” av de varor och tjänster som ett typiskt hushåll konsumerar.

Den klassiska inflationen är den som dyker upp under en stark och lång högkonjunktur, som Sverige under sent 1980-tal. Hushåll har mycket pengar och de konsumerar mycket av varor och tjänster. Efterfrågan i ekonomin växer snabbare än vad producenterna hinner med. Priserna stiger snabbt och centralbankerna svarar med att höja räntan för att göra det dyrare att låna till både konsumtion och investeringar. Ekonomin kyls av.

En annan är den som har dykt upp under pandemin och nu under kriget i Ukraina. Det är störningar i utbudet. Företagen får inte viktiga insatsvaror i tid på grund av nedstängningar i Kina, till exempel. Eller vetepriset stiger då Ryssland blockerar de ukrainska utskeppningshamnarna. Ukraina är annars en av världens största exportörer av vete.

Priserna stiger och eftersom dessa varor är viktiga insatsvaror så förs prisökningarna vidare och slår mot stora delar av ekonomin. Även om centralbankerna, inklusive Riksbanken, inte kan göra mycket åt utbudsstörningar måste de ändå höja räntan för att dämpa prisökningstakten.

Vi ska titta närmare på ett antal tillfällen när inflationen har varit hög i Sverige - och vad myndigheterna har gjort åt det.

Nedstängda Shanghai. Foto: Hector Retamal/AFP

Första världskriget

De krigförande länderna behövde de produkter som svensk industri producerade. Vinsterna steg och det var lätt för företag och spekulanter att låna.

Ekonomin kom att överhettas - samtidigt som avspärrningarna under kriget ledde till varubrist, vilket eldade på inflationsbrasan.

Riksbankens ledning tvekade länge om vilken väg som var bäst att gå för att bekämpa inflationen. Till sist, hösten 1917, höjde banken diskontot, den tidens styrränta, till 7 procent - en nivå som ansågs mycket hög.

Trots det var realräntan, ränta efter att inflationen räknats bort, negativ. Det var med andra ord fortfarande lönsamt att låna för att sedan köpa och sälja senare med vinst.

Med freden kom ekonomierna i de krigförande länderna igång, men utbudet kunde inte hålla jämna steg med efterfrågan. Företag byggde upp lager i förväntan om ännu högre priser längre fram.

År 1920 sprack bubblan. Företagen tvingades snabbt banta sina lager. Råvarupriserna föll först, följt av en allmän prisnedgång. Sverige fick deflation, motsatsen till inflation.

Krisen var relativt kort, den varade till 1923, men den var djup och arbetslösheten var faktiskt högre än under 1930-talets depression.

Inflation i Sverige 1830–2021 Årlig förändring i procent av konsumentpriserna. Källa: SCB

Andra världskriget

Inflationen sköt fart i inledningen av kriget och nådde 13,5 procent 1940 och 1941.

Den här gången svarade främst finanspolitiken, den som styrs av regering och riksdag, för bekämpningen av krigsinflationen.

Redan tidigt infördes en hyresreglering som skulle hindra spekulation i hyreshöjningar när bostadsbyggandet sjönk. På det följde ett allmänt stopp för pris- och löneökningar.

Det fungerade. Inflationen föll snart tillbaka och 1944-45 var det till och med deflation.

Många ekonomer och politiker trodde också att med fred så skulle det komma en recession, en djup lågkonjunktur, precis som efter första världskriget.

Så skedde inte. Lärdomarna från första världskriget gjorde att segrarmakterna, i synnerhet USA stöttade uppbygganden av även forna fienders ekonomer genom Marshallhjälpen. Internationella institutioner som Internationella Valutafonden och Bretton Woods-systemet, som låste fast växelkurserna för de inblandade ländernas valutor, bidrog till stabilitet och lade grunden till återuppbyggnaden.

Långa bilköer vid bensinstationen på Brommaplan i Stockholm för att hamstra bensin redan på söndagen 6:e januari 1974 inför bensinransoneringen som införs tisdagen 8:e januari. Under oljekrisen då OPEC-länderna vägrar att exportera olja till stater som hjälpt Israel i Oktoberkriget. Foto: Ingemar Berling/TT

Stagflation...

Kriget i Vietnam blev under 1960-talet en allt större ekonomisk börda för USA. Inflationen sköt fart. Samtidigt var USA ankaret i Bretton Woods-systemet som ju innebar en fast växelkurs för de inblandade länderna.

När inflationstrycket i USA steg på grund av kriget kunde inte systemet hålla emot längre och det kollapsade.

Hösten 1973 bröt Oktoberkriget ut när Egypten och Syrien angrep Israel. OPEC, de oljeproducerande ländernas organisation, införde ett oljeembargo. Det var den första oljekrisen och oljepriset steg i raketfart.

Det här knäckte högkonjunkturen och 1970-talet kom att domineras av ”stagflation”, både hög inflation och stagnerande ekonomier med blygsam tillväxt.

Företag slogs ut när de inte kunde klara internationell konkurrens, samtidigt som kostnaderna för dem ökade.

Sverige hade fortfarande fast växelkurs, det vill säga kronans värde skulle ligga fast mätt mot ett antal andra valutor. Tanken var att Riksbanken måste försvara växelkursen genom att höja räntan.

I själva verket kom en serie devalveringar, medvetna nedskrivningar av kronans värde, som kulminerade i den stora devalveringen 1982.

... och överhettning.

Devalveringen 1982 gav exportföretagen den skjuts de behövde och i november 1985 slopade Riksbanken, med regeringens goda minne, det lånetak som fanns. Nu blev det fritt fram för bankerna att obegränsat låna ut pengar till låntagare.

Tillsammans med den tidens generösa avdrag för låneräntor lade det grunden för en överhettning av ekonomin. Priser och löner jagade varandra i en spiral uppåt.

Iraks diktator Saddam Hussein invaderar Kuwait i augusti 1990. Foto: Scott Nelson/AP

1990-talskrisen

Regeringen hade svårt att hantera 1980-talets inflation. Men mot slutet av decenniet tog riksdagen ett beslut om ett nytt skattesystem, som skulle leda till högre enhetlig moms och begränsning av avdragsrätten för lån, samtidigt som skatten på arbete sänktes.

Detta skedde samtidigt med Kuwaitkriget, Iraks invasion av sitt grannland. Oljepriset rusade och världen gick in i en lågkonjunktur.

I Sverige blev krisen särskilt djup. Högbelånade företag slogs ut, arbetslösheten steg till nivåer som inte synts på flera decennier och Riksbanken blev 1992 tvungen att släppa den fasta växelkursen.

Krisen ledde till nya regler för penningpolitiken - ett inflationsmål på 2 procent - och för finanspolitiken - stramare budgetregler. Från slutet av 1990-talet och framåt hölls inflationen i schack.

Och nu?

Inflationen, det gamla spöket, har återkommit - och det med besked. Hushåll, löntagare och företag måste räkna med att Sverige står inför en smärtsam process där Riksbanken kommer att höja räntan steg för steg.

Men kommer det bli en snabb återgång till låg inflation efter höjningarna - eller blir det som 1970-talet när löner och priser jagade varandra?

Ingen vet.