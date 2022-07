Dokument SAS: En resa från årets flygbolag till konkursskydd i USA

En februarikväll 1984 var SAS dåvarande vd Jan Carlzon på anrika Hotel Plaza i New York för att ta emot ett av branschens finaste priser – utmärkelsen ”airline of the year” som delades ut av tidsskriften Air Transport World.

Med sig upp på scenen hade han inte resten av ledningsgruppen eller styrelseordföranden som man kan tänka sig. Där stod i stället tre stycken flygbesättningar som råkade ha nattstopp i New York just den kvällen.

Juryn hyllade allt från servicen till tekniken och finanserna i SAS när bolaget blev ”airline of the year”, årets flygbolag, 1984. Foto: SAS

Inte långt därifrån på södra Manhattan ligger den amerikanska domstolen där en ny vd 38 år senare har lämnat in samma flygbolags ansökan om rekonstruktion och konkursskydd.

Hur gick SAS från att vara Skandinaviens flaggskepp till att bli ett bolag som tvingas kämpa för sin överlevnad?

Hans Sjögren, professor i ekonomisk historia och institutionell ekonomi vid Linköpings universitet, har skrivit boken ”Högtryck – SAS och omvandlingen”. Där studerar han SAS resa som bolag ända från bildandet på 40-talet fram till mitten av 2010-talet.

Det råder enligt honom inget tvivel om att 80-talet var de goda åren i SAS.

Hans Sjögren har studerat SAS utveckling och förändring från bildandet 1946 fram till mitten av 2010-talet. Foto: Jonas Eng

– Det var en gyllene epok som byggde på att entreprenörer och nya industrier växte fram. Exportindustrin gick på högvarv, säger han.

Det sammanföll väl med den nye, då 39-årige, vd:n Jan Carlzons satsning på affärsresenärerna. Han tillträdde år 1981 i ett SAS som hade tråkiga år bakom sig och började genast vända och vrida på saker och ting.

En ny form av affärsklass sattes in i flygplanen, medarbetare skickades på charmkurs och SAS började lyssna till resenärernas behov snarare än till företagets eller ägarnas.

– Vi skulle bli det bästa flygföretaget för de frekventa affärsresenärerna, och vi lyckades med det, berättar Jan Carlzon för DN.

Glada SAS-medarbetare med vd Jan Carlzon vid flygbolagets personalfest på Älvsjömässan i Stockholm 1983. Omkring 4000 personer deltog i festligheterna. Foto: Roger Turesson

– Det var den stora bragden och det som drev bolaget till lönsamhet under den här perioden. Vi kom ju från en krissituation 1980 och vände den till att bli kanske ett av de mest lönsamma flygbolagen i världen, fortsätter han.

I dag talas det inte lika storögt om affärsresenärerna i SAS. Klimathotet och digitalisering har se senaste åren gjort den kategorin allt mindre lönsam, och pandemin ser enligt de flesta ut att ha spätt på utvecklingen. Alternativet är då nöjesresenärerna. Där hårdnar konkurrensen snabbt och SAS har haft svårt att hänga med.

Jan Carlzon, som har hunnit bli 81 år sedan han lämnade SAS på 90-talet, vill ogärna prata om hur bolaget sköts nu för tiden. Han tycker inte att han har tillräcklig kunskap om förutsättningarna.

Jan Carlzon har än i dag en fot i flygbranschen, genom rollen som hedersordförande i flygtrafikledningsbolaget ACR. Foto: Henrik Montgomery/TT

Men han kan upprepa vad som var hans eget framgångsrecept:

– Vi anpassade hela verksamheten till vad affärsresenärerna ville. Vi utgick från människorna.

– Du måste identifiera vilken affär du driver. Det är först då du vet vilka resurser du ska satsa på och vilka kostnader du kan avvara. Vet du inte vilken affär du ska driva och vilka kunder du ska attrahera så kan du inte veta vad som är lönsamma kostnader och vilka som inte är det, säger Jan Carlzon.

Jan Carlzon på Bromma flygplats intill ett av planen från Linjeflyg, där han var vd innan SAS-tiden.. Foto: Jan Düsing/TT

Om storhetstiden var 80-talet så var 90-talet vändningen. En för flygbolaget otäck kombination av stigande bränslepriser till följd av Kuwaitkriget och lågkonjunktur skapade svåra tider.

SAS tvingades till sparpaket och Jan Carlzon fick sedermera lämna sin post.

Samtidigt avreglerades flyget i Europa vilket öppnade för ny konkurrens. Till en början mötte bolaget, som hade en stark kassa efter glansdagarna, motståndet genom att köpa upp mindre uppstickare.

– Man neutraliserade konkurrensen och behöll ett slags monopolliknande situation, och man skördade frukterna av det, säger Hans Sjögren.

Men det höll inte i längden. Lågprisbolag som Ryan Air stormade in på marknaden med en helt annan affärsidé – ”buss med vingar” som Sjögren beskriver det. Flyget hade tidigare varit påkostat och serviceinriktat, men här skulle så många som möjligt med till så låg kostnad som möjligt.

SAS trodde sig till en början klara sig på sina affärsresenärer ändå men konkurrensen visade sig bli mördande.

Från tidigt 2000-tal och framåt har kriserna kommit tätt med besparingsprogram, krispengar från ägarna och omorganiseringar om vartannat.

Närmast jämförbart med dagens kris är konkurshotet 2012. Medan ledningen förhandlade om historiska villkorsförsämringar i piloternas kollektivavtal satt man med en konkursadvokat i styrelserummet, om förhandlingarna skulle skära sig.

Jacob Wallenberg, vice ordförande i SAS talar med pressen. Foto: Anders Hansson

”Vi hade bara cash för tio dagar”, berättade dåvarande vice ordförande Jacob Wallenberg för DN i efterhand.

När Hans Sjögren ska analysera de strukturella problem som SAS har så är det framför allt två saker som han skjuter in sig på. Det ena är att nationella intressen har vägt tyngre än vinstmaximering.

I sin bok diskuterar han om de tre staternas gemensamma ägande har varit en vänskapsmatch eller en landskamp.

– Det har definitivt funnit nationella intressen, konstaterar han.

Inte minst har Kastrup i Köpenhamn varit ett sådant. Flygplatsen är en av Danmarks största arbetsgivare och SAS har genom åren stått för en stor del av trafiken där.

SAS första flygning till New York, USA den 17 september 1946. Foto: TT

SAS skapades 1946 i en sammanslagning av Svensk Interkontinental Lufttrafik AB och dess motsvarigheter i Norge och Danmark. Bolagsbygget utgick från principen två två tre, vilket innebar att två sjundedelar ägdes av vardera av den danska och norska staten, och tre sjundedelar av den svenska.

Principen genomsyrade under en period allt från stora investeringar till personalplanering. De transatlantiska flygningarna till exempel utgick till stor del från Kastrup men skulle bemannas enligt två två tre-upplägget.

Bild 1 av 3 Servering på SAS-plan 1960. Foto: Mustang media AB Bild 2 av 3 Ombord på SAS år 1960. Foto: Mustang media AB Bild 3 av 3 Dags för tilltugg på en flygning 1960. Foto: TT Bildspel

– Besättningar från Sverige och Norge fick åka från till exempel Oslo eller Stockholm passivt ner till Kastrup för där började själva flygningen, säger Sjögren och konstaterar:

– Det här var kostnadsdrivande.

Redan vid sammanslagningen 1946 gjordes det klart att det främsta syftet inte var att skapa stora vinster, utan att ge transport till alla som bor i Norden - även de som bor i Nordnorge och norra Sverige. Verksamheten är enligt Hans Sjögren byggd utifrån en tanke om att sörja för ett transportbehov och inte utifrån vinsten som högsta prioritet.

Ombordstigningen 1950. Foto: TT

Jan Carlzon minns hur det var och skriver under på att nationella intressen inte alltid är en fördel när man ska bygga ett lönsamt bolag. Han prioriterade därför långtifrån alltid de politiska viljorna.

– Pekar man på vilka flygplatser som ska prioriteras framför vilka kunder man ska rikta sig mot så blir det galet. Jag skriver i min bok ”Se människan” att väldigt många av de besluten vi fattade som var affärsmässiga samtidigt inte var politiska. Det var lite negativt för Kastrup och Köpenhamn i bland, säger han och fortsätter:

– Att vi under min tid så hårdnackat och kommunikativt beskrev vår strategi och ansvaret, som kom att ligga hos de anställda, tog bort väldigt mycket av de problem som man syftar på med statliga ägandet.

En del menar att Jan Carlzon skämde bort personalen, inte minst piloterna, under sin tid som vd och att det på senare år har slagit tillbaka mot bolaget. Foto: Henrik Montgomery/TT

Det andra strukturella problemet som Hans Sjögren pekar på är avtalen med facken, och då i synnerhet piloterna, som förhandlades fram under glansdagarna på 80-talet. Han beskriver det som att ”Janne Carlzon sade ja till allt”.

– Han gav dem till och med mer än vad de krävde för att få dem nöjda. Det har sedan varit en kamp hela tiden från företagsledningens sida för att få piloterna att förstå att de inte kan ha så här bra villkor, säger Sjögren.

SAS-piloter på en flygning 1989. Foto: Per Løchen

En tidigare vd, Jan Stenberg, uppskattade att personalkostnaderna på 90-talet var 50 procent högre än konkurrenternas. Piloterna har visserligen gått med på flera villkorsförsämringar i samband med kriser som bolaget haft sedan dess, men det har inte kunnat rädda SAS lönsamhet.

Den nuvarande vd:n Anko van der Werff sade vid strejkutbrottet förra veckan att det finns en strejkkultur i bolaget, och pekade på att det nu är sjätte gången på tolv år som piloterna går ut i strejk. Enligt Hans Sjögren handlar det om totalt 150 strejker sedan 90-talet om man räknar in danskarnas många så kallade punktstrejker, som bara pågår i ett par timmar åt gången.

Nederländaren Anko Van der Werff, SAS nuvarande vd, är den första icke-skandinaviske koncernchefen i bolaget. Foto: Nicklas Thegerström

– Det har absolut funnits en strejkkultur sedan 90-talet. Det finns ingen bransch i Norden där det har strejkats så mycket på senare tid som i flygbranschen, och SAS har utmärkt sig där, säger Hans Sjögren.

Det finns enligt honom framför allt en uppenbar anledning till att det har varit så: de statliga ägarna och dess kassor.

Det strejkades i SAS även på 50-talet. Foto: Aage Storløkken

– Det är det som har varit piloternas fördel. Så länge bolaget är statligt, statens kassa är så stor som den är och staterna säger att de vill behålla bolaget, så vet piloterna att det finns hur mycket pengar som helst att kasta in i SAS, säger Hans Sjögren.

Men den här strejken är annorlunda. Den norska staten har övergett sitt ägande i SAS och den svenska är på väg att göra detsamma. Dessutom handlar det inte om att piloterna vill ha högre löner eller bättre villkor den här gången.

Piloterna säger sig ha gått med på omfattande villkorsförsämringar för att bidra till bolagets sparplan, och vill i gengäld ha ett avtal som säkerställer att de inte byts ut mot personal i bemanningsföretag. Tonläget är så högt att piloterna har anklagat företagsledningen för att ha frångått hela den skandinaviska modellen genom att inte följa ingångna avtal.

Då spelar staternas kassa inte lika stor roll.

SAS-flyg står parkerat på Gardemoen flygplats, under SAS piloternas strejk. Foto: Annika Byrde/TT

Jan Carlzon tycker argumenten om att han skämde bort piloterna under storhetstiden är en överdrift.

– Jag har hört det tidigare. SAS-piloter under 80-talet hade aldrig högre löner eller bättre villkor än samma typ av piloter i andra nationella flygbolag. Jämför du med amerikanska piloter så hade de hälften eller en tredjedel av de löner som existerade på de marknaderna, säger Carlzon.

Han minns kvällen på Hotel Plaza i New York 1984, då flygbesättningarna gick med honom upp på scenen för att ta emot priset.

Bakom Jan Carlzon syns bland annat de besättningar som hade nattstopp i New York och fick vara med i firandet av framgångarna. Foto: SAS

– Jag fick några bilder skickade till mig därifrån för någon vecka sedan. När jag såg dem tänkte jag 'fan, det där beskriver situationen vi hade då'. Jag hade lagt upp mål och strategier med min ledningsgrupp, men det var de anställda som genomförde det och då skulle de också vara med och få känna belöningen, säger Jan Carlzon.

Hur ser du på allt som sker i SAS nu?

– Jag känner stor sorg över att bolaget har hamnat i en situation som är så komplicerad som den är just nu, säger Jan Carlzon.

Den typen av upprepade konflikter som synts de senaste åren fanns inte då.

– Vi fördelade ut ansvar på ett sätt som skapade en så otrolig positiv laganda i företaget. Det fanns inte riktigt utrymme för stora konflikter då. Och så gick det ju jävligt bra också, säger Jan Carlzon.

Bildades 1946 Flygbolaget SAS – Scandinavian Airlines System – bildades 1946 i en sammanslagning av Svensk Interkontinental lufttrafik AB, Det Danske Luftfartselskab och Det Norske Luftfartselskab. Genom åren har bolaget genomfört flera förvärv av andra verksamheter som mindre flygbolag och hotellkedjor med varierande framgång. En av bolagets viktigare milstolpar är grundandet av flygbolagsalliansen Star Alliance, där 26 bolag i dag samarbetar med gemensamma bonusprogram och transport av resenärer världen över. SAS var länge ägt av norska, svenska och danska staterna tillsammans. 2018 lämnade Norge bolaget och svenska regeringar har i flera år sagt sig vilja göra detsamma. Visa mer