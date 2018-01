Dom mot Hexagons vd kommer onsdag kväll

Sista dagen i november förra året slutade den månadslånga rättegången mot Ola Rollén i Oslo. Ola Rollén var där åtalad för insiderbrott i norska biometriföretaget Next Biometrics.

Bakgrunden till rättsfallet är att ett bolag, ägt av bland annat Ola Rollén, i oktober 2015 köpte aktier i Next. Enligt åklagaren Marianne Bender kände Rollén till att Next skulle genomföra en nyemission, där Rollén skulle delta, till ett betydligt högre pris per aktie än vad Next då handlades till på börsen.

Marianne Bender kräver därför att Ola Rollén döms till 1,5 års fängelse och att hela vinsten från aktieaffärerna, drygt 25 miljoner kronor, betalas till norska staten.

Ola Rolléns försvarare, advokaten Christian B Hjort, framhåller i stället att åtalet bygger på ett stort missförstånd hos bland annat norska finansinspektionen.

Efter att rättegången slutförts intervjuade DN Ola Rollén.

– Jag visste inte att det skulle bli en riktad nyemission. Vi hade en annan plan när vi började handla. Men på Nextsidan hade man en febril aktivitet och ville lösa andra problem. Då blev det en ”perfect storm”. Olyckliga omständigheter gjorde att allting sammanföll i tiden, sade Ola Rollén.

Vid intervjutillfället ville han inte spekulera i utgången.

– Vi får se vad det blir för dom. Ingen vet vad det blir för dom, sade Ola Rollén.

Men du måste ha tänkt tanken?

– På en fällande dom? Ja, men det finns två tankar där. Det finns Hexagon och det finns jag. Jag kan tänka på mig, men det är styrelsen i Hexagon som måste tänka på Hexagon. Och det har vi gjort i över ett års tid.

Ola Rollén sitter själv i Hexagons styrelse. Men hur diskussionerna har gått där vill han inte gå in på.

– Vi har olika alternativa planer. Det är redan diskuterat hur vi ska hantera det.

Han tyckte själv att det gick ”ganska bra” att vara vd under rättegången och talade om Hexagon som ett starkt företag där ansvaret är delegerat.