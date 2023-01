Dubai skrotar alkoholskatten för att locka turister

Besökare i Dubai kommer få det lättare att köpa alkohol det kommande året. Samtidigt som alkoholskatten försvinner, tas också avgiften för den personliga alkohollicensen bort. Något som krävs för att lagligt dricka alkohol hemma. Icke-muslimska invånare måste också vara minst 21 år för att dricka, transportera eller förvara alkohol hemma.

Beslutet har välkomnas framför allt av stadens alkoholbutiker som lockar kunder på sociala medier med erbjudanden om billiga priser.

”Med borttagandet av den 30-procentiga alkoholskatten och gratis alkoholtillstånd är det nu enklare och billigare än någonsin att köpa din favoritdryck”, skriver en av emiratets stora alkoholleverantör, MMI, på Instagram.

Alkoholförsäljarna i Dubai lockar kunderna efter beslutet om slopad avgift för privata alkoholtillstånd. Foto: Instagram

Dubai har under en längre tid försökt lätta på de strikta lagarna för att behålla epitetet som gulfstaternas ”partyhuvudstad”. Under pandemin tilläts hemkörning av alkohol och sedan 2016 är det lagligt att servera alkohol på dagtid under ramadan. Historiskt sett har staden lockat välbärgade besökare genom att tillåta en mer liberal livsstil än grannländerna.

Men de senaste åren har Dubai, som resemål och arbetsgivare, fått hårdare konkurrens från grannländerna. Både Saudiarabien och Qatar har investerat stort i hotell-, nöjes- och finanssektorn och lockar turister från hela världen. Lagändringarna ses som en del i strategin för att säkerställa turismen och den ekonomiska tillväxten, skriver BBC.

Det är fortfarande oklart hur länge Dubai kommer implementera 0-skatten på alkohol. Enligt Reuters rapporterar inhemska medier att provperioden kommer att gälla under minst ett år.

