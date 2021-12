Dyrare böcker och slut på kassar i pappersbristens spår

På flera håll sätter brist på papper eller pappersprodukter prägel på verksamheter – i allt från livsmedels- till tidnings- och bokbranschen. Inom svenska livsmedelskedjor är papperskassar fortfarande en bristvara, även om situationen inte uppges vara akut.

Utbudet kan variera från vecka till vecka och från butik till butik, men både Willys och Hemköp tycks klara jul- och nyårshelgen. Inte heller Ica har slut på papperskassar centralt, skriver pressansvarig Maria Elfvelin i en kommentar till DN – men påpekar även hon att det är en generell brist i Sverige.

– Just nu ser det ut som att det finns papperskassar över helgerna i nästan alla butiker. Men tidvis är det lite utmanande, och det kan hända att det till och från tar slut i vissa butiker, säger Magnus Törnblom, presschef på Axfood som äger kedjorna Willys och Hemköp.

Magnus Törnblom är presschef på Axfood, och säger att både Willys och Hemköp tycks ha papperskassar så att det räcker över jul- och nyårshelgen. Foto: Stefan Nilsson

Han säger att bristen kan fortsätta ett tag framöver, eftersom den hänger ihop med en bristsituation i Europa. Samtidigt poängterar Magnus Törnblom att det fortfarande finns kassar att bära hem sina varor i.

– Vi gör allt vi kan för att få tag på kassar. Antingen finns oprofilerade kassar som vi lyckas köpa in, flergångskassar eller plastkassar av återvunnen plast. Folk är också ganska bra på att ta med egna kassar.

I matbutiker spelar bland annat den höjda skatten på plastpåsar in, som trädde i kraft under fjolårets maj. Den gjorde att efterfrågan på papperskassar steg kraftigt. Men bristen på papperskassar har under hösten också hängt ihop med bristen på pappersmassa både i och utanför Europa. Det har skett mot fond av en accelererad efterfrågan på pappersprodukter under coronapandemin, bland annat från e-handeln. Ett globalt fraktkaos har också påverkat, och tillsammans har det pressat upp papperspriserna.

Och även andra märker alltså av brister – som tidningshus och bokförlag.

Birgitta Engberg är universitetslektor vid Mittuniversitetet och leder en ny forskningsprofil om framställningsprocesser av papper och pappersmassa. Hon menar att knappheten springer ur olika källor, men ändå hänger ihop.

– Med papperskassar är orsaken ganska tydlig, nämligen att man ska gå ifrån plast. Och att plastpåsar börjar kosta mer pengar. Då blir efterfrågan stor och det blir svårt för branschen att hinna ställa om, säger hon och fortsätter:

– Det är separat från pappersbristen för tidningar, men inte helt separat för marknaden hänger ihop. Den bristen beror på att efterfrågan på tidningspapper minskar. Då ser företagen chansen att stänga ned tidningspappers- och tryckpapperstillverkning, och satsa på förpackningsmaterial som nu har stor efterfrågan.

Även höstens skenande elpriser har påverkat, menar Birgitta Engberg.

Även tidningsbranschen är drabbad av brist på papper. Orsaken är bland annat den sjunkande efterfrågan som gjort att leverantörer ställt om sin produktion. Foto: Helena Landstedt/TT

För tidningar har det fått konsekvensen att papperslager ibland stått närapå tomma, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert. Och nästa år ökar priset på tidningspapper med ungefär 50 procent. Gratistidningen Varbergsposten beslutade i december att lägga ned som en direkt följd av de höga kostnaderna. Andra tidningar har minskat antalet sidor.

– Att det är en så allvarlig situation för tidningshusen beror på att papper, tryck och distribution är de tunga kostnaderna, tillsammans med löner. Så när papperspriset skjuter i höjden så får det direkt genomslag, säger han.

På lång sikt ser han att det kan få konsekvenser som att fler tidningar, framför allt gratisutgåvor, lägger ned. Även prenumerationspriser kan komma att påverkas.

– Och på sikt kanske det påskyndar omställningen till digital läsning.

Till det har bokbranschen larmat om en tuff situation under hösten, med försenade leveranser och ett pressat läge inför julhandeln.

– Som en följd av höjda tryckeri- och distributionskostnader kommer vi säkert få se höjda priser på böcker. Jag hör det från flera håll, säger Svenska förläggareföreningens vd Kristina Ahlinder.

Hur länge bristen på papper kan påverka olika branscher är enligt universitetslektorn Birgitta Engberg svårt att sia om.

– Jag känner inte till någon som tänker ställa om till att tillverka mer tidningspapper eller tryckpapper i Sverige. Det är nya beslut om att sluta med det, så där ser man ingen räddning, säger hon.

Sverige kan dock välja att importera mer eller exportera mindre papper och pappersmassa, påpekar hon.

– Men marknaden blir tuffare och företagen säljer till de som betalar mest. Det är klart att priserna stiger.

Läs mer:

Brist på papperskassar slår mot handeln