Dyrt för privata aktörer i Arbetsförmedlingen utskällda reformprojekt: ”Det är politikens beställning”

Arbetsförmedlingen ska under nästa år förändras i grunden. Stora delar av själva jobbförmedlandet ska lämnas över till externa aktörer och myndigheten ska snarare ägna sig åt kontroll, analys och arbetsmarknadspolitiska bedömningar.

Ett steg i förberedelserna är pilotprojekt i 32 kommuner av tjänsten Rusta och matcha där externa aktörer genom individuellt stöd ska rusta arbetslösa och få dem i sysselsättning.

DN har tagit del av resultaten i projektet så här långt, och varit i kontakt med flera externa leverantörer till tjänsten som är kritiska till ersättningsmodellen. De menar att den riskerar stänga ute vissa aktörer vilket i förlängningen blir en begränsning av valfriheten för den arbetssökande. De först resultaten är svaga visar pilotprojektet. (se grafiken)

Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingens generaldirektör, känner till kritiken men vill inte gå närmare in på vad hon själv tycker om systemet.

– Jag kan säga så här. Det är politikens beställning att det ska vara så resultatbaserat och ingenting vi har agerat för. Det är olyckligt att vi ska testa och utveckla en matchningstjänst mitt i en pandemi, vi kan alla förstå att det är tufft för många. Men januariavtalet är format så att det ska vara så här resultatorienterat och då följer vi det, säger Maria Mindhammar.

På fredagen har hon lett myndigheten i exakt ett år. Det är tolv månader som har varit allt annat än en mjukstart för en ny generaldirektör.

– Det är väl inget jag kan rekommendera att starta ett generaldirektörskap mitt i en viruspandemi. Speciellt inte på en myndighet som redan innan den var i ett exceptionellt tufft läge.

Det exceptionellt tuffa läget hon syftar på består av flera olika delar.

När den tidigare generaldirektören Mikael Sjöberg lämnade och Maria Mindhammar tog över hade myndigheten efter budgetnedskärningar påbörjat en stor bantning av kontorsnätet. Nära hälften av de lokala kontoren skulle bort eller slås ihop med andra.

Stora varsel lades på myndigheten och många slutade utöver det på egen begäran. Samtidigt kom direktiv från regeringen att myndigheten måste stärka sin lokala närvaro i landet.

Och så den stora reformen som aviserades i Januariavtalet tidigare samma år. Det som kallas för den största förändringen i Arbetsförmedlingens historia, med deadline om bara ett år.

Om läget var exceptionellt tufft när du klev på, vad är det nu med coronapandemin ovanpå detta?

– Jag kallar det för vad det är. Det är ett krisläge. Vi har ett väldigt allvarligt läge både i samhället och på arbetsmarknaden. Mitt fokus har varit att jobba mot uppdraget, att ta hand om de arbetslösa på bästa sätt och få ut dem i jobb, för det finns faktiskt jobb, säger Maria Mindhammar.

I månadsskiftet oktober/november var drygt 450.000 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa.

Under sensommaren och hösten har anstormningen bromsats något, och de senaste månaderna är det fler som lämnat Arbetsförmedlingen för jobb eller studier än vad det är som skrivit in sig. Någon gång under nästa kvartal räknar man med att ha nått en halv miljon arbetslösa – 9,6 procent – och därefter ska det börja gå ner igen.

– Vi hade ett scenario innan som var 10 procent 2021 så det ser bättre ut nu i alla fall, säger Maria Mindhammar.

Hur påverkas förberedelserna för reformen av att ni befinner er i krisläge, som du själv beskriver det?

– Vi är vana vid att vara i ständig förändring och med många som har åsikter om oss. Vi hörde statsministern redan för ett par år sedan säga att Arbetsförmedlingen skulle reformeras i grunden, så det är något vi levt med. Vi har fristående aktörer redan i dag i ett system som vi själva byggt upp och som vi prövat i många år.

Har ni klart för er hur det ska bli till 2022?

– Jag vet egentligen inte så mycket mer än vad någon annan vet. Men jag tycker att bilden har klarnat sedan en tid tillbaka, säger Mindhammar.

Hennes bild är att Arbetsförmedlingen efter reformen ska vara navet i arbetsmarknadspolitiken. Man ska fortsatt jobba med arbetsmarknadspolitiska bedömningar och analysera arbetsmarknaden, man ska upphandla, kontrollera och följa upp de fristående leverantörerna.

Det är i själva arbetet med att rusta arbetslösa för jobb och få ut dem i arbete eller studier som handpåläggningen från Arbetsförmedlingen blir betydligt mindre.

– Det är det man har sagt. Att matchning och rustning ska ligga på fristående aktörer. Sedan ska vi alltid finnas där för att det blir en likvärdig service till arbetslösa över hela landet.

Tydligare direktiv hoppas hon ska komma i samband med departementsskrivelsen i vår.

Kommer ni bli övertaliga när reformen är klar och uppdraget förändras?

– Vi är en myndighet som ska effektiviseras precis som alla andra, det måste vara fokus på alla myndigheter och inte minst den här, säger Maria Mindhammar och pekar på budgeten som kommer bli allt snävare.

I vårpropositionen aviserades en stor neddragning på omkring en miljard kronor, som nu inte kommer att genomföras. I stället får Arbetsförmedlingen ytterligare 300 miljoner kronor för 2021, som en coronaåtgärd, och därefter påbörjas en nedtrappning åren som följer.

– Det är klart att vi kommer ha en tight budget. I och med att vi vet det redan nu så måste vi jobba mycket med visstidsanställningar. Vi kommer inte kunna tillsvidareanställa speciellt många för vi måste hålla budgeten, säger Maria Mindhammar.

Men varken budget eller reform ska behöva leda till några stora omställningar personalmässigt, försäkrar hon.

– De har så viktigt uppdrag och det kommer finnas uppdrag kvar. Vi har också en naturlig omsättning och är en stor myndighet så vi kan jobba med att inte återbesätta vissa tjänster. Jag har ingen oro för ekonomin.

Arbetslösheten i siffror Under året har 386.637 personer skrivits in som arbetslösa i Arbetsförmedlingen. Totalt är över 450.000 inskrivna som arbetslösa. Trots att ökningen nu sker i lägre takt tror Arbetsförmedlingen toppen på 500.000 arbetslösa nås någon gång nästa kvartal. 173.000 har varit arbetslösa i över ett år och klassas därmed som långtidsarbetslösa. I februari, innan de stora effekterna av pandemin syntes, var 154.000 långtidsarbetslösa. Det kan jämföras med 55.000 långtidsarbetslösa under finanskrisen 2008. Källa: Arbetsförmedlingen Visa mer

Fakta. Det handlar reformen om I samband med Januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna stod det klart att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Utgångspunkten är fristående aktörer i ett system baserat på LOV (lagen om valfrihetssystem) tar över ansvaret för att matcha och rusta arbetslösa för de lediga jobben. Arbetsförmedlingens framtida uppdrag ska vara mer fokuset på kontroll av arbetssökande och fristående aktörer, arbetsmarknadspolitisk bedömning och analys. Visa mer