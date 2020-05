Dyster framtidssyn hos exportföretagen

Svensk ekonomi är starkt beroende av att sälja varor och tjänster till andra länder. Exporten står för nästan halva Sveriges BNP.

– Exporten är avgörande för vårt välfärdssamhälle och för de jobb vi har. Det är ganska unikt. I många stora länder lever man ofta på den inhemska marknaden, säger Jens Hedar, chef för avdelningen stora företag på statliga bolaget Svensk Exportkredit.

I en undersökning som företaget har gjort framgår att sex av tio svenska större exportföretag räknar med en försämrad ekonomisk situation under året. I höstas väntade sig bara 13 procent av företagen ett försämrat finansiellt läge.

– Behovet av pengar har ökat kraftigt, men av fel skäl. Bolagen behöver inte längre låna pengar för att investera, utan för att klara likviditeten, säger Jens Hedar.

Jens Hedar, chef för avdelningen stora företag på statliga bolaget Svensk Exportkredit. Foto: Svensk exportkredit

Svensk Exportkredit lånade ut pengar för 33,3 miljarder kronor under under det första kvartalet i år. Under samma period i fjol lånades pengar ut för 13,3 miljarder kronor. Även om möjligheten att få lån finns kan mindre företag och företag verksamma i utsatta branscher ha problem att få finansiering.

– Detaljhandel har det tufft medan telekom och verkstadsbolag klarar det här bättre. Men ingen är opåverkad, säger Jens Hedar.

– Vi ger bara lån om det finns en uthållig affärsmodell, tillägger han.

I coronakrisens spår väntas arbetslösheten öka och tillväxten påverkas negativt, men det kan också leda till fler gröna nyinvesteringar och innovationer, enligt Jens Hedar. Att den svenska ekonomin skulle påverkas mer än andra länder till följd av exportberoendet, trots att Sverige inte stängts ned, tror han inte.

– Det finns fortfarande en efterfrågan. Länder som har stängts ner hårt kommer inte kunna möta efterfrågan som finns, det skulle kunna vara en konkurrensfördel för svenska bolag.

Norge och Tyskland är Sveriges största exportländer. Men en recession i USA skulle få stora negativa effekter på Sveriges ekonomi till följd av landets position i världsekonomin, enligt Jens Hedar.

– Direkt är vi mer beroende av hur det går för Europa. Men USA är såklart en viktig marknad för våra svenska exportbolag.

Markus Petäjäniemi, marknadsdirektör på LKAB, säger att framtiden är oviss. Företaget, som levererar järnmalm till den globala stålmarknaden, påverkas framför allt av den globala bilförsäljningen.

– Efterfrågan på bilar påverkar efterfrågan på stål som i sin tur påverkar efterfrågan på järnmalm. Den utvecklingen blir avgörande kommande månader. Kommer vi få någon slags återhämtning och hur långsam blir den? Det är otroligt svårt att bedöma, säger Markus Petäjäniemi.

Markus Petäjäniemi, marknadsdirektör på LKAB. Foto: Fredric Alm

Han säger att efterfrågan i Asien och framför allt Kina har börjat återhämta sig medan den i Europa är fortsatt svag, trots att flera länder har börjat öppna upp.

– Vi har tät kontakt med våra stålkunder ute i Europa och det är ingen som ser någon ljusning ännu. Kunderna kör på en slags reducerad minimifart och försöker hanka sig framåt tills det börjar ljusna. Det är ungefär så läget är på marknaden , säger Markus Petäjäniemi.

Ungefär 70 procent av LKAB:s leveranser går till Europa men företaget levererar även till Mellanöstern, Asien – och till USA.

– USA har en stor bilindustri och är ett ännu större konsumtionssamhälle än vad Europa. Om arbetslösheten blir större får människor mindre pengar att röra sig med och om vi konsumerar mindre brukar det slå på efterfrågan. Vi kan vänta oss en svag efterfrågan tills det sker en återhämtning och sysselsättningen börjar stiga igen.

