E-handeln minskade med sju procent förra året – mer köp av begagnat

– I stort handlar det om en pandemieffekt. Tillväxten är fortfarande högre än vad den skulle ha varit utan en pandemi, säger Jan Jakobsson, analytiker på Postnord som tillsammans med Handelns utredningsinstitut, HUI, genomför rapporten som gjorts varje år sedan 2006.

Under pandemin började fler att köpa apoteksvaror via nätet och det har man inte slutat med. Tvärtom har apoteksnäthandeln ökat med 10 procent. En förklaring till det är att de äldre hittade till e-handeln under pandemin för att sedan stanna kvar. Många vande sig vid att använda bank-id, 47 procent använde bank-id 2021, medan 71 procent använde bank-id 2022.

E-handelns omsättning (Miljarder kronor) Källa: E-barometern.

Även köp av kläder och skor ökade något, med 2 procent. Inom den branschen ökar även köpen av begagnat.

Jan Jakobsson ser hur intresset för köp av begagnade varor ökar i flera branscher.

– Kvinnor handlar mer begagnade kläder, skor, möbler och inredning än män. Därefter kommer barnartiklar och leksaker, som det mest är kvinnor som köper. Männen köper mest begagnad hemelektronik. Tittar man på det mest sökta ordet på Blocket förra året så var det ”soffa” - då är vi i en cirkulär ekonomi! menar Jan Jakobsson och fortsätter:

– Det är egentligen fyra branscher där det cirkulära har fått fäste och utgångspunkten är den globala hållbarhetsagendan. Tittar man på den yngre målgruppen så handlar de mer cirkulärt än de äldre. Vi har fått mindre pengar i plånboken och då vill vi ha mer värde för pengarna. Det driver på.

Jan Jakobsson, analytiker på Postnord. Foto: Magnus Glans

Den allt sämre ekonomin sätter sina spår när det gäller både nytillverkade barnprodukter och leksaker. Handeln minskade med 16 procent förra året. E-handelsbarometern konstaterar att barnfamiljerna drabbats hårt av höjda bolåneräntor och höjda priser på el och mat, vilket är en av förklaringarna. En annan är att det föddes 7,7 procent färre barn förra året jämfört med året innan.

Vi köpte också färre böcker och media via näthandel förra året, minus 10 procent. En förklaring är ljudböckernas frammarsch, en annan är att fysiska bokhandlar återigen lockar kunderna. Även ny hemelektronik backade med 10 procent jämfört med året innan. Likaså köpte vi mindre av ny heminredning, minus 8 procent.

Även försäljningen av sportartiklar via nätet backade med 8 procent. Förklaringen hittar man i att många köpte på sig sport- och fritidsartiklar under pandemin när man rörde sig mycket ute i skog och mark. Dessutom har det relativt milda vintervädret spela en roll i minskade inköp under hösten.

Den bransch som backar mest, minus 17 procent, är dagligvaruhandeln.

– Här hade vi en enorm skjuts under pandemin. När restriktionerna slopades började vi gå ut i butikerna igen för att handla mat. Nu, i takt med att konsumenterna får mindre pengar i plånboken, så börjar man titta efter lågprisalternativ. Man frågar sig: ska jag lägga mer pengar på att få maten hemlevererad? Nej, då går man till de fysiska butikerna som har bra erbjudanden.

Därför, menar Jan Jakobsson och e-handelsbarometern, att det borde finnas en tillväxtpotential för matbutiker på nätet med lågprisprofil.