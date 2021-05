Efter DN-granskning: Baylan kallas in till näringsutskottet

Samtliga partier står bakom beslutet att kalla in näringsministern. Det står klart efter näringsutskottets möte på torsdagen.

DN:s granskning i söndags visade att lagstadgad grundläggande telefoni och internet fallerar på landsbygden där det inte är lönsamt.

Nu kallas näringsminister Ibrahim Baylan in till riksdagens näringsutskott för att ställas till svars. Han kallas in som ägaransvarig för Telia. Exakt när det blir är inte klart. Nästa vecka är det sammanträdesfritt.

– Jag hoppas att det blir inom ett par veckor. Alla partier står bakom att han kallas in, säger Per Schöldberg (C), ledamot i Näringsutskottet och en som tog initiativet.

Framför allt handlar frågorna om hur Telia monterar ner det fasta kopparnätet på olönsamma platser utan att det hunnit byggas ut mobiltäckning. I DN:s granskning gällde det byar som Myckelgensjö och Degersjö i Västernorrlands län.

– Jag tycker att DN fångade problematiken väl, säger han som under många år var kommunalråd i Växjö, och fortsätter:

– Det värsta är att jag tror att det är mycket värre. Hamnar vi i en situation där vi har många tusen människor, kanske femtio tusen, utspridda över hela landet som var och en enskilt befinner sig i ett kommunikativt utanförskap är det utomordentligt allvarligt.

Per Schöldberg säger att han ser det som ett problem är att var och en dem inte får någon makt och inte kan göra sin stämma hörd men att de sammantaget utgör många i Sverige.

– Det är min farhåga. Det vill vi fråga Ibrahim Baylan om.

Staten äger 39,5 procent av Telia som är börsnoterat men saknar statlig representant i styrelsen.

– Samtidigt har Telia hårda avkastningskrav och jag förstår att det är tuffa avvägningar. Om det vill vi fråga Ibrahim Baylan, säger Per Schöldberg,

– Vi kan inte ha en ordning där enskilda fastighetsägare måste stå på e stege för att ringa hemtjänsten. Det är dyrt men alla måste faktiskt med.

Lars Hjälmered (M) är ordförande i näringsutskottet.

– Jag välkomnar centerns förslag, säger han och fortsätter:

– Jag förväntar att näringsministen kommer i närtid och att han tydligt beskriver vilken förväntan man som medborgare kan ha om telefonuppkoppling och Telias roll och ansvar.

Bara i år berörs 221 orter i Sverige av att Telia släcker det fasta kopparnätet.

– Två av tre kommuner är direkt berörda bara i år av hur regeringen och Telia väljer att agera, säger Lars Hjälmered.

DN intervjuar Ibrahim Baylan senare under torsdagen och denna artikel uppdateras med kommentarer från honom.

