Efter miljardkonkursen – nu ska Dannemoragruvan satsa på ”grön” malm

Man vet att man är i Dannemora när man ser den ståtliga röda klockstapeln i trä. Alldeles intill den stupar det hundra meter rakt ner i ett gigantiskt hål. Dagbrottet ”Storrymningen” vittnar om att detta är en plats med djupa rötter i svensk malmbrytningshistoria.

Järnfyndigheterna under våra fötter har lockat exploatörer ända sedan slutet av 1400-talet, Dannemoramalm blev ett varumärke av högsta rang ute i Europa. Inte minst i brittiska stålstaden Sheffield, där upplandsorten namngav en mässingsorkester och än i dag lever kvar i gatunamnet Dannemora Drive.

Grangex har tecknat ett avtal där den brittiska gruvjätten Anglo American köper elva års produktion. Baserat på dagens priser innebär det en intäkt på 15 miljarder kronor. Foto: Daniel Costantini

SSAB lade ner malmbrytningen här 1992, det skulle dröja 20 år till återinvigningen. Den sköttes av kung Carl XVI Gustaf, som sade så här i juni 2012:

”Järnmalmsbrytning har varit en ryggrad i Sveriges ekonomi under flera hundra år och den här produktionen är en av de viktigaste vi har. Det här är en historisk dag på en historisk plats.”

Historien blev dock ganska kort, Dannemora Mineral, gick i miljardkonkurs 2015. Kalkylen byggde på höga världsmarknadspriser på järnmalm – i stället stack de rakt ner i källaren.

Platschef Stig Johansson (till vänster) och vd Grangex vd Christer Lindqvist högst i det 72 meter höga gruvtornet. Tre mil bort i bakgrunden ligger kärnkraftverket i Forsmark. Foto: Daniel Costantini

Och det kan ju hända igen, så hur kan Christer Lindqvist, vd på Grangex, vara så självsäker, och till och med tala om ”drömscenario”?

– Vi ska använda en modern anrikningsteknik som gör att vi kan utvinna en produkt med betydligt högre järninnehåll än förra gången, så högt att det duger att göra järnsvamp av, en råvara för tillverkning av fossilfritt stål. Den får vi mer pengar för och allt talar för att den marknaden kommer att öka.

Han visar en skål med ett brunsvart kaffeliknande pulver som ska bli slutprodukten. Det innehåller 68 procent järn, i en annan skål ligger de småstenar som skeppades ut förra gången. De håller 55 procents järnhalt.

Slutprodukten, ett koncentrat som ska hålla 68 procent vilket gör att det kan bli råvara för så kallat fossilfritt stål. Foto: Daniel Costantini

– Vi har turen att de gamla ägarna investerade så kraftigt, till exempel i en ny malmhiss som ska forsla upp malmen ovan jord – den hann de aldrig använda – och de har lämnat kvar tusentals borrprover som vi har stor nytta av.

– Och en helt annan sak: Dannemoras invånare vill ha hit oss, här råder inte Nimby (not in my backyard). Vi hade två samråd i fjol innan vi skickade in ansökan om miljötillstånd. Båda gångerna applåderade folk.

Stig Johansson var med senast det begav sig – och vet en del om hur man inte ska göra – och när chansen kom ajournerade han pensioneringen och blev platschef här i Dannemora.

– Mycket av infrastrukturen finns kvar, inte minst järnvägsspåren, de ska ta malmen ner till hamnen i Oxelösund. Gruvan har hållit sig torr, mycket av elen dit ner fungerar. Men vi ändrar produktionsprocessen, gamla tiders damm och buller försvinner.

De är nerklottrade men aldrig använda, malmkorgarna som rymmer 15 ton och nu ska transportera malmen från gruvan upp till markytan. De blev kvar efter konkursen 2015. Foto: Daniel Costantini

Christer Lindqvist, bergsingenjör i botten, ville lägga vantarna på gruvan redan 2016, men Per Berglund ”snöt den framför näsan på mig”. För två år sedan slog de sina påsar ihop och äger i dag tillsammans en dryg tredjedel av det börsnoterade företaget. Tanken är att från 2025 producera en miljon ton malm per år – att jämföra med LKAB:s 26 miljoner.

Den viktigaste orsaken till att vd kan vara kaxig är nog ändå avtalet med ett av världens största gruvföretag, brittiska Anglo American, som blev klart för några veckor sedan.

Det innebär att bolaget köper elva års produktion, 15 miljarder kronor i dagens malmpriser. Villkoret för exklusiviteten är att man också är med och finansierar investeringen på 1,8 miljarder. Anglo American har dessutom betalat drygt 100 miljoner för Grangex drift fram till i höst, när man räknar med att ha ett färdigt miljötillstånd.

Det har brutits järnmalm i Dannemora sedan 1400-talet, nu är planen att investera 1,8 miljarder för att skapa en gruva utan koldioxidutsläpp. Foto: Daniel Costantini

– Det är ju en fullständig gamechanger! Vi får ett säkrat kassaflöde under många år, och Anglo American blir en kvalitetsstämpel som gör det lättare att locka investerare och långivare, säger Christer Lindqvist.

Men är allt slut sedan, efter bara elva år?

– Nej, men detta är det vi avtalat om nu, och det vi vet att vi kan leverera. Men vi kommer att borra i nya malmkroppar också, det är inte orimligt att tro på produktion till 2050.

Det är gruvchefen Michael Meyer som kör oss ner i gruvan, han kan alla dess vägar i huvudet sedan förra äventyret. Han har haft jobb under jord i decennier, men tror att detta kan bli det roligaste.

Gruvchefen Michael Meyer är en underjordsveteran: ”Detta blir helt nytt. Vi slipper dieselavgaser här nere, och på det sättet kan vi dra ner på ventilationen och spara energi. Och så gör vi en otroligt högvärdig produkt.” Foto: Daniel Costantini

– Det blir ju något helt nytt. Alla våra maskiner ska bli eldrivna, vi slipper dieselavgaser här nere, och på det sättet kan vi dra ner på ventilationen och spara energi. Och så kommer vi ju att göra en otroligt högvärdig produkt.

Förr kördes malmlasterna upp till ytan med lastbil, nu blir det annorlunda.

– Vi installerar en kross här nere, malmen forslas i enorma korgar i ett hisspel upp till tornet däruppe.

På 240 meters djup sveper Michael Meyer med handen genom mörkret för att säga att här finns 13 olika malmkroppar som sträcker sig över tre kilometer. Här finns mer att utvinna.

Chefsgeologen Rob Hellingwerf går igenom borrkärnorna för att hitta platser i gruvan som tidigare inte ansetts brytvärda. Foto: Daniel Costantini

Berget är torrt, det är kompakt – men innehåller inte bara nyttigheter. Här liksom i flera andra gruvor finns det asbest, vars avlånga och spjutliknade fibrer kan tränga in i lungorna och orsaka cancer.

– Vi har mätt både radon och asbest i luften och har kontroll. Samtliga halter för fibrer, respirabelt damm och kvarts i luft låg under detektionsgräns, långt under sina respektive hygieniska nivågränsvärden. Före lastningen på gruvtruckarna och vid krossning besprutas malmen med vatten så att allt damm slås ned, säger Michael Meyer.

Vid full produktion ska det bli 180 anställda vid gruvan – på en plats som bara precis klarar SCB:s gräns, 200 personer, för att kallas tätort.

– Jag får redan förfrågningar om jobb. Det finns ganska många gruvarbetare som bor i trakten, men arbetar i norr. Gruvan skulle kunna skaka liv på orten, menar Stig Johansson.

Det hoppas också oppositionsrådet i Östhammars kommun Lisa Norén (S):

Lisa Norén, oppositionsråd (S), Östhammars kommun Foto: Lovisa Nordqvist

– Det är väldigt roligt att gruvan återuppstår, det känns högtidligt med tanke på den långa traditionen och spännande att det blir koldioxidfri produktion. Den kommer att skapa arbetstillfällen direkt, men också för andra lokala entreprenörer.

Lisa Norén ser Dannemoragruvan som en del av de det norduppländska industrikluster man vill vara med och skapa. Hon säger att det under de närmaste åren kommer att investeras 35 miljarder i Östhammars kommun – andra satsningar är kärnavfallslager i Forsmark och en ny fabrik för flygbränsle.

Det gick ju snett senast i Dannemora – hur orolig är du för en repris?

– Det affärsmässiga kan jag inte bedöma, jag litar på att de har gjort en noggrann analys av vad som inte fungerade förra gången. En stor skillnad är ju i alla fall råvarupriserna.

I ett stort lager finns ett arkiv av borrkärnor uttagna från 1950-talet och framåt. Foto: Daniel Costantini

Hur kommer Östhammars kommun att stötta gruvprojektet?

– Inte direkt, utan vårt ansvar blir ju att se till att folk vill komma hit och arbeta. Det innebär bland annat satsning på skolor, friluftsliv och ännu bättre och hållbara kommunikationer, säger Lisa Norén.

Nu har Michael Meyer tagit oss till marknivån igen, och då far vi i stället 72 meter upp i laven, alltså det gruvtorn där den krossade malmen ska transporteras från underjorden. Härifrån ska den av egen vikt rasa ner till en ”torr” avdelning där den krossas ytterligare. Därefter behandlas malmen i en våt process, det är nytt och den lokalen ska byggas, och där bli till det brunsvarta järnkoncentrat som ska säljas.

Gruvdriften ska skötas med helt elektriska fordon, den kross som tidigare funnits vid ytan flyttas ner, vilket ska minska buller och damm i byn. Foto: Daniel Costantini

Christer Lindqvist hukar i blåsten uppe på taket, han säger att en klar dag ser man Forsmarks kärnkraftverk tre mil österut.

– Vi vill bli den första riktigt gröna gruvan, mycket ska drivas med fossilfri el. Det enda koldioxidproblemet är egentligen sprängämnena, men det jobbar vi med.

En miljon om året av en järnråvara som duger till att göra grönt stål borde ju egentligen passa som hand i handske för till exempel Boden-bolaget H2 Green Steel, som ännu inte har meddelat hur man ska klara malmförsörjningen.

Vid full produktion ska Dannemoragruvan ge 180 jobb. Foto: Daniel Costantini

Det verkar dock långt ifrån självklart, det förstår man när Christer Lindqvist berättar vad som händer när järnmalmen lämnat Dannemora.

– När den lastats på Anglo Americans båtar i Oxelösund så får vi betalt och då är det deras malm. Den ska sedan pelleteras någonstans, kanske i Nordafrika, och sedan säljas till producenter av grönt stål. Det kan förstås bli till Sverige, men det blir ju en prisfråga och något vi inte råder över, säger Christer Lindqvist.