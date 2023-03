Efter nitlotterna har Mariestad dragit högsta industrivinsten

Grå och kylslagen är februaritorsdagen när Martin Jansson styr sparkarna på den lilla – givetvis eldrivna – Volvogrävmaskinen.

Intill på ängen tre kilometer öster om den tidigare residensstadens trähuskvarter står bolagsfolk, biologer, några från kommunen och medierna och tittar på. SVT:s kamera rullar, mobilerna är framme.

Skopan river upp de första tuvorna och Skaraborgsjorden blottläggs. Det första grävtaget lyfts undan och ett kramkalas med high fives utbryter.

– Grattis, nu var vi igång! Härligt! Kul! Efter all förberedelse!

Mediapådrag ute på åkern öster om gamla kronotorpet Korstorps gård: Volvos Fredrik Agelén och Victor Bertilsson berättar om planerna framför eldrivna grävaren. Foto: Tomas Ohlsson

Fredrik Agelén och Victor Bertilsson i sina gula Volvojackor är synbart berörda. För dem är det här en märkesdag efter ett par års förberedelser, som fram till den 3 augusti i fjol hade fått bedrivas under största sekretess.

Först då kände sig Mariestadssonen Martin Lundstedt redo att bekräfta: Han, som koncernchef för Sveriges till omsättningen största företag, Volvo Group, sa att här ska anläggas fabrik för tillverkning av battericeller till eldrivna lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner.

Exakt hur många miljarder som behöver investeras i jordbruks- och skogslandskapet kring det gamla kronotorpet Korstorps gård och hur många tusen anställda som behövs när full produktionen ska vara i full gång år 2030, talar man ännu inte högt om.

På det här omkring 145 hektar stora jordbruks- och skogsområdet precis öster om E 20 ska markarbetena för batterifabriken inledas nästa år, om alla tillstånd ges. Vänern syns uppe till vänster. Foto: Mariestads kommun

Med svenska mått blir det en enorm anläggning. Om miljöprövningen som inleds till hösten får grönt ljus ska markarbetena inledas nästa år och Volvo får då bebygga kring 66 hektar av de 145 hektar mark de köper av kommunen.

”Landets största industrisatsning”, säger man i Mariestad. Om alla lokaler som planeras vore en kvadrat skulle sidorna bli kring 810 meter långa – betydligt större än Northvolts batterifabrik i Skellefteå när den är fullt klar och ännu mycket större än Volvo Cars och Northvolts kommande batterifabrik i Göteborg.

Eftersom även Volvo Groups teknologichef Lars Stenqvist är bördig från just Mariestad väcktes förstås frågan i medier om han och Martin Lundstedt hjälpt fram hemstaden i den hårda konkurrensen, men det förnekades bestämt. Och ”borgmästaren” Johan Abrahamsson (M), han kallas så av folk DN möter på stan efter hans elva år som kommunstyrelsens ordförande, viftar bort pratet om snålskjuts.

Så hur gick det till? Varför Mariestad?

– Jag vet att de övervägde utländska orter, det var tuffa förhandlingar, säger Johan Abrahamsson.

– Det hände att förhandlarna kom med helikopter. En vacker dag ska jag berätta, det var som science fiction!

En vacker dag ska jag berätta, det var som science fiction!

Volvoledningen själv pekar på att i just Mariestad fanns löften om tillgång till fossilfri el, närheten till kylvattnet i Vänern och till E 20.

Skådespelerskan Birgitta Andersson föddes i Mariestad 1933. För svenska folket inte minst känd från julkalendern 1967 Teskedsgumman och Hedvig Hök i Från A till Ö, och, förstås, Doris i Jönssonligan. För att markera 50-årsjubileet av Teskedsgumman beställde kommunen en byst som står utanför entrén till Mariestads teater. Den visar Johan Abrahamsson gärna upp. Här är han i samspråk med Kim Bergström som råkade passera förbi. Foto: Tomas Ohlsson

Den här dagen är det lätt att heta Johan Abrahamsson. Han visar runt, pekar mot domkyrkan med landets tionde högsta torn, upplyser om att stan utsetts till landets husbilsvänligaste två år i rad och svänger förbi Klings berömda glasskiosk på Nya Torget via landets äldsta ännu fungerande teaterhus med bysten över Birgitta ”Teskedsgumman” Andersson vid entrén.

Mindre roligt var det den 25 juni 2015, och än svårare för alla vars försörjning under ett par generationer kommit från Electrolux fabrik. Den dagen gavs beskedet att produktionen av kylskåp skulle flyttas till Nyíregyháza i Ungern.

Johan Abrahamsson hade nyss tagit över som kommunbas och nu fick han stå i tv och efterlysa statlig hjälp. Han påminde om att 1200 hade fått gå i omgångar under tio år och jämförde med den nationella uppbackningen som Trollhättan fick efter Saab-konkursen 2012.

Det gick utför med Mariestad då, det var känslan?

– Electrolux, pappersbruket, läns- och tingsrätten försvann, allt small till i samma veva, vi tappade ett par tusen jobb på ett bräde.

Vi sa att vi ska inte bygga något köpcenter ute vid E 20 som förstör Mariestads själ och hjärta

Men den arbetsgrupp de drog igång var noga med att värna stadens kärna.

– Vi sa att vi ska inte bygga något köpcenter ute vid E 20 som förstör Mariestads själ och hjärta.

Pengar har i stället lagts på kommunala teatern och på Folkets park. Johan Abrahamsson säger att han må vara moderat men har ingen större önskan att sälja ut. Vill invånarna ha en teater lyssnar de på det.

– Så teatern, Folkets park och hamnen är heligt, och visst är det lite kul att som moderat hylla och renovera en sossegrej som folkparken, haha!

Indisk kyckling som dagens rätt blev det denna dag för ”borgmästaren” i Mariestad, som han ofta kallas, Johan Abrahamsson, ordförande i kommunstyrelsen. Foto: Tomas Ohlsson

Våren 2023 har Mariestad plötsligt vinden i ryggen.

Det är inte bara beskedet från Volvo: Kriminalvården bygger ut fängelset Rödjan kraftigt, går från 170 till 450 anställda, DS Smith investerar i wellpappfabriken, XR Logistik ska i år öppna en anläggning på 32 000 kvadratmeter.

Mest pengar pumpas just nu in i stans industrihistoriska stolthet Katrinefors Bruk, anlagt 1765 och där klassiska Unicaboxen länge tillverkades. Dagens ägare Metsä Tissue lägger in 4,2 miljarder för en, som de skriver, fossilfri produktion av toalett- och hushållspapper.

Fler behöver helt enkelt flytta dit, så nu har kommunledningen satt upp ett nytt mål: Från 25000 invånare i dag till 40000 år 2040.

Begreppet fossilfritt är också ledmotivet i Volvo Groups kommunikation om batterifabriken. När de dagarna före jul skickade in ansökan om dispens till länsstyrelsen för att få flytta fridlysta djur, hänvisades till att ”koncernen strävar efter att uppnå netto-nollutsläpp i hela värdekedjan senast 2040”.

Volvo skrev att det förutsätter att batterifabriken ”skyndsamt” kommer till, och att dispens för att hantera eventuella konflikter gentemot djur- och växtlivet därför behövs. Fabriken utgör nämligen, argumenterade Volvo, ”ett viktigt led i omställningen till en hållbar transportsektor, det vill säga ett tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse”.

Johan Abrahamsson på promenad över Nya Torget i Mariestad, med stadshotellet i bakgrunden och konstverket Vänerskutan skapad av Per-Erik Willö i förgrunden. Foto: Tomas Ohlsson

Redan sex veckor senare kom dispensen och länsstyrelsen meddelade att man ”vägt samhällsintresset av investeringen mot skyddet av arter”. Volvo fick tillåtelse att samla in groddjur och trollsländor från de dammar som behöver tömmas och fyllas igen, och flytta dessa till ett närliggande område där fyra nya dammar nu grävs.

Bland alla fåglar, växter, grodor och larver krävde EU:s art- och habitatdirektiv särskild uppmärksamhet för den citronfläckade kärrtrollsländan, som nu alltså får maka på sig. Dess ägg- och larvstadie ska samlas in genom så kallad håvning.

Vi kommer inte klara alla. Men för dem är det inget naturvårdsproblem om det dör några

Grodorna, berättar naturvårdskonsulten Petter Bohman medan grävmaskinen lyfter de första skoporna för de nya dammarna, ska däremot inte håvas. De förväntas i stället falla ner i nedgrävda hinkar som vittjas varje morgon från i vår fram till juni.

Citronfläckad kärrtrollslända, hona. Även om arten inte är hotad i Sverige är den skyddad på EU:s lista och ska därför tas om hand och i vår nogsamt flyttas från de gamla dammarna till nygrävda. Foto: Göran Liljeberg/Naturforskaren

Men trollsländan då? Hur ska det gå för den?

– De är alltid på jakt efter nya vatten och etablerar sig snabbt. De är aktiva även under vintern. Vi håvar in så mycket vi kan, men vi kommer inte klara alla. Men för dem som art är det inget naturvårdsproblem om det dör några.

Tre miljoner blir prislappen för inventeringen, grävningen av dammar och faunaflytten, säger Volvos Jörgen Gustafsson. Växelpengar sett till vad Johan Abrahamsson formulerar i ett litet tal inför församlingen där på åkern:

– Här ska inte bara byggas en fabrik, vi behöver satsningen för säkra både Mariestads, Skövdes och Varas framtid. Och klimatet.

Hur det gick för Electrolux kylskåpsfabrik som flyttade till Ungern? För en månad sedan meddelade vitvarutillverkaren att den ska stängas nästa år, alternativt säljas.

Den ansågs inte bära sig längre.

Produktion av battericeller De olika produktionsstadierna för att ta fram ett batteri för installation i exempelvis en lastbil. Källa: Volvos årsberättelse. Grafik: DN.

Läs fler artiklar från DN:s Göteborgsredaktion.