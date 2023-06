Efter prisökningarna: Destination Gotland utesluter inte prissänkningar

Logga in

Gotlandsfärjan kör nu in i sin högsäsong.

Under 2019 nådde rederiet Destination Gotland en ny rekordnivå. Då tog strax under 1 miljon resenärer färjan under juni, juli och augusti.

Efter några skakiga pandemiår är man redo för ännu en full sommar.

– Vi förväntar oss ingen rekordsommar som 2019, men inte heller långt därifrån, säger Destination Gotlands vd Marcus Risberg.

Anledningen är det laddade inflationsläget som gjort att fler fått mindre över i plånboken. Kostnadsökningarna har även drabbat Destination Gotland.

– Det började redan 2021. Under 2022 exploderade drivmedelspriserna och vår bruttokostnad för bränsle ökade med över 400 miljoner kronor under ett år. Det måste vi balansera upp genom att minska kostnaderna, öka effektiviteten och se över intäktsbilden.

I början av 2023 slog kostnadsökningar om 30 procent igenom på somliga biljetter. Sedan dess har Destination Gotland sänkt biljettpriserna i två omgångar till följd av att drivmedelspriserna fallit mer än förväntat. Hur mycket det rör sig om kan dock Marcus Risberg inte säga med hänvisning till att bolaget använder sig av dynamisk prissättning.

– Hur stor den genomsnittliga sänkningen blir beror också på vilken typ av biljett man köper. Bokar du med bil? Bokar du under en populär avgång? Sådant spelar in.

Sammanfattat kostar en genomsnittlig biljett i dag något över prisbilden hösten 2022, enligt vd:n. Vilken dag och tid på dygnet man reser kan dock ha en större påverkan. Just nu kostar en enkelbiljett för en vuxen från 195 kronor upp till nära 800 kronor, beroende på dag och avgångstid. Det innebär att vissa avgångar är dyrare än flyget.

På organisationen Gotlands förenade besöksnäring är man kritiska till att priserna höjts så mycket och pekar på att det skapar en besvärlig situation för många gotlänningar så väl som företag som drabbas om färre turister kommer.

– I min värld blir det en osund konkurrens. Vi har ju företag som lever på turismen och den är en motor för Gotlands utveckling som ger kraft in i alla andra branscher, säger Erik Öhrn, verksamhetsledare.

Trots att många har mindre över i plånboken till följd av en kraftig inflation är Erik Öhrn försiktigt positiv inför sommaren.

– Det ser ju kanske inte lika bra ut som rekordåren, men det känns ändå som bokningen ser okej ut på både resande och boendeanläggningar.

Samtidigt är den svenska kronan historiskt låg mot euron vilket strör salt i såren för en redan pressad semesterbudget hos många. Det kan i sin tur gynna turism inom Sverige så väl som till Sverige.

– Det jag hör från restauranger och boendeanläggningar är att man upplever ett lite högre internationellt tryck, säger Erik Öhrn.

På Destination Gotland utesluter man inte möjliga prissänkningar även framåt.

Vad kan du säga om priserna under juni, juli och augusti?

– Priserna nu är väsentligt mycket lägre än vid årsskiftet. Drivmedelspriserna har stabiliserat sig. Det kan finnas goda förutsättningar för ytterligare sänkningar senare i år, även om det inte är något som vi kan ta för givet just nu.