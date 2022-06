Efter prisstegringarna – här är 45 gratisnöjen i Sommarsverige

Södra Sverige

Söndagar i Folkets park, Malmö. Här finns familjeträning, blåsorkesterkonsert och qigong. Några söndagar finns även barndisco. Datum: Varje söndag hela sommaren.

Hovs hallar. Dramatisk natur på Bjärehalvön i nordvästra Skåne med branta klippor, raukar och grottliknande formationer.

Hyllie vattenpark, Malmö. Här kan barnen hoppa vattenhinderbana med sjöhästar, skapa, bygga och måla. Datum: 16 juni-7 juli.

Tensta Gospel Choir repeterar i Tensta kyrka 2016. Foto: Roger Turesson

Tensta Gospel Choir. Den kända gospelkören sjunger gospel, jazz, blues, soul och funk på Pilgrimsteatern i Malmö. Datum: 30 och 31 juli.

Robin Hoods träningsläger, Malmö. Här kan man prova på livet som riddare genom att klä sig i riddarutrustning och smida en pilspets. Det finns även bågskytte och järnsmide. Datum: 15 juni – 10 juli.

Lars Vilks träkonstverk Nimis i Kullabergs naturreservat. Foto: Johan Nilsson/TT

Nimis. Det olovliga konstverket byggt av Lars Vilks. Oavsett åsikt lockar verket besökare. Finns vid Håle stenar i nordvästra Skåne.

Utomhusbio: Costa Brava, Libanon. Bulltofta rekreationsområde. Cederströmsgatan 6, Malmö. Datum: 30 juli.

Blekinge skärgård. Tusen öar och vikar gör Blekinges skärgård till en härlig plats för sommarfirare i alla åldrar. En enkelbiljett med båt från Karlskrona till Blekinges största ö Sturkö kostar 35 kronor per vuxen och 21 kronor för barn över 7 år. Barn under 7 år reser gratis.

Lögaberget i Västervik. Havsbad med klippor med utsikt över innerstan. Här finns möjlighet att spela beachvolleyboll.

Store Mosse nationalpark mellan Värnamo och Gnosjö. Foto: Bengt Ekman/N/TT

Store mosse nationalpark. Det stora myrområdet med fjällkänsla mellan Värnamo och Gnosjö innehåller 50 kilometer vandringsleder och den kända fågelsjön Kävsjön.

Kalmarsbadet. Badplats med en 180 meter lång brygga och utsikt över Kalmarsund och slottet.

Friluftsmuseet Gamla Linköping där man kan uppleva hur det var att leva för 100 år sedan. Foto: Göran Billeson/TT

Friluftsmuseet Gamla Linköping. Ett populärt besöksmål där det går att uppleva hur livet var för 100 år sedan.

Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland:

Sommarmusiken i stadsparken, Luleå. Tisdag till lördag från den 15 juni till 27 augusti (dock ej midsommarhelgen) klockan 12 spelas musik för picknicksugna i Stadsparken.

Putte i parken, Luleå. Gratisfestival i Norra Hamn den 14-16 juli. Bland annat med Fricky, Rebecca & Fiona, Nause, Cleo och Avantgardet.

Rix FM festival, Luleå. Gratiskonsert den 14 juli. Saknas information om plats eller akter.

Friluftsmuseet Hägnan, Luleå. Ett kulturhistoriskt friluftsmuseum som håller öppet hela sommaren. ”Upplev hur människor på landsbygden levde förr i världen och reflektera gärna över samhällsutvecklingen på gott och ont”, skriver arrangören. Har även teater, djur och marknad under sommaren.

Kvinnohistoriskt museum, Umeå. Bland annat utställningarna ”Korsettkriget – en kamp om kvinnlighetens former vid förra sekelskiftet” och ”Haenyeo – Havets kvinnor” som pågår hela sommaren.

Umeå 400 år, Umeå. Den 22 juni firar Umeå 400 år som stad med konserter, tal från kungen och kringaktiviteter från klockan 12.00 på förmiddagen till 23.00 på kvällen. Spelar gör bland annat Tove Styrke och Umeårapparen Gonza-Ra.

Karin Lundqvist, proffs i beachvolley, tränar för Swedish beach tour i Umeå 2011. Foto: Lars Lindqvist

Swedish beach tour, Umeå. Det nordligaste stoppet för beachvolleytouren den här sommaren. Tävlingen avgörs den 17–19 juni vid sportanläggningen IKSU sport och är gratis för åskådare.

Sundsvall bjuder, Sundsvall. Fyra tisdagskvällar i juli bjuder Sundsvall på konsert på Stora Torget. Bland annat med Robin Bengtsson, Nanne Grönvall och lokala artister.

Västra Sverige:

Botaniska trädgården, Göteborg. En av Europas största botaniska trädgårdar med 16.000 arter och kulturformer.

Musikfestivalen Way Out West i Slottsskogen i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Slottsskogen. Göteborgs största park passar bra för picknick, promenader och lek. Här finns också en djurpark som är gratis att besöka.

Göteborg Film Festival Open Air. Under bar himmel i Trädgårdsföreningen visas filmerna A Star Is Born och The Favourite. Datum: 14 och 15 augusti.

Gothia Cup. Fotbollsturneringen för ungdomar lockar publik med gratis matcher och evenemang på stan. Datum: 17-23 juli.

Göteborgs konsthall. Här finns guidade visningar, filmvisningar och plats för eget skapande. Allt är helt gratis.

Vid Dalslands kanal möts landväg, järnväg och vattenväg på ett unikt sätt. Foto: Stephan Schulz/TT

Akvedukten i Håverud. Vid Dalslands kanal möts landväg, järnväg och vattenväg på ett unikt sätt som gjort platsen till en sevärdhet.

Dalslands konstmuseum. På en höjd i Åsensbruk med vacker utsikt och kringliggande park finns museet där konst möter natur.

Öland och Gotland:

Visby. Den medeltida staden finns med på Unescos världsarvslista. Förutom vackra byggnader finns gott om utsiktsplatser, parker och muséer.

"Kaffepannan" eller "Hunden" är namn på den karaktäristiska rauken som står i reservatet Gamle hamn på Gotland. Foto: Mikael Gustafsson/N/TT

Raukar och raukfält. På Gotland finns ett tiotal raukområden där de gamla stenformationerna bildats av Östersjöns vågor under tusentals år.

Bada i Blå lagunen, Gotland. Ett kalkbrott med turkost vatten i Fleringe på norra delen av ön.

Cykeltur runt Bungenäs, Gotland. På halvön söder om Fårösund finns Gotlands största kalbrott. Här finns lånecyklar som kan användas för att utforska området.

Trollskogen vid Grankullavik på Öland. Foto: Mikael Gustafsson/TT

Trollskogen vid Grankullavik, Öland. Knotiga tallar och grova ekar ger en trolsk känsla till skogen som är ett populärt utflyktsmål.

Stockholm och Uppsala:

Stockholms kulturfestival. Konserter, aktiviteter och festivalkänsla på sex platser i centrala Stockholm med fritt inträde. Datum: 17-21 augusti.

I juni 2021 delades Karamelodiktstipendiumet ut på Parkteatern i Galärparken på Djurgården. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Parkteatern. Konserter, cirkus, dans och teater på scener utomhus runt om i Stockholm. Bakom arrangemanget står Kulturhuset Stadsteatern. Datum: Hela sommaren.

Museum och utställningar för barn: Barnvisning i vikingarnas värld, Historiska museet 27 juni till 28 augusti. Legoutställning på Hallwylska museet till och med 28 augusti. Prova på att skapa med lera i Nationalmuseums sommarlovsöppna ateljéer, torsdag–söndag från 30 juli till och med 14 augusti.

Utomhusbio i Tantolunden. Pucko Sommarbio festival visar film under bar himmel. Datum: 2 juli och 30 juli.

Utomhusbio i Rålambshovsparken. Foto: Magnus Hallgren

Sommarbio i Rålambshovparken. Stockholms filmfestival erbjuder gratis filmvisningar varje sommar. Datum: Augusti

Uppsala Summer Zone 2022. Stor aktivitetsyta öppet för alla. Här finns innebandy, volleyboll, badminton och lekyta. Utrustning finns att låna. Datum: 10 juni – 11 september.

Museer utan inträde: Historiska museet, Moderna museet, Naturhistoriska riksmuseet, Arkdes, Armémuseum, Etnografiska museet, Ekonomiska museet – kungliga myntkabinettet, Livrustkammaren, Sjöhistoriska museet, Nationalmuseum, Världskulturmuseerna.

Allmänt:

Besök en nationalpark:

Sverige är fullt av nationalparker med vandringsstråk både för dagsutflykten och för den som vill ligga över en natt. Från Abisko i de nordligaste fjällen och Haparanda skärgård vid finska gränsen till Stenshuvud och Söderåsen i Skåne.

För den som lyckas besöka alla 30 nationalparker i landet väntar ett diplom.

På väg uppför Tjäktjapasset utefter Kungsleden. Foto: Anders Good/TT

Vandra:

Sverige har gott om leder genom vacker natur för olika typer av vandrare, från Kungsleden och Höga Kustenleden i norr till Sörmlandsleden och Skåneleden i söder.

Låna sport- och fritidsutrustning:

På många platser går det att hitta gratis utlåning av sport- och fritidsutrustning. Det kan vara allt från fotbollsskor och bollar till cyklar, tält och stormkök som går att låna under kortare perioder. Ofta är det kommunen som står bakom utlåningen, men det kan också gå att hitta via den lokala församlingen eller andra lokala aktörer. Via den ideella föreningen Fritidsbanken, som finns på ett stort antal platser runt om i landet, går det att låna utrustning i 14 dagar.

Sätrabadet i Stockholm. Foto: Nicklas Thegerström

Besök en badplats:

Ta med picknickfilten och lägg dig på en klippa eller en strand. Bada, ha picknick eller lek och njut av sol och värme under fina sommardagar.

Besök en 4H-gård:

Sveriges 4H har funnits sedan tidigt 70-tal och har i dag ett 30-tal gårdar runtom i landet, främst i mellersta och södra Sverige. Dit barn kan komma och träffa djur, lära sig om naturens kretslopp och mycket annat. Alla gårdar är gratis att besöka.

Pridefestivalen i Stockholm 2019. Foto: Mickan Palmqvist

Pridefestivalen.

Evenemanget brukar vara en folkfest oavsett vilken stad den arrangeras i. Passa på att ta del av den färgsprakande paraden.

Besök en slottspark.

Entré till slottet kostar ofta, men att vandra runt i den vackra trädgården kan vara gratis.