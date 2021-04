Samtliga av Taxi Göteborgs 300 fordon blev stillastående den 1 april i år. Orsaken var att alkolåsen som installerats på bilarna slutade fungera vilket gjorde att fordonen inte gick att starta.

Leverantören Dignita förklarade då felet med att en ”datummanipulation” och ”någon form av cyberattack” hade skett i alkolåsen.

Taxi Göteborg, som för dialog med Dignita, säger nu att felet var förprogrammerat – att någon troligen manuellt lagt in en bugg.

– Det är en så kallad millenniebugg. När den 31 mars blev 1 april så slutade alla alkolås att fungera, så det var en förprogrammerad bugg i handenheterna. Det är någon som har lagt in den här buggen, om det var ett skämt eller inte för att det var första april, det vet vi inte. Det är något Dignita får svara på, säger Bo Edsberger, vd på Taxi Göteborg.

DN har sökt Dignita som via mejl uppger att man i nuläget inte kan ”med säkerhet säga exakt hur detta fel har uppstått” men att det inträffade ”på grund av en manipulation utom Dignitas kontroll av den datakod om styr alkolåsets datum och tidsangivelser”.

Felet undersöks fortfarande, skriver man vidare, och företaget kan inte säga när den väntas vara färdig.

Bo Edsberger säger att man nu diskuterar med leverantören om ersättning för förlorade intäkter. Bolaget mäter exakt hur mycket stoppet kostade, men vill inte dela summan med DN.

– Det är inget vi går ut med just nu, men vi kör ju in miljonbelopp dagligen. Det är den diskussionen vi har med Dignita. Vi har till exempel leverantörer på kommunen och regionen där vi har fasta körningar, som de fick ställa in eller lägga över på andra.

Taxi Göteborg betonar att man inte haft några problem med alkolåsen tidigare.

– Så det som inträffade var väldigt tråkigt och tråkigt för alla kunder så klart, säger Bo Edsberger.

