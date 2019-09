Efter tio år utan egen valuta väntar ny kris i Zimbabwe

Fakta. Robert Mugabe

Robert Mugabe, 1924–2019, blev vid självständigheten premiärminister för Zimbabwe, som tidigare styrts av en vit förtryckarminoritet under ledning av Ian Smith. Inledande goda år då utbildningsväsendet expanderade kraftigt följdes av ekonomiska motgångar och växande politiskt förtryck. Först vid 93 års ålder, i november 2017, tvingades Mugabe stiga åt sidan under kuppliknande former. Han avled den 6 september på ett sjukhus i Singapore.

DN