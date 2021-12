Efter två tuffa år satsar Viking Line på ny färja

Samtidigt som flera kryssningsfartyg i världen åter har drabbats av coronasmitta avseglade Viking Lines nya passagerarfärja från hamnen i kinesiska Xiamen mot sin hemmahamn i Åbo på tisdagen. Färden till Finland tar nästan fem veckor.

Det nya fartyget, Viking Glory, seglar under finsk flagg och är planerat att ersätta Amorella på rutten Åbo–Stockholm. Under färden mot Finland kommer fartyget att korsa Indiska oceanen för att sedan ta sig via Suezkanalen, Medelhavet och Gibraltar sund för vidare färd norr ut.

Det nya fartyget beställdes i april 2017, långt innan coronapandemin slog till, och kommer att sättas i trafik i vår under en period som kan bli fortsatt svår för transportnäringen.

Viking Line visade sitt ekonomiskt sämsta kvartal hittills under perioden april till och med juni 2020 och under januari till och med mars i år reste bara drygt 170 000 resenärer med Viking Lines färjor jämfört med 842 000 under samma period i fjol.

– Vi har haft det tufft i två år och varit tvungna att permittera personal. Tidvis har inte samtliga fartyg inte trafikerat. Tack vare stöd från finska staten har det vi kunnat fortsätta verksamheten, säger Johanna Boijer-Svahnström.

Viking Line är kritiskt till hur svenska Sjöfartsverket har valt att höja farledsavgifterna:

– Förståelsen för passagerarsjöfartens utmaningar har varit större i Finland, säger Johanna Boijer-Svahnström.

Det nya fartyget beskrivs som ”klimatsmart” och Viking Line hoppas att det ska kunna trafikera Ålands hav med full kapacitet och att coronapandemin inte längre ska orsaka nya problem.

– Läget med pandemin var bättre i somras och höll på att återhämta sig under hösten – tills vi fick Omikron. Det kommer att bli bättre, men det tar sin tid, säger Johanna Boijer-Svahnström.