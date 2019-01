För elfte året i rad har Ekoweb, marknadsbevakare specialiserad på ekologisk sektor nu släppt en rapport om den ekologiska försäljningen i Sverige.

Under 2018 ökade den ekologiska livsmedelsmarknaden i landet med drygt en miljard kronor, till kronor till 28,8 miljarder kronor – en ökning på fyra procent.

För Ica, Coop och Axfood, de största aktörerna inom ekohandeln, stagnerade försäljningen efter flera rekordår.

– I detaljhandeln har fokus flyttats från enbart ekologiskt, till att ekologiskt är en av flera faktorer i hållbarhetskonceptet. Handeln har inte styrt kunden mot ekologiskt och vi ser en minskad marknadsföring och sämre exponering jämfört med tidigare år, Cecilia Ryegård, redaktör på Ekoweb.

Marknadsföring är ett område som har spelat en betydelsefull roll i livsmedelsbranschens förhållningssätt till ekologiska produkter, menar Cecilia Ryegård.

– Marknadsföringen av svenskt, närodlat och lokalt har varit lyckad. Men i denna marknadsföring glöms det ofta bort att ekologiska produkter oftast också täcker in dessa områden. Här har branschen inte nått igenom och klarat av att lyfta sitt eget mervärde utan det har uppstått en konkurrenssituation, där man slåss om samma konsumenter. 2018 har ekologiskt oftare dragit det kortare strået i den fighten, säger hon.

Tillväxttal på 20-70 procent går däremot att finna hos mindre kedjor som Lidl och Netto. Detsamma gäller i näthandeln.

Volymökningen är marginell, i vissa fall går det till och med att finna en minskning. Frukt och grönt går fortsatt starkt. Kategorier som däremot har problem är mejeri och kött.

– Prognosen för 2018 byggdes på att detaljhandeln skulle omsätta den ökade råvarutillgången, från Sveriges ekologiska jordbruk, i ökad försäljning. Så har inte skett. I stället har marknaden fått ett överskott på till exempel ekologisk mjölk, kött och ägg. Under 2019 går därför ett antal producenter tillbaka till konventionell produktion, säger Cecilia Ryegård.

Cecilia Ryegård, redaktör på Ekoweb. Foto: Ekoweb.

Systembolaget är den näst största försäljningskanalen för ekologiska varor. Deras försäljning ökade mest under det gångna året – med nio procent, motsvarande en halv miljard kronor. Därmed stod man ensam för hälften av den totala försäljningsökningen under 2018. Cecilia Ryegård tycker att Systembolagets arbete är intressant.

– Det här visar enligt oss vilken stor potential ekologiska produkter faktiskt har på marknaden. De har bestämt sig för att satsa på det här och det har gett goda resultat, säger hon.

Ekoexporten minskade med över 200 miljoner kronor, vilket förklaras bero på dålig skörd och torka.

– Det här problemet har drabbat nästan alla europeiska länder. Men förhoppningsvis så kan vi återuppta den ekologiska exporten 2019 om vi får en vettig skörd, säger Cecilia Ryegård.

Rapporten visar även att Sverige är det land i världen som har högst andel ekologiska livsmedel i sina offentliga inköp. År 2016 var Sveriges andel 33 procent, Danmarks 20 procent, Norges 1 procent och Finlands 10 procent. De senaste åren har inköpen fortsatt att öka. Under 2018 var ekoandelen i landet 38 procent.

Under 2019 tappar ekologiskt producenter på grund av att marknaden inte har ökat i takt med råvarutillgången. Med anledning av detta skriver Ekoweb ner sin långtidsprognos för 2019-2028: från 2 miljarder kronor per år till 1 miljard kronor per år – en halvering av ökningstakten.