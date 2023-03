Ekonom: Prissänkningarna görs med lönsamhet i åtanke

Ica meddelade under måndagsförmiddagen att de sänker priset på 300 varor. Beskedet kommer veckan efter att Lidl berättat att priserna på 100 produkter kommer att sänkas. Endast några timmar efter Icas besked följde Coop med nyheten om att de sänker priset på frukt och grönsaker med 12 procent.

Har ett priskrig brutit ut?

Enligt Christian Jörgensen, forskare på institutet för livsmedelsekonomisk analys vid Lunds universitet, är det för tidigt att avgöra.

– Att kalla det för priskrig är nog för tidigt att säga. Men att det är ett litet stopp i prishöjningarna kan vi nog räkna med, säger Christian Jörgensen.

Ica påstår att prissänkningen kommer efter en lång tid av förhandlingar med leverantörer för att få ner priserna. Eric Lundberg, Icas vd, svarar via mejl på frågan om Lidls agerande i förra veckan påverkat beslutet om prissänkningen.

– Vi gör nu allt vi kan tillsammans med våra leverantörer för att sänka matpriserna, sen får kunderna avgöra vilken butik de väljer att handla i. Jag tror inte det finns någon inom hela dagligvarubranschen just nu som inte ägnar all sin vakna tid åt hur just dom ska vinna kunderna till just sina butiker, skriver Eric Lundberg.

Ica meddelar att produkterna omfattar både andra leverantörers och Icas egna märkesvaror, som bröd, fågel, ost, chark, såser, skafferi, barnmat och hygienartiklar. De väljer dock att inte publicera den fullständiga listan med hänvisning till att det kan missgynna deras leverantörer när de ska förhandla med andra kunder.

Produkterna som butikerna sänker priset på, är ganska få i förhållande till de tusentals artiklar som finns i butikerna. Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar, uppmanar därför konsumenter att vara något skeptiska till butikernas utspel.

– Man ska väl passa sig för att det inte bara är marknadsföringstrick, utan att man noga tittar efter vad jag handlar mest av och hur ser prisbilden ut på de varorna. Allas matkorgar ser ju lite olika ut, säger Emma Persson.

Hon poängterar vidare att matjättarna inte är någon välgörenhetsorganisation, utan att prissänkningarna troligtvis görs med lönsamhet i åtanke.

– Jag har svårt att se att de skulle göra det här om de tror att de förlorar på det. De räknar nog med att de jämnar ut sig i och med kunderna de lockar till sig, säger hon.

Christian Jörgensen tror att livsmedelsföretagen kan gå back på en del av de produkter som de sänker priset på.

– Men det som de förlorar i någon vara vinner de i marknadsföring. Kanske att marginalerna trycks ner något av prissänkningarna men det är svårt att veta, säger han.

Axfood-koncernen har ännu inte gett sig in i prissänkningarnas tuppfäktning. Via mejl till DN meddelar koncernens butik, Willys, att de redan i förra veckan sänkte priset på 500 varor.

– Det är inget som vi har gått ut och gjort något stort utspel kring utan det är en del av vår vanliga verksamhet, skriver Johanna Euren kommunikationschef för Willys.

Samtidigt har Willys priser tidigare höjts likt resterande livsmedelskedjor, men Johanna Euren hävdar att senaste prissänkningen inte är något nytt.

– Nej, jag skulle inte säga att det är ett brett trendbrott men vi har väl börjat se att priserna på vissa grönsaker, till exempel tomater och paprika, har börjat gå tillbaka något – de låg väldigt högt för några veckor sedan, skriver hon.

De påpekar samtidigt att konkurrenternas agerande kan komma att påverkas deras prissättning.

– Vi jobbar hela tiden för att säkerställa att vi har den billigaste matkassen så om konkurrenterna agerar så gör vi det också naturligtvis, skriver Johanna Euren.

DN har försökt nå Coop utan framgång.