Ekonomer oense om hur staten ska stötta elkunderna

Partierna tävlar i olika förslag om hur hushåll och företag ska skyddas från följderna av de rusande elpriserna. Högkostnadsskydd, sänkt moms, sänkt elskatt är bara några av förslagen som presenterats.

Det senaste förslaget, och det mest omfattande, kom från regeringen i förra veckan. Den går ut på att Svenska Kraftnät ska betala tillbaka 60 miljarder kronor som myndigheten fått in från kunderna, men som Svenska Kraftnät inte kan använda till att bygga ut nätet.

Men förslagen har mött kritik från några av Sveriges ledande ekonomer, bland dem Lars Calmfors. De menar att stöden riskerar att spä på inflationen och gynna förbrukning av el, när hushåll och företag i stället borde spara på elen.

Magnus Söderberg har i snart 20 år forskat kring de så kallade bastjänsterna dit elnätet hör. Han menar att el inte är vara vilken som helst. Det är en ”essentiell bastjänst”.

– Den ingår i de här samhälleliga grundtjänsterna som renhållning, vatten och avlopp, el och värme, säger han.

– Om de inte är fungerar och inte är tillgängliga för alla hushåll och alla företag i alla lägen, blir konsekvenserna oerhört allvarliga, tillägger Söderberg.

Det är därför rimligt, menar Söderberg, att marknadens prismekanism tillfälligt sätts ur spel i ett kritiskt läge och att politikerna i stället går in och styr och därmed pressar ner kostnaden för kunderna.

– Hade det varit någon annan tjänst eller produkt hade vi kunnat säga tyvärr, du får välja något annat eller avstå.

– Men som samhälle kan vi inte säga så när det gäller dessa essentiella bastjänster. Det är min grundläggande poäng, säger Söderberg.

Det är inte så att Magnus Söderberg menar att kritikerna har fel – tvärtom, han håller med dem. Men han menar att deras argumentation inte är fullständig. Vid sidan av de rent ekonomiska argumenten måste, menar Söderberg, även sociala och hälsomässiga argument vägas in.

Det visar sig dock att Lars Calmfors delvis håller med Söderberg.

– Jag är överens med honom om att det är frågan om sådana prissökningar att staten bör intervenera på något sätt, säger han.

– Men jag menar att man ska göra det på ett sådant sätt att det inte subventionerar förbrukningen av el. Man ska alltså inte knyta stödet på så sätt att det reducerar kostnaden per kilowattimme, tillägger han.

Calmfors skulle hellre se ett direkt stöd i form av en klumpsumma där de som bor där elen är som dyrast får mest. Det stödet kan också riktas till låginkomsttagare.

– Det får inte vara så att man får mer stöd ju mer man förbrukar. Det är nackdelen med Moderaternas förslag. Socialdemokraternas är lite mer oklart, säger han.

– Samma sak med att sänka momsen och skatten på el – det subventionerar förbrukningen, tillägger han.

– Man kan också tänka sig en subvention som blir större ju mer ett hushåll drar ner på förbrukningen i förhållande till förra året. Och man kan göra det riktat mot företag också, säger Calmfors.

Ett råd som återkommer till elkunderna är att de kan försöka använda sig av elen när den är som billigast. Magnus Söderberg menar dock att de studier som gjorts visar att konsumenterna inte är särskilt flexibla.

I en debattartikel på nyhetssajten Second Opinion hänvisar han till ett experiment i Danmark för några år sedan. Det visade sig att förbrukningen under den tiden när elen var som dyrast endast sjönk med två procent – trots att priset då var sju gånger högre än under den billigaste tiden på dygnet.

– Det är inte så att vi dammsuger mitt i natten – våra liv fungerar inte så, säger Söderberg.

Läs mer: De bor i samma kommun men gränsen gör att en betalar dubbelt så mycket för elen.

Läs mer: Rusande elpris kan skapa vedbrist.